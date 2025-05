https://noticiaslatam.lat/20250516/somos-tercos-y-contestatarios-el-cine-latinoamericano-se-planta-frente-al-veto-cultural-de-trump-1162575912.html

"Somos tercos y contestatarios": el cine latinoamericano se planta frente al veto cultural de Trump

"Somos tercos y contestatarios": el cine latinoamericano se planta frente al veto cultural de Trump

Sputnik Mundo

Washington ha decidido cerrar la puerta al cine extranjero. Así lo percibe Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional de Venezuela, al... 16.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-16T12:55+0000

2025-05-16T12:55+0000

2025-05-16T12:55+0000

américa latina

donald trump

venezuela

ūüé≠ arte y cultura

mosc√ļ

hollywood

cine

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/10/1162576189_359:0:1998:922_1920x0_80_0_0_2ae80e02dfee6e1a66a506661c2b28e7.jpg

"Es un gran error que comete la Administraci√≥n Trump y que dentro de poco tiempo va a tener que revertirlo", pronostica.La decisi√≥n no ocurre en el vac√≠o. Se da en un momento de reconfiguraci√≥n del poder simb√≥lico global. A la par de los aranceles, se anunci√≥ desde Mosc√ļ la creaci√≥n de la Academia Euroasi√°tica de Cinematograf√≠a, una iniciativa que Sosa Sarabia considera como un "nuevo foco de acci√≥n" para el cine mundial. Para el analista, esta coincidencia no es fortuita: "Hollywood no solo es una forma de hacer pel√≠culas y de distribuir pel√≠culas, tambi√©n es una forma de hacer ver pel√≠culas. Tiene una est√©tica que va m√°s all√° del territorio norteamericano".Desde su perspectiva, la medida de Trump podr√≠a tener efectos contraproducentes para los propios intereses estadounidenses, ya que las principales afectadas ser√°n las peque√Īas distribuidoras y los sectores de exhibici√≥n dentro de EEUU.Sosa Sarabia explica que el mercado audiovisual estadounidense, especialmente en plataformas de streaming, depende en buena medida de contenidos provenientes de otras regiones. Frente a la imposici√≥n arancelaria, prev√© que las distribuidoras busquen maneras de sortear la medida: "Van a tener que darle la vuelta a esa decisi√≥n. No todas las distribuidoras de pel√≠culas en el mundo tienen la capacidad econ√≥mica de aguantar una situaci√≥n como esta".El cine como resistenciaEl presidente de la Cinemateca Nacional afirma que la decisi√≥n tiene implicaciones pol√≠ticas y culturales profundas: "Definitivamente, el cine es una herramienta de resistencia pol√≠tica y contra-narrativa frente al 'soft power' estadounidense".Recuerda que la historia del cine latinoamericano est√° marcada por el compromiso pol√≠tico, el realismo social y una postura cr√≠tica ante las hegemon√≠as: "Una caracter√≠stica que tienen los cineastas en Latinoam√©rica es que somos tercos y contestatarios".En ese sentido, la medida de Trump podr√≠a funcionar como catalizador para reavivar el esp√≠ritu combativo de los cineastas del sur global: "Nosotros siempre hemos asumido que nuestro competidor es Hollywood. Tenemos una disputa permanente con Hollywood por las pantallas, por el tiempo de permanencia de nuestras pel√≠culas en las salas de cine".Sosa Sarabia se√Īala que es hora de redefinir el horizonte de acci√≥n de las industrias cinematogr√°ficas regionales: "Latinoam√©rica deber√≠a ser la regi√≥n a la que destinemos nuestros esfuerzos m√°s importantes para la distribuci√≥n, para la exhibici√≥n de nuestras pel√≠culas". Expone que la actual dependencia de mercados como Estados Unidos y Europa debe ser superada: "Nuestro mercado natural es la regi√≥n, es Latinoam√©rica. Es m√°s dif√≠cil vender una pel√≠cula a Argentina o a Colombia que a cualquier otro pa√≠s en Europa".Pero advierte que esa mirada regional no debe implicar la renuncia a los mercados del norte: "Nosotros tambi√©n tenemos que dar la pelea all√≠ porque hay una estigmatizaci√≥n contra muchas de las inteligencias y nacionalidades latinoamericanas". M√°s que un veto o repliegue, plantea una doble estrategia: consolidar el mercado latinoamericano e incidir con narrativas propias en los espacios dominados por Hollywood.Alianzas para combatir el bloqueoSobre posibles respuestas frente a esta medida, considera que las alianzas con Europa, Asia y con los propios pa√≠ses latinoamericanos deber√≠an acelerarse: "Ojal√° esta decisi√≥n efectivamente incite, invite, acelere [...] las alianzas y la apertura de distintos mercados".Destaca adem√°s que el control de la narrativa