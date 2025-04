https://noticiaslatam.lat/20250409/asi-es-como-mexico-podria-sacar-provecho-de-la-guerra-comercial-de-trump-contra-el-mundo-1161945939.html

Así es como México podría sacar provecho de la guerra comercial de Trump contra el mundo

2025-04-09

2025-04-09T00:04+0000

2025-04-09T01:04+0000

De acuerdo con el analista, en esta nueva etapa de aranceles estadounidenses, México se vuelve un lugar de destino potencialmente muy atractivo para muchas de las empresas que se ubican en países asiáticos.La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump llegaron a un acuerdo el 6 de marzo pasado para que todos los productos comerciados bajo el paraguas del T-MEC sigan exentos de aranceles, aunque EEUU sí impuso gravámenes de 25% a los productos de acero, aluminio, automóviles y algunas autopartes.Los productos provenientes de otros países —sobre todo asiáticos— que compiten con México directamente en la producción de manufacturas ligeras e intermedias, tendrán que pagar aranceles que fluctúan entre el 24 y hasta el 40% para entrar al mercado estadounidense, estima el analista. Según él, empresas que sufrieron mucho con las caídas en las bolsas de valores la semana pasada como, por ejemplo, marcas de ropa deportiva como Puma, Nike, Adidas, Under Armour, o de ropa como American Eagle o Abercrombie —que tienen sus plantas de producción en Asia— podrían considerar trasladar a México sus fábricas."Nosotros tendríamos la cercanía geográfica, menores costos de transporte y, si bien podemos tener mayores costos laborales, eso se podría compensar con la ubicación geográfica, con los costos de transporte y con el acceso preferencial [al mercado estadounidense] por la vía de T-MEC", explicó el especialista¿Cuáles son los puntos de fuertes de México?Para Esquivel, la nueva política comercial de Donald Trump abre una posibilidad para revitalizar el llamado nearshoring o relocalización de actividades hacia México en productos que van desde ropa, calzado, muebles, e incluso aparatos eléctricos y electrónicos, cosas que se producen por el momento y mayormente en países asiáticos y que, perfectamente, podrían ser fabricados en México, considerando que el país latinoamericano cuenta con la mano de obra, la experiencia y los acuerdos comerciales necesarios para ello. Para que esta posibilidad se concrete, Esquivel señala que la clave es la permanencia o no de estos aranceles; si esos gravámenes se quitaran en un plazo muy corto, se cancelaran o se redujeran, entonces la ventaja comparativa no sería tal.Hasta ahora, Trump ha señalado que su política de imponer aranceles no va a cambiar en el corto plazo. El 6 de abril pasado, en una charla con reporteros a bordo del avión presidencial, Trump dijo que no va cambiar su política de imponer aranceles a China hasta que no logre resolver el tema del déficit comercial con el gigante asiático que, según el republicano, asciende a billones de dólares.De hecho, este martes, el gobierno de Trump decidió elevar a 104% los aranceles impuestos a China, según anunció la Casa Blanca en una medida que entrará en vigor este mismo miércoles 9 de abril y que es escala aún más la declarada guerra comercial iniciada por el mandatario republicano.Según Esquivel, México tendría que aprovechar esas oportunidades de inversión y el Gobierno de Claudia Sheinbaum podría iniciar desde ya una estrategia que podría liderar la empresaria Altagracia Gómez —muy cercana a Sheinbaum— y que se centre en contactar a este tipo de empresas que, sabemos, "tarde o temprano tendrán que buscar una alternativa de producción a los actuales lugares de producción". La integración regional en Norteamérica sería claveEn un escenario de nearshoring exponenciado en México, adquiere relevancia la revisión del T-MEC prevista para el próximo año, en donde México tendría que poner sobre la mesa de negociaciones el contenido de las reglas de origen, es decir, la definición de qué tanto debe ser producido en la en la región para ser potencialmente beneficiario de aranceles reducidos o de la excepción de estos, observa Gerardo Esquivel. A cambio, dice Esquivel, México podría aceptar el establecimiento de una política arancelaria común para que pueda fortalecerse la definición de un bloque regional como tal que no llegue a ser necesariamente una unión aduanera, pero que se comporte casi como ésta en el sentido de que sea un bloque con políticas comunes hacia el resto del mundo.El Gobierno de Sheinbaum, sugiere el analista, debe trabajar en asuntos como la seguridad para poder atraer las inversiones de este tipo de empresas que, actualmente, fabrican la mayor parte de sus productos en Asia. Pero, además del tema de la seguridad, también existe una tarea importante por hacer que tiene que ver con garantizar que haya acceso a insumos como gas, electricidad, agua y energía a precios razonables, afirma Esquivel.Por ejemplo, señala, muchas de estas compañías van a demandar la existencia de energía limpia y México tendrá también que garantizarlo."No basta con la pura voluntad ni basta con la pura ventaja comparativa, tiene que haber algo más y ese algo más creo que está delimitado o definido en el Plan México, pero eso tiene que empezar a concretarse para que realmente sea atractivo para otras empresas poder venir a México”, concluye.

