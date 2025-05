https://noticiaslatam.lat/20250525/cambio-de-tono-de-la-ue-con-israel-no-se-explica-sin-analizar-el-creciente-aislamiento-atlantista-1162717220.html

Cambio de tono de la UE con Israel: "No se explica sin analizar el creciente aislamiento atlantista"

La retórica endurecida de la UE con Israel y la aparente revisión de la relación con Tel Aviv, parecen pergeñar iniciativas que pongan fin a la catástrofe... 25.05.2025, Sputnik Mundo

La tensión actual entre la Unión Europea e Israel refleja un creciente descontento de la dirección política de buena parte de los Estados miembros por la redoblada ofensiva militar israelí en Gaza y la grave crisis humanitaria que ha generado.La votación en el Consejo de Exteriores de la UE del 20 de mayo, donde 17 países respaldaron revisar el acuerdo de asociación con Israel, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Este movimiento busca presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos, aspecto contemplado en el artículo 2º del acuerdo de asociación. Pero no cuenta con el apoyo unánime de los Estados miembros, dado que nueve de ellos se oponen, como Alemania, Italia, Lituania o Hungría. En sí, la rescisión del acuerdo es inviable, no así la suspensión.La hambruna en Gaza debido al bloqueo israelí de la entrega de ayuda humanitaria en cantidad suficiente —la ONU advierte que hasta 14.000 bebés palestinos pueden morir por inanición— y el tiroteo el 21 de mayo contra una comitiva diplomática internacional en Cisjordania, han intensificado las críticas. Se evidencian fisuras en el seno de la UE, donde los países que han reconocido en el último año al Estado palestino, abogan por endurecer el tono con Tel Aviv.El aparente cambio de rumbo también se evidenció durante la entrega en Bruselas de credenciales de los embajadores acreditados ante la UE, cuando a instancias del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la embajadora de Palestina acudió a la ceremonia oficial en pie de igualdad con el resto de diplomáticos y pese a las reticencias de Ursula von der Leyen. Hasta entonces, los embajadores palestinos resolvían su entrega de credenciales en un despacho aparte, en un acto meramente administrativo y sin ceremonia.¿Qué suscita el cambio de actitud?La verbalización del cambio se escenificó con las palabras de condena y exigencia de explicaciones de los líderes europeos por el tiroteo intimidatorio contra un grupo internacional de diplomáticos en Cisjordania. Cabe preguntarse si esto fue la gota que colmó el vaso de la UE y no la matanza de palestinos en sí.Para el diplomático y ensayista nicaragüense Augusto Zamora, tal cambio es más bien el producto de una "presión" que diversas capas de la sociedad y opinión pública estadounidenses ejercen sobre la Administración de Donald Trump, en el sentido de que EEUU "debe parar su involucramiento en el genocidio". A su juicio, los países que han apoyado "abiertamente" a Israel, como Alemania y Francia, "están temiendo verse en un panorama similar al de Ucrania, al quedarse solos con su política militarista, mientras el resto del mundo se aparta", explica a Sputnik.El Reino Unido también ha dado un giro significativo en su postura. A su decisión de suspender las negociaciones comerciales con Israel y de imponer sanciones contra colonos violentos en Cisjordania, se añade la posibilidad de reconocer un Estado palestino. Dado el tradicional alineamiento británico con EEUU e Israel, el cambio es sorprendente. Londres puede tener interés en recuperar influencia en Oriente Próximo y mejorar su imagen ante el mundo árabe, pero la presión interna y al impacto mediático de la crisis humanitaria en Gaza también juegan un papel.Zamora indica que lo novedoso del "cambio sutil" que se está produciendo en EEUU es que ahora se está filtrando. "El vicepresidente Vance dijo que la era de la hegemonía estadounidense ha terminado. Ellos están en otra línea, muy lejos de la de Biden y de otros grupos que hoy llaman globalistas, pero que eran los mismos sectores imperialistas de siempre", añade.Un acuerdo a revisiónFue en febrero de 2024 cuando España e Irlanda solicitaron a la Comisión Europea someter a "revisión urgente" si Israel estaba cumpliendo con las obligaciones previstas en el acuerdo. Ahora, una mayoría simple de Estados miembros plantea avanzar en este proceso, luego de aceptar días antes una propuesta de Países Bajos de tono más rebajado