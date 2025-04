https://noticiaslatam.lat/20250407/china-anteponer-a-eeuu-a-las-normas-internacionales-afecta-la-recuperacion-economica-mundial-1161928033.html

China: "Anteponer a EEUU a las normas internacionales afecta la recuperación económica mundial"

Sputnik Mundo

Las autoridades chinas celebraron una mesa redonda con representantes de empresas estadounidenses como Tesla, Apple y GE Healthcare, entre otros, en la cual se... 07.04.2025, Sputnik Mundo

El Gobierno de Xi Jinping volvió a acusar a Washington de "unilateralismo" e instó a la Administración Trump a tomar "medidas concretas" para evitar que una guerra comercial afecte el crecimiento económico global, informaron el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.Pese a la incertidumbre comercial y económica generada a raíz de la guerra arancelaria de Estados Unidos, Pekín se mantiene firme en su camino hacia la reforma y la apertura, comentó por su parte Ling Ji, viceministro de Comercio y vice representante de Comercio Internacional de China. Washington, dijo el funcionario, ha dañado "gravemente" el sistema multilateral de comercio basado en normas y vulnerando los derechos e intereses legítimos de diversos países a través de la imposición de gravámenes que Trump ha denominado como "recíprocos". Según el mandatario republicano, muchas naciones se han aprovechado de las laxas políticas económicas estadounidenses para sacar provecho del país norteamericano. La semana pasada, Trump impuso un arancel extra del 34% sobre las importaciones chinas, una tarifa que se suma a aranceles del 10% que ya habían sido impuestos contra Pekín en marzo pasado. China respondió con aranceles del mismo porcentaje sobre bienes y productos estadounidenses, desatando así, una vez más, una batalla comercial entre las dos grandes potencias económicas del mundo. De hecho, este 7 de abril, Trump volvió a amenazar a China con imponerle un arancel adicional del 50% si Pekín no revoca su tarifa del 34%.People’s Daily, uno de los medios oficiales del Partido Comunista chino, señaló que los ataques comerciales norteamericanos no afectarán la fortaleza del país asiático al asegurar que "el cielo no se caerá" porque las autoridades chinas "saben lo que están haciendo". Durante la reunión con las compañías estadounidenses más importantes, los empresarios de ese país enviaron una "señal positiva" y mostraron "compromiso" con seguir teniendo una buena relación con China, a pesar de las decisiones tomadas por la Administración Trump, según un artículo del medio oficialista chino Global Times. De acuerdo con Ling Ji, la raíz del problema de los aranceles está en el mismo Estados Unidos, no en el extranjero como cree Trump. En ese sentido, recalcó que espera que las empresas norteamericanas "hablen con voz racional y tomen medidas prácticas para mantener conjuntamente la estabilidad de la cadena de suministro global y promover la cooperación y los beneficios mutuos".

