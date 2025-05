https://noticiaslatam.lat/20250512/el-teatro-abrio-muchos-otros-imaginarios-como-es-la-reinsercion-social-desde-la-carcel-en-mexico-1162462845.html

"El teatro abrió muchos otros imaginarios": cómo es la reinserción social desde la cárcel en México

"El teatro abrió muchos otros imaginarios": cómo es la reinserción social desde la cárcel en México

"Lo que vulgarmente diríamos: una fichita (nombre que se utiliza en México para referirse a alguien muy problemático). Y además un hombre rebelde, con mucha energía", comenta en entrevista con Sputnik Itari Marta, fundadora de este proyecto que, durante varios años, buscó la reinserción social a través del arte. El Mandi formó parte de los Sex Panchitos Punk, la popular pandilla oriunda de los barrios de Tacubaya y Mixcoac que en la década de 1980 aterrorizó a los capitalinos y puso en jaque a la policía de Ciudad de México.Cuando tenía 26 años, según recogen diversos reportes de prensa, el Mandi fue condenado a 40 años de prisión por el delito de homicidio. En vista de ello, cuando solicitó unirse a la compañía de teatro, las autoridades consideraron que Itari Marta no estaba capacitada para tratar con un hombre como él."Y yo les dije: a lo mejor yo no, pero juntos sí. Y entonces entró", recuerda la actriz.Varios años después de unirse a la compañía, el Mandi obtuvo su libertad gracias a un beneficio de remisión parcial de la pena que comenzó a tramitar en 2017. A decir de Itari Marta, durante el proceso, el abogado de Pérez Gómez la contactó para explicarle que el caso era complicado por el largo historial de registros de mala conducta de su cliente, una situación que hacía difícil justificar cómo se integraría al mundo de afuera.Sin embargo, la defensa de Mandi se dio cuenta de que, a partir de que se incorporó al proyecto artístico, sus reportes negativos comenzaron a disminuir, por lo que buscaba utilizar esta información como un argumento para defender el caso."Y lo hicimos, compartimos toda la información que teníamos, las fotografías, anécdotas, incluso yo acudí como testigo a su audiencia y el juez fue muy claro diciendo que sí, a él le parecía que su participación en el teatro le había conformado otro perfil de personalidad", comparte Itari Marta.La historia de Fidel Pérez Gómez es sólo uno de los muchos casos de éxito de reinserción social logrados por la Compañía de Teatro Penitenciario del Penal de Santa Martha.Nacida en 2009 —como resultado de un impulso que llevó a Itari Marta a aceptar una llamada proveniente de la antigua cárcel de mujeres, en la que Sara Aldrete, la antropóloga y asesina serial conocida como la narcosatánica, le pidió su apoyo para producir una obra—, la agrupación ha montado seis obras al interior de la cárcel y ha ofrecido más de 500 funciones con la participación activa de 80 personas privadas de la libertad a lo largo de 16 años ininterrumpidos de trabajo autogestivo.Sin embargo, lo anterior no fue suficiente para que la Policía capitalina, que incorporó a su estructura el Sistema Penitenciario en 2021, permitiera la continuación del proyecto. Así, a comienzos del mes pasado, decidió bajar el telón.Los argumentos de las autoridades son diversos, pero el principal es que esperan que la compañía amplíe su matrícula, pasando de 80 a 100 integrantes, supuestamente porque el proyecto únicamente ha beneficiado al 3,6% de la población que se encuentra dentro de las cárceles. Sputnik solicitó a la Policía el estudio que llevó a cabo para cancelar el proyecto, pero no recibió respuesta.¿Cómo se mide la reinserción social?En entrevista con Sputnik, el director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arturo Luis Cossío Zazueta, explicó que este caso tiene que verse desde la perspectiva de las personas privadas de la libertad y el impacto del proyecto en su reinserción social. Es decir, partir de lo particular a lo general y no al revés.Así, para el experto, el éxito de un programa de esta naturaleza no debe medirse de manera cuantitativa, toda vez que no es posible pretender que beneficie a todas las personas privadas de la libertad."No puedes tomar una receta general. Entonces, si se dice que ha beneficiado solamente al 3% de la población, bueno, no es una cantidad menor, tomando en cuenta el número de personas que hay [privadas de la libertad]", añade.En ese sentido, el académico señala que el Estado tiene la obligación, a través de las autoridades ejecutoras, de implementar planes y programas para el tratamiento de las PPL, buscando la reinserción social.La Constitución, señala Cossío, determina que el tratamiento debe ser a través del trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte sobre la base de los derechos humanos.Dicho de otra manera: el Estado tiene que garantizar que va a haber trabajo, educación, salud, deporte y capacitación para el trabajo para las personas privadas de la libertad. De lo contrario, estaría violando derechos fundamentales al tener privada de la libertad a una persona sin brindarle los medios para su reinserción posterior.Sin embargo, para lograr lo anterior, ahonda el experto, las autoridades deben buscar la concurrencia de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el abogado penalista reconoce que las autoridades de los centros de reclusión no tienen los recursos suficientes para dotar de programas educativos y trabajo a las PPL.Por lo anterior, cuando un grupo de la sociedad organizada decide colaborar con talleres y capacitación, "obviamente tendríamos que pensar en recibirlo con los brazos abiertos".Incluso, dice Cossío, visto desde la perspectiva de la vida en reclusión, "es más útil una persona que está dedicada a sus actividades (...) que una persona que no está haciendo nada". Esto porque, ahonda, otro de los problemas es que ninguna de estas actividades es obligatoria y, en ese sentido, hay PPL que eligen no inscribirse a ninguna opción."Entonces, creo que sí o sí tendría que considerarse como una actividad que mejora a la persona cualquier cuestión cultural o artística", argumenta el experto.Imaginar otros mundos posiblesSegún detalla Itari Marta, durante el tiempo que existió la compañía, los integrantes se formaron como actores profesionales a través de talleres teatrales y pedagógicos que, desde su perspectiva, tuvieron un impacto no sólo físico y mental, sino en la ética y las relaciones intrafamiliares de las personas privadas de su libertad. "A los que estamos afuera, nos obligó a imaginar que en la cárcel pasaban otras cosas que no sólo fueran violaciones, abusos de poder, etcétera", dice la actriz.Otros de los proyectos nacidos desde la compañía, detalla la actriz, fueron un huerto y un proyecto de serigrafía. "Es decir, que el teatro abrió muchos otros imaginarios, muchas otras labores, muchos otros oficios, muchas otras maneras de sobrevivir".Al final, sostiene la actriz, todo lo anterior se tradujo en una transformación profunda de la vida de los integrantes de la compañía, tanto al interior como el exterior del penal, toda vez que, "si tú te imaginas de otra forma, entonces también puedes dejar las drogas, o también puedes dejar de hacer actos ilícitos, porque entonces empiezas a verte de una manera distinta, no solamente desde tu autoestima, sino desde tu voluntad"."Compañeros que dejaron las drogas, compañeros que dejaron de pertenecer a los grupos de extorsionadores o que dejaron de vender vicio. Y así te podría contar varios casos, pero la verdad es que creo que no soy la mejor para decir esto, porque pareciera como que estoy defendiendo lo que yo hice y no es una defensa, porque eso ya no viene al caso. Más bien es la reivindicación de lo que sí es el teatro, déjate de este proyecto, sino el teatro y su importancia dentro de una sociedad", defiende Itari Marta.