en el transcurso de una reunión a nivel de los ministros de Exteriores de la UE.En cualquier caso, España e Irlanda parecen estar liderando el aparente cambio de postura de Bruselas. Durante la reunión de la Comunidad Política Europea en Tirana, el presidente español, Pedro Sánchez, y su homóloga islandesa, Kristrún Frostdottir, convocaron una reunión aparte con sus pares de Irlanda, Eslovenia, Luxemburgo, Malta y Noruega para tratar la crisis de Gaza. Allí suscribieron una declaración conjunta en apoyo de una resolución ante la Asamblea General de la ONU para desbloquear la llegada de ayuda humanitaria a la franja.Y el 25 de mayo se celebra en la capital española la reunión del Grupo de Madrid, que integra a países de la UE como España, Irlanda, Noruega y Eslovenia, y a varios de Oriente Próximo, entre los que figura la propia Palestina, y también Turquía. El objetivo es impulsar un diálogo para "poner fin a la catástrofe humanitaria"."La posición política de Irlanda es más seria que la de España, que por debajo venía ejecutando contratos militares con Israel, una hipocresía total", recuerda Zamora, que cataloga al país celta casi como el "único país" de la UE coherente con sus políticas. En su opinión, la reunión del Grupo de Madrid obedece a la necesidad de hacer "planteamientos de futuro" ante la evidencia de crímenes de lesa humanidad y genocidio en Gaza ante los que es "imposible cerrar los ojos".Palestina como justificaciónEl conflicto en Ucrania añade una capa de complejidad a estos movimientos. Como señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la cita de Tirana, la UE busca evitar acusaciones de "doble rasero". Porque, por una parte, dirige duras sanciones contra Rusia y corta relaciones comerciales con ella, mientras que, de otra, las mantiene con Israel pese a sus violaciones de derechos humanos.Esta preocupación por la coherencia de la política exterior comunitaria busca mejorar la credibilidad de la UE ante el sur global, pero también abre interrogantes sobre si el cambio es ético o meramente interesado.La hipocresía es un argumento recurrente en este debate. Los países europeos que condenan a Israel, mantienen igualmente fuertes lazos comerciales y de seguridad con él. Esto provoca una falta de acciones concretas más allá de una retórica cuyo límite es el cálculo político.Y ese cálculo político implica un precio para el Occidente colectivo que "de una u otra forma terminará pagando en un futuro inmediato", añade Zamora, que explica también el viraje occidental por el fortalecimiento de las alianzas en el sur global, ya sea entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte, como a nivel del grupo de los BRICS+ y la Organización de Cooperación de Shanghái. "Ante el aislamiento creciente y cada vez más agudo del atlantismo, se da un fortalecimiento creciente de las alternativas promovidas por Rusia y China", asegura.La UE sigue armando a IsraelLa UE no se plantea un embargo real de armas o un compromiso auténtico con la justicia internacional. Alemania proporciona el 33% del armamento que importa Israel, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Y España ha realizado 88 envíos de material militar desde otoño de 2023, al margen de la cobertura que otorgan sus puertos a los buques cargados de armas con destino al país hebreo, según cálculos del Centro de Estudios por la Paz Mariano Delàs de Barcelona.El 20 de mayo, ante los evidentes dobles raseros, el Gobierno español votó a favor de debatir en el Parlamento una reforma dela Ley sobre el control del comercio exterior de armas que permita introducir automáticamente un embargo de armas integral a países investigados por crímenes de guerra, de lesa humanidad o por crimen de genocidio, como es el caso de Israel. La votación atendía el espíritu de una Proposición de Ley emanada de la presión de más de 600 organizaciones civiles que coordinó la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).Los casos en que el flujo comercial armamentístico con Israel no ha podido hacer escala en puertos españoles se deben precisamente a las denuncias de los activistas de RESCOP. El 21 de mayo detectaron a un buque, el Danica Violet, procedente de Israel y con escala en el puerto de Cartagena para descarga. Uno de sus contenedores portaba mercancía del tipo IMO 1.4, categoría correspondiente a material explosivo.El Gobierno paralizó el desembarco, pero en RESCOP lamentan que las autoridades solo actúan cuando el activismo detecta este tipo de tránsito.

