https://noticiaslatam.lat/20250131/impacto-inflacionario-aranceles-de-trump-a-mexico-afectarian-a-consumidores-y-empresas-de-eeuu-1160904171.html

Con los aranceles a México, Trump "estaría afectando a las empresas y consumidores" de EEUU

Con los aranceles a México, Trump "estaría afectando a las empresas y consumidores" de EEUU

Sputnik Mundo

A horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie a qué productos mexicanos y canadienses impondrá aranceles, el titular de Economía de... 31.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-31T22:31+0000

2025-01-31T22:31+0000

2025-01-31T23:32+0000

economía

marcelo ebrard

eeuu

donald trump

📈 mercados y finanzas

aranceles

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160708423_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_46d89407e685c1b4a6d1d8acf6fd0d54.jpg

"Es un error estratégico [colocar] una tarifa de 25%. El principal impacto es que millones de familias en EEUU tendrán que pagar 25% más [por los productos]", afirmó este 31 de enero en conferencia de prensa el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, al referirse al tema arancelario. El funcionario mexicano expresó que este efecto sería visible en el supermercado, en los autos, camionetas, así como equipos electrónicos, electrodomésticos y médicos. México es el principal exportador de autos, computadoras, televisores y refrigeradores del país norteamericano, por lo que la imposición de los aranceles afectaría a millones de familias particularmente de California, Texas, Florida y Arizona. De acuerdo con datos del Banco de México, la participación de EEUU en las exportaciones mexicanas asciende a un 83,1%, mientras que la del país norteamericano en las importaciones nacionales representa alrededor del 40,2%, dando así una balanza comercial neta de 277.922 millones de dólares tan solo en 2024. "Estaría afectando a sus empresas" En entrevista con Sputnik, el doctor en Economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, aseveró que el golpe económico para ambas naciones dependerá de qué productos y en qué medida se impondrán los aranceles prometidos por Trump. Aunque el doctor Cruz Blanco señaló que "no sería lo mismo" que Estados Unidos grave los bienes manufacturados que los alimentos, lo cierto es que EEUU deberá tener, también, capacidad de respuesta para sustituir dichos productos. "Por ejemplo, si grava el aguacate, EEUU no tiene quién sustituya la cantidad de demanda a Estados Unidos; es decir, incluso con el arancel, se puede seguir demandando la misma cantidad y ¿quién se vería afectado? Pues nada más sería el consumidor estadounidense", explicó. ¿Se acerca una crisis en México?Sobre si la imposición de aranceles generaría una posible crisis económica en México, Moritz Cruz explica que las economías de ambos países están tan ligadas, que si se contraen las exportaciones, se van a contraer las importaciones, lo cual generaría un equilibrio en la balanza comercial que no traería mayores consecuencias a la nación latinoamericana a nivel macroeconómico. Sin embargo, abundó que la decisión de imponer aranceles podría generar pérdida de empleos, ya que una de las consecuencias de gravar bienes es que se reduce la compra de los mismos, lo cual se traduce a menos producción. "La parte de los empleos sería, digamos, el efecto más directo, pero a nivel agregado, no creo que haya, macroeconómicamente hablando, un problema sustancial", ponderó. Además, dijo, desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, en el 2020, el mercado doméstico en México "tiene una dinámica muy importante" que se ha convertido en el motor del tipo crecimiento que ha tenido el país.

https://noticiaslatam.lat/20250131/casa-blanca-confirma-que-se-impondran-aranceles-contra-mexico-canada-y-china-desde-el-1-de-febrero-1160903780.html

https://noticiaslatam.lat/20250131/secretario-de-economia-mexicano-es-un-error-estrategico-de-eeuu-colocar-25-de-aranceles-1160900769.html

https://noticiaslatam.lat/20250131/jp-morgan-estima-que-el-peso-mexicano-podria-caer-un-12-por-aranceles-de-eeuu-1160903927.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

marcelo ebrard, eeuu, donald trump, 📈 mercados y finanzas, aranceles, 💬 opinión y análisis