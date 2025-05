https://noticiaslatam.lat/20250501/el-aumento-salarial-para-los-obreros-de-bolivia--no-compensa-la-perdida-de-poder-adquisitivo-1162299038.html

El aumento salarial para los obreros de Bolivia "no compensa la pérdida de poder adquisitivo"

El aumento salarial para los obreros de Bolivia "no compensa la pérdida de poder adquisitivo"

Esta cifra concuerda con la tasa inflacionaria de 2024, también del 10%. El incremento, resultado de semanas de negociaciones entre el Ejecutivo y los trabajadores, no es del agrado del empresariado boliviano, desde donde advirtieron que esta medida podría dañar las fuentes de empleo del país.Para el presidente Arce, el 10% de aumento viene a completar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores al registrarse en 2024 uno de los porcentajes de inflación más elevados de la última década.Atribuyó el desajuste en los precios a las protestas realizadas el año pasado en todo el país, impulsadas por los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien insiste en postularse a un cuarto mandato presidencial en las elecciones de agosto próximo, a pesar de que está inhabilitado por la justicia.Y agregó: "El Gobierno nacional ha estado trabajando para reducir paulatinamente estos precios que lamentablemente han afectado el bolsillo de los trabajadores y especialmente de la gente más pobre".Actualmente el sueldo mínimo se ubica en 2.500 pesos bolivianos (362 dólares). El incremento del 10% representaría Bs. 250, unos 36 dólares. En total, la nueva cifra se situará en Bs. 2.750 (398 dólares) cuando lo formalice el presidente, el próximo 1° de Mayo.Asimismo, se definió un incremento del 5% en el salario básico de las y los trabajadores de la Salud, Educación, Policía y Fuerzas Armadas.El presidente recordó que al inicio de las negociaciones la dirigencia de la COB había pedido un incremento del 15% al salario mínimo y del 20% al haber básico. Y aseguró que el actual acuerdo "va a permitir a la economía funcionar, va a permitir el consumo de las familias. Este ingreso va a permitir tener un consumo adecuado para garantizar el bienestar de las familias".Y concedió: "Entendemos y compartimos la preocupación de los trabajadores, que han visto disminuir el valor adquisitivo de sus ingresos. Sin embargo, consideramos que el esfuerzo mayor del Gobierno y del empresariado debe concentrarse en el sostenimiento de las fuentes de empleo".Sputnik consultó a los economistas Omar Velasco, Roxana Azeñas y Daniel Hinojosa, quienes compartieron sus impresiones sobre el anuncio del Gobierno y la central obrera."Un difícil dilema de política económica""El Gobierno nacional enfrenta un difícil dilema de política económica. Por un lado tiene que tratar de contener la caída del poder adquisitivo que ha generado el incremento de la inflación de los últimos meses. Del otro lado está el sector productivo empresarial, muy preocupado por el impacto negativo que podría generar el incremento salarial", comentó Omar Velasco a Sputnik.El economista observó que el Gobierno "no tiene fuentes de financiamiento. Estamos hablando de Bs. 1.500 millones (unos 217 millones de dólares) que se necesitan solamente para cubrir el sector público. Pero del año pasado venimos con un déficit de Bs. 33 mil millones, al cual se va a sumar el incremento salarial de este año".Velasco advirtió que el incremento salarial posiblemente se financiará con mayor emisión monetaria, lo cual puede repercutir en la tasa inflacionaria. "El Gobierno piensa financiar el aumento con mayor deuda interna, principalmente proveniente del Banco Central. Si eso ocurre, el incremento de la cantidad de dinero en la economía podría ser un factor que presione los precios de los bienes".Para el economista, "la caída del salario real se traduce en una contracción del consumo de los hogares, que va a repercutir en una menor producción de bienes, por tanto una menor absorción de mano de obra"."No solamente tenemos problemas de inflación"El aumento de la inflación no es el problema más grave que enfrentan las familias bolivianas, según Roxana Azeñas. La reducción en la calidad de vida, provocada por varios factores, debe preocupar al Gobierno y a la central obrera, comentó la economista a Sputnik."Obviamente, era de todo necesario un incremento salarial, porque la inflación hace que los salarios reales bajen, también el poder adquisitivo de la gente que menos ingresos tiene", dijo.Azeñas sostuvo que el problema es más profundo: "La crisis económica va a seguir, con incremento salarial o sin incremento salarial. Creo que la COB, los sindicatos y las organizaciones deben poner atención para dejar de perder en su calidad de vida".La economista observó que en 2024, con la escasez de combustibles y dólares, el Gobierno de Arce dialogó con sectores empresariales para encontrar soluciones. En estos espacios de negociación "la COB debería tener un papel más protagónico, porque definitivamente los planes económicos favorecen a unos y desfavorecen a otros, lastimosamente a los más vulnerables".¿Cómo mantener el poder adquisitivo?Antes de la asunción del primer Gobierno del MAS, en 2006, el salario mínimo era de Bs. 440, unos 50 dólares de acuerdo a la cotización de ese momento. En los últimos 19 años se registró un ascenso ininterrumpido decretado en cada 1° de Mayo, Día de los Trabajadores. Salvo en la gestión de 2019, cuando se impuso el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), quien mantuvo los sueldos congelados.El economista Daniel Hinojosa dijo a Sputnik que "el incremento del 10% es un tema controversial, porque las empresas privadas van a sentirlo en sus costos. Pero la finalidad de esta medida es mantener el poder adquisitivo en el salario real".Recordó que en 2024 los bloqueos de los seguidores de Morales afectaron seriamente al comercio nacional, lo mismo que las trabas en la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar créditos internacionales, los cuales aportarían dólares a la circulación monetaria.Según el Gobierno nacional, los bloqueos evistas causaron un daño económico que ascendió a 4.500 millones de dólares."Esperemos que se recupere la estabilidad política. Con eso se van a regular los precios en Bolivia", evaluó Hinojosa."Los problemas económicos son en realidad problemas políticos. Muestra de ello es que la producción en Bolivia está creciendo. Poquito, pero crece. El año pasado hubo un crecimiento del PBI del 2,8%. Entonces no hay crisis", sostuvo el economista.

