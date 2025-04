https://noticiaslatam.lat/20250404/sabotaje-en-bolivia-de-credito-internacional-puede-causar-un-atentado-contra-las-elecciones-1161855436.html

El sabotaje en Bolivia del crédito internacional puede causar "un atentado contra las elecciones"

Legisladores leales al expresidente Evo Morales y de la oposición rechazaron la aprobación de un crédito por 100 millones de dólares para atender la emergencia climática nacional, así como para su uso en la preparación de los próximos comicios nacionales. El Consejo Nacional de Autonomías, que reúne a autoridades del Gobierno nacional, de los nueve departamentos y las 340 alcaldías de Bolivia, advirtió que emprendería acciones legales contra los asambleístas, al señalarlos de no cumplir con sus funciones.La aprobación de este y otros créditos estancados en la Asamblea Legislativa desde hace más de dos años era parte de los acuerdos logrados en reuniones previas entre el oficialismo y la oposición. Los asambleístas, que rechazaron este crédito de Japón, argumentaron que el Gobierno nacional debe primero explicar qué hizo con los recursos de anteriores créditos aprobados. Incluso reclamaron la presencia del presidente Luis Arce.El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, sostuvo que el evismo y la oposición "le dijeron 'no' al voto en el exterior, le dijeron 'no' a todos los municipios y departamentos que están pasando graves momentos por las inundaciones, los desastres naturales. Le han dicho 'no' al país: que quede grabado en la historia. Este tipo de créditos va a ser difícil que Bolivia los vuelva a conseguir".El ministro explicó que el crédito, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) tenía un interés del 0,01% y un plazo cuatro años para comenzar a devolverlo. Montenegro informó a la Asamblea que el 90% de los 100 millones de dólares se destinarían a atender la emergencia nacional por las lluvias, mientras el 10% restante serviría para garantizar el voto de bolivianos en el exterior.En diálogo con Sputnik, el analista Marcelo Arequipa advirtió que la decisión de la Asamblea Nacional resulta preocupante: "Ese crédito por 100 millones de dólares se tendría que haber aprobado, porque formaba parte de los acuerdos suscritos".El pacto para avalar el préstamo se logró en febrero pasado por la mayoría de las fuerzas políticas para garantizar la realización de las elecciones.Pendientes en la AsambleaEl mandato de senadores y diputados finalizará en octubre próximo y aún hay 1.476 millones de dólares en créditos internacionales pendientes de aprobación en la Asamblea. El Gobierno nacional requiere estos recursos para llegar a más de 500.000 familias afectadas en todo el país, así como 64.000 hectáreas de cultivos inundadas y 300.000 cabezas de ganado que no tienen pasturas. Según Arequipa, el dinero también se requiere para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ponga en funcionamiento el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuya finalidad será entregar resultados parciales y confiables tras el llamado a las urnas previsto para el próximo el 17 de agosto.El TREP ya había funcionado en las elecciones generales de octubre de 2019, las mismas que precedieron al golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019). El mal desempeño de este sistema, con retrasos y cifras poco claras, se sumó a los argumentos de los golpistas de ese momento.El sistema necesita varios meses para su afinación. Por lo cual, cada día de retraso podría resultar en un sistema más permeable a las críticas.Arequipa recordó que en 2019 el mal funcionamiento del TREP sustentó los discursos de que hubo un fraude electoral. "Por ello, si no se cuenta con un sistema confiable de transmisión de resultados parciales, o si no se habilita el voto en el exterior, se daría margen para cuestionar la legitimidad del próximo Gobierno", según el analista político.No descartó que este escenario pudiera generar "una suerte de campaña de desestabilización o de atentado contra las elecciones generales del 17 de agosto. Eso es preocupante".Arequipa se refirió a los dichos del diputado evista Gabriel Colque en plena Asamblea: "He escuchado al diputado Colque, quien dijo que si no apoyan la idea de que Evo Morales sea habilitado, no se va a aprobar nada. Incluso advirtió que puede correr sangre en las calles, que pueden sacar la guillotina y cortar las cabezas del Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional".Y reflexionó: "Al parecer Evo tiene que ser habilitado por las buenas o las malas. Incluso podrían no haber elecciones. Eso me hace prever que el plan B del evismo no es presentar una candidatura alternativa (a Morales), sino más bien sabotear las elecciones"."Arrepentirse" del MASEn el pleno de la Asamblea, la diputada Alejandra Camargo (de Comunidad Ciudadana) aseguró: "Mi voto por cualquier préstamo va a ser negativo. El presidente Luis Arce debió venir a esta Asamblea a poder rendir cuentas, qué es lo que se ha hecho con los recursos erogados de los créditos que ha aprobado esta Asamblea". Su criterio, compartido con el evismo y el también opositor Creemos, es que el Gobierno debe informar sobre otros 44 créditos aprobados en su gestión.Para Arequipa, los obstáculos que oposición y evismo ponen al Gobierno de Arce obedece a un "castigo" a la población por haber elegido al Movimiento Al Socialismo (MAS). "Gary Prado, seguidor de Samuel Doria Medina (uno de los candidatos a presidente en danza) dijo públicamente que la gente tiene que arrepentirse de haber votado al MAS. La gente tiene que sufrir hasta lo último para que vote otra alternativa en agosto. Entonces se entiende por qué no quieren aprobar ningún crédito".Para el analista, hasta las elecciones se vienen meses "muy grises. Esto lo veo hasta muy peligroso, porque una cosa es que se desgaste la imagen del presidente para que no sea viable electoralmente. Pero hay otra opción más complicada y peligrosa: que no haya elecciones".

