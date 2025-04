https://noticiaslatam.lat/20250407/la-cumbre-de-la-celac-apunta-a-ser-un-foro-contra-trump-es-otra-forma-de-mirar-america-latina-1161896606.html

La cumbre de la CELAC apunta a ser un foro contra Trump: "Es otra forma de mirar América Latina"

Según precisó este 4 de abril el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, once presidentes, así como tres primeros ministros de la región ya confirmaron su presencia en la reunión que se realizará en Tegucigalpa, capital de la nación centroamericana. El resto de los países que conforman el organismo —que agrupa a 33 naciones de la región latinoamericana y fue creado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en el 2011—, enviarán a otros funcionarios en representación de sus mandatarios, entre cancilleres y otros altos funcionarios diplomáticos.Entre las y los jefes de Estado que acuden al llamado están la mexicana, Claudia Sheinbaum, el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; el colombiano, Gustavo Petro, y el cubano, Miguel Díaz-Canel, quienes han señalado que es necesaria la integración latinoamericana. "Una forma de hacerle frente a Trump"El doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y miembro del Observatorio Lawfare, Aníbal García Fernández, apuntó en entrevista con Sputnik que una reunión como la Cumbre de la CELAC en el actual contexto geopolítico habla de un interés regional por estrechar sus lazos en todos sentidos. El experto señaló que esta reunión puede leerse también como "una recuperación del espacio geopolítico" por parte de las Administraciones latinoamericanas para poder atender temas en común, como la imposición de aranceles por parte de Washington, la migración, los amagues contra el Canal de Panamá, entre otros.¿Qué se espera en el debate?Según explicaron las autoridades diplomáticas hondureñas, las actividades comenzarán el 8 de abril, cuando se reúnan los cancilleres de todos los países. El día siguiente, la presidenta Xiomara Castro dará su alocución inaugural y el canciller Eduardo Enrique Reina detallará los logros de la gestión del gobierno hondureño al frente del bloque. Esto dará paso a las distintas intervenciones de cada delegación, para luego firmar y dar a conocer la "Declaración de Tegucigalpa" con las principales conclusiones y anuncios consensuados entre todos los participantes.Algunos de los participantes ya adelantaron cuáles serán sus prioridades en los días previos al encuentro. Por ejemplo, el mandatario colombiano Gustavo Petro, que se irá de Honduras como el nuevo presidente de la CELAC por el próximo año, dijo recientemente en una visita a Panamá, que era necesario "iniciar una nueva fase de respeto al canal de Panamá", a la vez que el mandatario brasileño Lula da Silva podría llevar su iniciativa de promover desde el Sur Global una funcionaria latinoamericana como la próxima secretaria de las Naciones Unidas, algo adelantado días atrás por la embajadora de su país, Gisela María Figuereido.Sin embargo, analistas señalan que los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones extranjeras y cómo lidiar con las consecuencias de la política económica proteccionista de la Administración republicana será un tema ineludible durante el encuentro.Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, dijo a Sputnik que, de la misma forma que los aranceles de Trump han acercado a China, Japón y Corea del Sur, la cumbre de la CELAC debería ser el puntapié inicial para que la región piense en cómo enfrentar conjuntamente la amenaza que representa la nueva estrategia comercial de EEUU.El experto advirtió, además, que si bien las decisiones que se tomen no son vinculantes en relación a las políticas y normativas de cada país miembro de la CELAC, es de "una gran importancia" mostrar un frente unido y pensar en nuevas asociaciones estratégicas cada vez más diversas para evitar ser perjudicado por las "estrategias hostiles y erráticas" de EEUU en materia económica."Hay que recordar que el propio presidente Petro, que se enfrentó con Trump en enero por los vuelos de deportados hasta el punto que pidió una reunión de la CELAC de emergencia que finalmente no se realizó, dijo recientemente que, ante el caos actual, la unidad del continente latinoamericano era un asunto de vida o muerte. Y no se me ocurre un tema más de vida o muerte ahora que asegurarse la prosperidad económica de los países de la región", dijo. Para el doctor Aníbal García, el hecho de que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, acuda a la cumbre "no solamente da un apoyo y un sustento mucho mayor a la CELAC", sino que también es una oportunidad para ampliar los horizontes del país, cuya economía ha estado históricamente anclada a Washington.

