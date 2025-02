https://noticiaslatam.lat/20250214/nosotros-sabemos-hacerlo-mexico-fomenta-la-soberania-tecnologica-con-apuesta-a-semiconductores-1161094276.html

"Nosotros sabemos hacerlo": México fomenta la soberanía tecnológica con apuesta a semiconductores

Sputnik Mundo

Con el proyecto 'Kutsari', el Gobierno de México apuesta por impulsar la producción de semiconductores en el país que actualmente es reconocido por su...

Como parte del Plan México, el Gobierno del país latinoamericano anunció el pasado 6 de febrero la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores Kutsari, en el que científicos mexicanos de instituciones públicas podrán desarrollar nuevos diseños de semiconductores. "Es la unión de muchos científicos, desarrolladores tecnológicos, de instituciones públicas de educación superior, que van a poner toda su inteligencia, diseño, creatividad, para generar nuevos diseños de semiconductores", explicó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum al anunciar el proyecto. Las sedes del Centro de Diseño de Semiconductores estarán ubicadas en Puebla, Jalisco y Sonora. Serán coordinadas por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), además de que contarán con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).No solo es ideal, es necesario En entrevista con Sputnik, Josafat Hernández Cervantes, economista mexicano y doctor en Filosofía, aseveró que la decisión de México de apostar por los semiconductores es no solamente una jugada ideal a nivel económico, sino también necesaria ante el panorama geopolítico. Al respecto señaló que las transformaciones globales están ocurriendo de una forma acelerada, un proceso que podría ser más rápido con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EEUU y el proteccionismo económico que, se vislumbra, priorizará durante su Administración.Con esta visión, consideró el experto, se va a generar una nueva división internacional del trabajo que conllevará el fortalecimiento de los mercados internos. En el caso de EEUU, Trump buscará reindustrializar el país en el llamado Cinturón de Óxido —Wisconsin, Pensilvania y Michigan—, en donde es muy posible que se vuelvan a concentrar las empresas productoras de semiconductores. "México, en estos momentos, es parte de la división internacional del trabajo en el tema de los semiconductores, pero aquí las empresas que han operado esencialmente lo que hacen es exportar los semiconductores a los Estados Unidos (...) Es muy importante el proyecto que se está planteando para tener una industria de semiconductores nacional para no quedarnos sin una", sentenció Hernández Cervantes. La industria de los semiconductores, agregó, es estratégica debido a la capacidad que puede devenir para generar eslabonamientos productivos. De acuerdo con el reporte publicado en 2022 titulado México y la cadena de valor de los semiconductores: oportunidades de cara al nuevo escenario global, el país latinoamericano se posicionó como el cuarto exportador mundial de automóviles. Esta potencia en la industria automotriz nacional llevó a un sólido desarrollo de proveedores que abastece no solo a la demanda local, sino también a parte de la industria latinoamericana. "Semejante escala trae aparejada una fuerte demanda de electrónica y, por consiguiente, de semiconductores", detalla. "Nosotros sabemos hacerlo"En charla con Sputnik, la doctora Alejandra Castro Carranza, responsable del laboratorio internacional de dispositivos electrónicos ambientales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el proyecto Kutsari es totalmente viable, pues en México se cuenta con experiencia en la elaboración de semiconductores. De acuerdo con la doctora Castro Carranza, la implementación de un proyecto como Kutsari podría dar frutos incluso en el corto plazo, pues la de los semiconductores es una industria no solo en ascenso, sino indispensable. "Si volteamos a nuestro alrededor, no podríamos estar haciendo esta llamada sin semiconductores, no habría computadoras sin los semiconductores; realmente los semiconductores son fundamentales para hacer esta transición, la evolución de la era tecnológica es gracias a los semiconductores", detalló. "No podríamos estar conectados mundialmente si no fuera por los semiconductores y por todas estas tecnologías de chips". Con ella coincide Lourdes García Hernández, politóloga y exintegrante de la Agencia Espacial Mexicana, quien explicó que los semiconductores también son esenciales en este rubro pues permiten que satélites y vehículos espaciales —los cuales dan paso a sistemas como el GPS— procesen información. "Una soberanía tecnológica"Tanto la doctora Castro Carranza como la maestra Lourdes García Hernández coinciden en que la apuesta por un proyecto como Kutsari busca la soberanía tecnológica del país, que ya tiene experiencia en la producción de semiconductores. Sin embargo, los entrevistados señalaron que un punto esencial para que México se pueda convertir en una potencia de producción de chips es la continuidad que se le dé al proyecto, pues estos procesos, tanto a nivel técnico como económico, llevan años. "Es un proyecto que es viable siempre y cuando se le dé continuidad (...) el principal obstáculo es que se mantenga a lo largo del tiempo, es decir, estamos hablando de un proyecto que tiene que ir más allá de seis años [lo que dura un Gobierno federal en el país], un proyecto de largo plazo por lo menos unos 15 o 20 años", consideró el economista Josafat Hernández.

