"El FMI tiene un sesgo neoliberal muy fuerte": ¿de verdad el crecimiento de México depende de EEUU?

"El FMI tiene un sesgo neoliberal muy fuerte": ¿de verdad el crecimiento de México depende de EEUU?

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, desestimó las proyecciones de crecimiento del FMI, las cuales estuvieron basadas en las posibles consecuencias que generarán los aranceles impuestos por Donald Trump. Algunos de esos gravámenes ya afectan a industrias mexicanas como la del acero y el aluminio o la automotriz, aunque en realidad la mayoría de los aranceles estadounidenses se encuentran "en pausa", mientras los Gobiernos de Estados Unidos y México negocian una salida a esta crisis. Sheinbaum, mientras tanto, se mantiene optimista. Expertos en Economía consultados por Sputnik indican que la previsión publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) se da a conocer en medio de un contexto de incertidumbre que complica la realización de este tipo de estudios que, abundan, desde hace años suelen ser poco atinados. "Siempre ha augurado catástrofe económica"... y fallaEn el caso de México, el FMI ha hecho proyecciones pesimistas que no siempre han sido certeras debido al enfoque neoliberal que utiliza en su metodología, asegura a Sputnik el doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco.Además de que el FMI ha estado en desacuerdo con la políticas públicas que se han implementado en el país latinoamericano con la llegada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) al poder (2018-Actualidad), Cruz Blanco recordó que en la institución persiste una visión que no corresponde a la realidad mexicana, además de que sus previsiones están basadas en un solo indicador: las exportaciones. "[El FMI] sostiene que la economía mexicana está orientada por un modelo de crecimiento ligado por las exportaciones y nada más; entonces, siempre está apostando o pone el énfasis especial en el sector externo y, si algo malo pasa en el sector externo, la economía mexicana se colapsa y no es así (....)", señala el analista. ¿El FMI no toma en cuenta al mercado interno?En entrevista con este medio, el economista mexicano y doctor en Filosofía, Josafat Hernández Cervantes, apuntó que el Fondo Monetario Internacional (FMI), al hacer sus proyecciones, no está considerando las medidas que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está implementando por medio del Plan México como respuesta a la incertidumbre económica que impera a nivel global.Cuando se habla del Producto Interno Bruto (PIB) se debe tomar cuenta también un componente fundamental de éste: el consumo interno, el cual, representa cerca del 60% del total del indicador, mientras que las exportaciones representan alrededor del 34% del PIB, apuntó el analista. A esto, explicó, hay que sumarle la inversión privada que se busca lograr por medio del Plan México, así como el gasto público en infraestructura, dos factores que podrían estimular la economía y la demanda interna. "No es necesariamente factible que la demanda caiga"Tanto el doctor Cruz Blanco como Hernández coinciden en que la incertidumbre económica que impera a nivel global quitan certeza a todas las proyecciones, además de que, hasta el momento, los acuerdos económicos entre México y EEUU persisten, sobre todo el T-MEC. En tanto, Moritz Cruz abundó que ni siquiera se puede asegurar que las exportaciones de México caerán, ya que EEUU podría no encontrar sustitutos de los bienes y servicios que su vecino latinoamericano le vende. Las proyecciones del FMI, agregó, tampoco toman en cuenta que el tablero económico puede moverse debido a los cambios que se dictan desde Washington."[El FMI] ni siquiera está considerando que puede cambiar todo el escenario sobre el cual está haciendo su proyección, porque Trump cambia de decisión cada rato", concluyó.

