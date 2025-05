https://noticiaslatam.lat/20250518/es-una-exageracion-en-todos-los-sentidos-bad-bunny-es-el-nuevo-che-por-su-postura-politica-1162593167.html

"Es una exageración en todos los sentidos": ¿Bad Bunny es el nuevo 'Che' por su postura política?

"Es una exageración en todos los sentidos": ¿Bad Bunny es el nuevo 'Che' por su postura política?

Sputnik Mundo

En un contexto en el que los artistas con proyección internacional se caracterizan por evadir cuestiones políticas y en el que el consumo de música está... 18.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-18T02:30+0000

2025-05-18T02:30+0000

2025-05-18T02:30+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

bad bunny

sociedad

💬 opinión y análisis

colonialismo

música

música pop

ernesto 'che' guevara

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/11/1162593445_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_d8a0fe95f67cb439b5b018ab4b1d8293.jpg

A propósito de la gira mundial de Bad Bunny —el artista latinoamericano más famoso del momento—, en los últimos días diversos usuarios de X se han referido al cantautor puertorriqueño como alguien disruptivo y hasta revolucionario.Para sustentar su postura, los usuarios señalan aspectos de la obra musical de Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real de Bad Bunny), como su crítica a la gentrificación, contenida en el documental El Apagón, dirigido en 2022 por la periodista puertorriqueña Bianca Graulau y que denuncia las problemáticas que viven los habitantes locales debido a la turistificación de la isla."Me gusta más o menos Bad Bunny, es de admirar que un artista de su calibre (el más grande actualmente), a través de su arte no solo referencia constantemente sus tierras, sino que además haga protestas sociales y luche por los suyos", escribió un usuario."Imagínense ser un artista colombiano y levantarse y ver que Bad Bunny sacó un álbum dedicado a sus raíces y a la lucha de su pueblo y no romantizando la prostitución y atrayendo más gringos a su tierra, must be embarrasing [debe ser vergonzoso]", dijo otra usuaria.Otras de las premisas para defender que el puertorriqueño es un símbolo revolucionario es que enarbola una posición anticolonialista, particularmente en dos de sus últimas producciones: Un verano sin ti y Debí tirar más fotos, en donde el cantante critica la dependencia de la isla de Washington y advierte sobre los riesgos que enfrenta Puerto Rico si no aborda la gentrificación y el turismo masivo.Para la antropóloga y politóloga Elisa Godínez Pérez, lo anterior revela que, de algún modo, la juventud y los fans de Bad Bunny tienen nociones políticas y un análisis parcialmente claro de algunos fenómenos, tanto históricos como de lo que está sucediendo en la actualidad."Es decir, están más o menos enterados, lo cual no puede ser malo. Yo creo que eso es positivo", sostiene en entrevista con Sputnik la doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa.Sin embargo, la experta considera que "la hipérbole hecha, de que Bad Bunny es un nuevo Che Guevara" es "una exageración en todos los sentidos".Con todo, reconoce que, a diferencia de la mayoría de integrantes del gremio artístico, quienes suelen pasar de largo a la hora de tener que asumir una postura política, el cantante "ha decidido, por lo menos en temas que a él le interesan, no pasar de largo y posicionarse, lo cual está bien".Con ella coincide el escritor Alejandro Badillo, para quien la idea de que el puertorriqueño es una figura contestataria, a pesar de que forma parte del establishment de la industria musical, podría inscribirse en la tendencia de que los artistas con esa proyección internacional suelen ser apolíticos y evaden cualquier postura que pueda comprometer su fama.Por otro lado, el escritor observa que, así como sucedió con otros géneros populares, incluido el rock, el reggaetón pasó de ser un género popular y de las calles, a la exposición mediática y al consumo masivo, lo que derivó en canciones despolitizadas, hechas para consumir y desechar."Yo creo que por eso llamó la atención", menciona el autor.Además, continúa Badillo, la forma en la que se consume música en la actualidad, sometida a los algoritmos que se promueven desde las plataformas de streaming, propicia que el público ya no se relacione como en el pasado, en torno a un disco físico y con la intención de compartir, fortaleciendo el individualismo.En opinión de Badillo, por mucho que Bad Bunny critique el neocolonialismo estadounidense en Puerto Rico, así como la gentrificación que padece la isla a causa de la turistificación, "ya no hay una preocupación [al interior de la industria musical] porque este tipo de mensajes pudieran ser incómodos" para el estatus quo."O, como sucede con Bad Bunny, que pone un video [criticando el colonialismo estadounidense], lo empiezan a comentar, pero no pasa más allá", añade.En la misma línea, Godínez Pérez sostiene que es necesario comprender cómo funciona el establishment del espectáculo y las industrias culturales, en donde los artistas y aquellos que tengan una posición "contestataria, políticamente muy vocal y, sobre todo, muy radical, no van a tener cabida"."No es que no haya [figuras contestatarias fuera de esa élite]. Lo que pasa es que esas figuras no van a poder tener la visibilidad tan grande que tiene un Bad Bunny, porque seguramente muchas que existen y que tienen un discurso tan [analítico], también serán críticas del establishment del espectáculo y de las industrias culturales", argumenta la politóloga.Al mismo tiempo, ahonda la especialista, incluso las figuras más contestatarias y rebeldes acaban siendo "fagocitadas por el propio sistema".Por último, los expertos coinciden en que es problemático que los referentes de la juventud se limiten a aquellos que son manufacturados por la industria cultural, toda vez que esta población no tiene acceso a personajes que alimenten su espíritu crítico."La población joven se ve privada, de algún modo, de información de la que debería estar enterada, pero que, como sabemos, es complejo, en tanto muchas veces la educación formal no está dando toda la información acerca de las injusticias del mundo", considera Godínez Pérez."En ese sentido, los jóvenes quedan sujetos a mucha información porque, hoy por hoy, en internet, las redes sociales, hay mucha, pero sin las herramientas, por un lado, educativas, críticas, para discernir" acerca de esos datos, agrega.Con todo, la politóloga considera que es muy importante que los artistas, músicos, youtubers, tiktokeros, entre otros, que alcanzan números increíbles y que tengan la posibilidad de utilizar su voz para hacer más visibles las injusticias del mundo, lo hagan."Yo no creo que Bad Bunny sea un revolucionario, pero si a su nivel decide tomar una posición y denunciar, pues bienvenido. Yo no espero ni aspiro a que Bad Bunny se convierta en el 'Che' Guevara, pero si está usando un poquito de su fama para señalar cosas que deben de ser denunciadas, [adelante]", finaliza.

https://noticiaslatam.lat/20241211/buena-vista-all-stars-el-son-cubano-se-junto-con-todo-el-mundo--video-1159643058.html

https://noticiaslatam.lat/20240720/el-neocolonialismo-esta-en-crisis-frente-al-auge-de-un-mundo-multipolar--1156271176.html

https://noticiaslatam.lat/20250516/somos-tercos-y-contestatarios-el-cine-latinoamericano-se-planta-frente-al-veto-cultural-de-trump-1162575912.html

https://noticiaslatam.lat/20250512/el-teatro-abrio-muchos-otros-imaginarios-como-es-la-reinsercion-social-desde-la-carcel-en-mexico-1162462845.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

🎭 arte y cultura, bad bunny, sociedad, 💬 opinión y análisis, colonialismo, música, música pop, ernesto 'che' guevara