https://noticiaslatam.lat/20250524/disparos-de-israel-contra-diplomaticos-son-parte-de-la-impunidad-que-le-han-dado-durante-decadas--1162701630.html

Disparos de Israel contra diplomáticos son parte de "la impunidad que le han dado durante décadas"

Disparos de Israel contra diplomáticos son parte de "la impunidad que le han dado durante décadas"

Sputnik Mundo

Los disparos que soldados israelíes lanzaron contra diplomáticos europeos y de otros países son una llamada de atención de los colonos del país hebreo hacia... 24.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-24T21:15+0000

2025-05-24T21:15+0000

2025-05-24T21:15+0000

internacional

💬 opinión y análisis

palestina

franja de gaza

📰 conflicto palestino-israelí

hamás

israel

fuerzas de defensa de israel (fdi)

genocidio

convención de viena sobre las relaciones consulares

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/17/1162702011_0:116:2224:1367_1920x0_80_0_0_2bda1e85e5dc63f6c866623fdb9b6303.jpg

El 21 de mayo, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) arremetieron contra una delegación diplomática en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada.En un comunicado, el Ejército israelí reconoció haber realizado los disparos, alegando que los embajadores se "desviaron del itinerario aprobado" y entraron en "una zona no autorizada".Según los reportes de prensa, en la comitiva viajaban representantes de México, China, Japón, Francia, Países Bajos, Italia, España y Rumania, mismos que emitieron quejas acerca de lo ocurrido.El ataque ocurrió muy poco después de que Francia, el Reino Unido y Canadá amenazaran con sanciones a Tel Aviv si no levanta el asedio contra la Franja de Gaza, situación que, según denunció la ONU, ha puesto en riesgo de muerte a 14.000 bebés. A la par, el Congreso de España apoyó un embargo contra la compra de armas a Israel.En entrevista con Sputnik, Lobato observa que la agresión israelí contra los embajadores evidencia que la colonia israelí en Palestina, lo mismo que sus patrocinadores occidentales, se encuentran en un callejón sin salida. No obstante, "es un proceso histórico que ya se ha repetido (...). En el pasado también ha ocurrido que el poder colonial comienza a flaquear en su apoyo a la colonia", apunta el analista español.Lobato resalta que son muy diferentes las colonias que países como el Reino Unido, Francia o España tuvieron hace 500 o 200 años en América Latina, Asia y África, "y otra cosa es en el siglo XX o XXI".Dicho de otro modo, el colonialismo israelí, que funciona en buena medida gracias al apoyo de Estados Unidos y Europa, pretende ser exitoso en un mundo poscolonial, que ha sido testigo de la caída de casos similares, como el fin del apartheid en Sudáfrica, en la década de 1990.En ese sentido, argumenta Lobato, el Estado hebreo y sus patrocinadores han llegado a un impasse, en momentos en los que, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 54.000 palestinos en la Franja de Gaza, la mayoría mujeres y niños, en represalia por el ataque sorpresa del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe). Como consecuencia de lo anterior, relata Lobato, en París caía el respaldo a la colonia en Argelia, lo que llevó a los colonos franceses a atacar a Charles de Gaulle, que llegó al poder en medio del proceso de independencia argelino."Es un poco lo mismo que vemos ahora en Europa o Estados Unidos: comienzan a flaquear en el apoyo, a hablar por primera vez, después de un año y medio de genocidio, sobre pequeñas sanciones, una palabra que no existía en el vocabulario. Con Rusia lo hemos visto en 24 horas, pero aquí no", razona el analista.En consecuencia, ahonda, los colonos israelíes sienten que el poder que les respalda desde el establecimiento del Estado judío "está dejando de apoyarles" y, como resultado, no solo se vuelven más extremistas, sino que atacan al mismo poder.Inmediatamente después del ataque israelí contra los diplomáticos, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió a Israel una investigación y recordó que el país hebreo es signatario de la Convención de Viena, lo que le obliga a "garantizar la seguridad de todos los diplomáticos extranjeros".Al respecto, Lobato destaca que "la Convención de Viena quedó totalmente aniquilada por Israel el año pasado", cuando bombardeó el Consulado de Irán en Damasco, Siria, asesinando a siete personas, entre ellas, al general de brigada Mohamad Reza Zahedi, uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Islámia.De esa manera, argumenta Lobato, los disparos que soldados del país hebreo lanzaron contra la delegación diplomática son una consecuencia lógica de la impunidad que Occidente le ha dado a las autoridades israelíes.Además, dice el experto, Tel Aviv es firmante de muchas convenciones, no solo la de Viena. Es signatario de los Convenios de Ginebra —que firmó en 1949 y ratificó en 1951—, de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, así como numerosos tratados internacionales relacionados con derechos humanos y el desarme.Todo lo anterior, concluye Lobato, indica ese punto de contradicción en el que se encuentran Estados Unidos y Europa, que quieren seguir apoyando a Israel, pero no saben de qué manera lograrlo.

https://noticiaslatam.lat/20250522/netanyahu-admite-que-su-gobierno-permitio-financiar-a-hamas-para-crear-divisiones-en-palestina-1162668373.html

https://noticiaslatam.lat/20250522/netanyahu-condena-el-apoyo-a-gaza-tras-el-asesinato-de-dos-diplomaticos-israelies-1162678716.html

https://noticiaslatam.lat/20250517/la-politica-espanola-respecto-a-israel-entre-la-realpolitik-y-el-desdoblamiento-de-personalidad-1162590985.html

https://noticiaslatam.lat/20250513/advierten-que-casi-470000-gazaties-estan-en-riesgo-de-enfrentar-una-escasez-extrema-de-alimentos-1162513685.html

palestina

franja de gaza

israel

damasco

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

💬 opinión y análisis, palestina, franja de gaza, 📰 conflicto palestino-israelí, hamás, israel, fuerzas de defensa de israel (fdi), genocidio, convención de viena sobre las relaciones consulares, damasco, irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto