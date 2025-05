Advierten que casi 470.000 gazatíes están en riesgo de enfrentar una escasez extrema de alimentos

https://noticiaslatam.lat/20250513/advierten-que-casi-470000-gazaties-estan-en-riesgo-de-enfrentar-una-escasez-extrema-de-alimentos-1162513685.html

Casi medio millón de palestinos se enfrentan al inminente riesgo de hambruna si Israel no levanta el bloqueo y detiene su campaña militar en la Franja de Gaza... 13.05.2025, Sputnik Mundo

A principios de marzo, dos semanas antes de romper el armisticio con Hamás, Israel impuso un bloqueo total a la Franja de Gaza, impidiendo el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos y todo tipo de ayuda humanitaria al enclave. Ahora, cerca de 2,1 millones de palestinos —casi toda la población actual del enclave— está en riesgo de sufrir altos niveles de inseguridad alimentaria en septiembre, al tiempo que 469.500 alcanzarían niveles catastróficos, de acuerdo con el más reciente análisis de la IPC, que elabora la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "Desde el 2 de marzo, el bloqueo generalizado realmente ha impedido la entrega de suministros humanitarios e incluso comerciales esenciales", aseguró Beth Bechdol, directora adjunta de la FAO sobre el informe.Por si fuera poco, "existe un alto riesgo" de que la hambruna sea total si las circunstancias impuestas por Israel no cambian.De acuerdo con el análisis, actualmente se registra un deterioro significativo en la situación del enclave palestino desde el último informe de octubre del año pasado. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó los hallazgos, alegando que son imprecisos y subestiman la cantidad de ayuda que ingresó a Gaza durante el alto el fuego que rigió entre el 19 de enero y el 18 de marzo. El Ejército israelí sostiene que ingresó suficiente ayuda humanitaria a Gaza en los dos meses del armisticio con Hamás. Pero, tras reanudar los bombardeos contra el enclave, las FFAA aseguran que no permitirán que la ayuda vuelva a ingresar hasta que entre en funciones un plan de distribución israelí-estadounidense. En ese contexto, el IPC muestra que 1,95 millones de personas —el 93% de la población del enclave— padecen altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Mientras que 244.000 experimentan ya lo niveles más graves o "catastróficos". En octubre del año pasado, el reporte indicaba que 133.000 palestinos estaban en la categoría catastrófica. El informe presentado este 12 de mayo estima que podrían suscitarse 71.000 casos de desnutrición aguda, incluidos 14.100 casos graves, entre niños de seis a 59 meses de edad entre abril de 2025 y marzo de 2026. Mientras la alerta por hambruna se hace más crítica, la semana pasada Israel aprobó un plan para expandir la operación militar en el enclave palestino. De acuerdo con Dmitri Gendelman, asesor de la oficina del primer ministro israelí, el plan incluye la toma y retención de territorios en Gaza.Además, el Estado hebreo expulsará a los civiles hacia el sur del enclave, supuestamente para garantizar su seguridad. También privará a Hamás del acceso a la ayuda humanitaria y lanzará ataques masivos contra las infraestructuras y centros de mando del movimiento palestino.En lo que respecta al objetivo de privar al movimiento de resistencia islámica del acceso a la ayuda humanitaria, al que Tel Aviv acusa de lucrar con dicha ayuda, EEUU creó una fundación privada que será la encargada de distribuir los alimentos, de forma que "Hamás no pueda acceder a ellos".