sobre Am√©rica Latina no puede seguir en manos ajenas: "Mucho del cine venezolano de la pospandemia tiene financiamiento de casas productoras estadounidenses. Y ya uno ve en esas negociaciones c√≥mo te proponen cambiar actores, modificar guiones. Empiezan a tomar decisiones desde el punto de vista de la producci√≥n, pero eso va casado a una narrativa estadounidense".Frente a esto, Sosa Sarabia considera urgente una acci√≥n coordinada para preservar la soberan√≠a narrativa de la regi√≥n: "Los latinoamericanos tenemos que plantarnos firmes ante el peligro de que las decisiones de lo que se filme en el continente terminen siendo tomadas en territorio estadounidense".El especialista propone que cada pa√≠s impulse la creaci√≥n de plataformas propias: "Deber√≠a haber plataformas de streaming para la distribuci√≥n y exhibici√≥n de los propios contenidos, de las propias pel√≠culas nacionales".Sosa Sarabia tambi√©n valora el rol de las pol√≠ticas p√ļblicas. Aunque se muestra esc√©ptico respecto a una respuesta de reciprocidad inmediata, advierte que esta podr√≠a abrir la discusi√≥n sobre la imposici√≥n de aranceles similares a los productos hollywoodenses: "Si t√ļ me impones un 100% de aranceles al cine [...] entonces nosotros deber√≠amos poder imponer 100% de aranceles del cine estadounidense que llegue a Venezuela".Esta medida, de aplicarse, obligar√≠a a distribuidores y exhibidores locales a apostar por el cine nacional y regional: "Ser√≠a maravilloso [...] que impulsemos entonces nosotros nuestros propios mecanismos de producci√≥n cinematogr√°fica, apostando a una industrializaci√≥n".Sin embargo, admite que actualmente en Venezuela no existe una industria cinematogr√°fica como tal: "Existe producci√≥n cinematogr√°fica, existe producci√≥n audiovisual, pero una industria con todas sus letras del cine nacional no existe. Hay que crearla e impulsarla".¬ŅUna medida m√°s cultural que econ√≥mica?Al referirse a las motivaciones reales de la medida estadounidense, el analista sostiene que no se trata exclusivamente de una cuesti√≥n cultural: "Yo no s√© si tiene que ver con el neoproteccionismo cultural o la verdad es una medida de protecci√≥n a una industria, independientemente de que sea de pel√≠culas o de la fabricaci√≥n de tornillos". A su juicio, el objetivo es claro: resguardar los intereses econ√≥micos del "imperio hollywoodense".Pero hay algo m√°s profundo en juego: el control del imaginario colectivo. "Los estadounidenses nos hicieron creer que hab√≠an sido ellos quienes ganaron la Gran Guerra Patria. Perdieron en Vietnam, pero la ganaron en Hollywood", dijo el experto. Con esa afirmaci√≥n, resume el poder que el cine tiene para escribir la historia en la mente de las masas.Para √©l, el cine sigue siendo la herramienta m√°s potente para crear imaginarios: "Es la madre y padre de las artes audiovisuales". Frente a la velocidad ef√≠mera de las redes sociales, el cine permite contar historias que calan en la memoria y en el coraz√≥n: "El cine invita a la reflexi√≥n, al an√°lisis".En ese sentido, concluye que el temor de la Administraci√≥n Trump no es solo a la competencia comercial, sino a la posibilidad de que los pueblos del mundo le hablen al pueblo estadounidense con sus propias voces: "Se est√°n cuidando de que el mundo le hable al pueblo estadounidense, de que los pueblos del mundo le digan al pueblo estadounidense que lo que te han hecho creer durante un siglo no es como te lo imaginas".

https://noticiaslatam.lat/20250505/eeuu-impondra-aranceles-hasta-contra-el-cine-porque-hollywood-esta-siendo-devastado-1162353115.html

https://noticiaslatam.lat/20250329/nicaragua-conmemora-el-dia-de-la-victoria-con-una-muestra-de-cine-ruso--video-1161762529.html

https://noticiaslatam.lat/20250319/buscan-desde-el-estado-de-mexico-estrechar-los-lazos-con-rusia-a-traves-del-cine--video-1161591674.html

https://noticiaslatam.lat/20241216/documental-ruso-sobre-un-irbis-gana-en-el-festival-internacional-de-cine-animal-y-ambiental--video-1159810530.html

https://noticiaslatam.lat/20240918/el-cine-cubano-debe-mucho-a-la-generosidad-del-cine-ruso-como-se-ampliara-este-intercambio-1157609501.html

venezuela

mosc√ļ

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRossiya Segodnya‚Äú 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRossiya Segodnya‚Äú 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRossiya Segodnya‚Äú 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

donald trump, venezuela, ūüé≠ arte y cultura, mosc√ļ, hollywood, cine