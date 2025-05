https://noticiaslatam.lat/20250521/la-paciencia-de-los-aliados-de-israel-parece-haberse-acabado-ante-su-operacion-en-gaza-1162655908.html

La paciencia de los aliados de Israel "parece haberse acabado" ante su operación en Gaza

La paciencia de los aliados de Israel "parece haberse acabado" ante su operación en Gaza

Sputnik Mundo

Tras más de un año y medio de asedio, más de 53.000 muertos —la mayoría mujeres y niños— y un bloqueo total de dos meses que ha puesto en riesgo de morir a... 21.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-21T09:20+0000

2025-05-21T09:20+0000

2025-05-21T09:20+0000

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

franja de gaza

israel

fuerzas de defensa de israel (fdi)

gobierno de israel

genocidio

hambruna

benjamín netanyahu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/0f/1146589829_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_a3c86d7a5a88f3c66eabde39c1b94912.jpg

Esta semana, el Reino Unido, Francia y Canadá amenazaron con tomar "acciones concretas" contra Israel, incluidas sanciones específicas, si el país hebreo no detiene su ofensiva y continúa bloqueando el ingreso de ayuda a Gaza. Previamente, Israel lanzó la una nueva ofensiva terrestre en el enclave, al tiempo que el presidente estadounidense, Donald Trump, abandonaba la región sin sellar un alto el fuego entre Hamás y Tel Aviv. Como parte de la Operación Carros de Gedeón, que el país hebreo lanzó a mediados de este mes supuestamente para "someter a Hamás" y recuperar a los 58 rehenes que permanecen en manos del movimiento palestino, miles de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se desplazaron al norte y sur de la Franja de Gaza. La operación terrestre se llevó a cabo tras días de intensos ataques aéreos contra Gaza, los cuales, según informaron las autoridades sanitarias, han aniquilado a familias enteras y en medio de un bloqueo de dos meses que ha impedido el ingreso de alimentos y ayuda para la población. "Estamos librando combates a gran escala —intensos y sustanciales— y hay avances. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer", dijo Netanyahu en un video publicado en redes sociales.Si bien la coalición de tres países no dejó claro qué represalias podrían tomar, en un comunicado conjunto desestimaron los alegatos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para perpetuar el asedio, por lo que llamaron a un alto el fuego debido a que "el nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable". En su comunicado conjunto, Reino Unido, Francia y Canadá sostienen que Israel "tenía derecho a defender a los israelíes contra el terrorismo", tras el ataque sorpresa de Hamás del 7 de octubre de 2023. En tanto, el Reino Unido anunció que suspende las negociaciones de un acuerdo comercial con Israel debido al recrudecimiento de sus ataques contra Gaza. Según los expertos consultados por la BBC, este duro lenguaje refleja "un sentimiento real de creciente enfado político por la situación humanitaria, de que se ha cruzado una línea y de que este gobierno israelí parece actuar con impunidad". La advertencia de París, Ottawa y Londres sucede en momentos en los que la desesperación de los habitantes de Gaza alcanza niveles inconmensurables, como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel. En una entrevista con la cadena británica, el secretario general para Asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que "14.000 bebés morirán en las próximas 48 horas" si la ayuda necesaria para alimentarlos no entra a Gaza. Sobre los cinco camiones de ayuda que Israel permitió ingresar la víspera, el alto funcionario aseguró que, en comparación con los 500 camiones diarios que entraban a Gaza, se trata de "una gota en el océano". Fletcher aseguró que la ONU está a la espera de poder introducir 100 camiones con ayuda humanitaria, que incluye alimento para bebés, medicamentos y productos de primera necesidad. Por su parte, Tel Aviv reconoció que la decisión de permitir el ingreso de una cantidad "mínima" de ayuda al enclave se debe a la presión de sus aliados.

https://noticiaslatam.lat/20250517/la-politica-espanola-respecto-a-israel-entre-la-realpolitik-y-el-desdoblamiento-de-personalidad-1162590985.html

https://noticiaslatam.lat/20250508/eeuu-y-europa-deberian-avergonzarse-de-su-silencio-no-permitir-que-netanyahu-actue-con-impunidad-1162415089.html

palestina

franja de gaza

israel

reino unido

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, palestina, franja de gaza, israel, fuerzas de defensa de israel (fdi), gobierno de israel, genocidio, hambruna, benjamín netanyahu, donald trump, reino unido, francia, hamás, bbc, onu