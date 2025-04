https://noticiaslatam.lat/20250403/sheinbaum-celebra-decision-de-trump-de-no-imponer-mas-aranceles-mexico-es-respetado-por-eeuu--1161851421.html

Sheinbaum celebra decisión de Trump de no imponer más aranceles: "México es respetado por EEUU"

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó la fuerza de su Gobierno para negociar con Washington y afirmó que la relación actual de México con EEUU está... 03.04.2025, Sputnik Mundo

"En el caso de México, no hay aranceles adicionales —tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá sea en algunas especificaciones— y eso es bueno para el país", detalló la mandataria. Un día antes, Donald Trump declaró una guerra comercial en todo el mundo a través de la imposición de aranceles a decenas de países, pero México fue excluido de la lista, aunque parcialmente, porque sí será víctima de los gravámenes con un arancel del 10%, pero solo a los bienes y productos no contemplados en el Tratado de Libre Comercio de EEUU, México y Canadá (T-MEC). Además, EEUU había introducido aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, y eso también afecta a diferentes industrias mexicanas.Los sectores clave de la economía mexicana que evitaron las tarifas estadounidenses fueron el agroalimentario; manufacturas electrónicas; eléctricos; químicos; vestido y calzado; dispositivos médicos y farmacéuticos; y maquinaria y equipo, informó por su parte el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Sin embargo, las industrias mexicanas que sí han sido afectadas son la automotriz y la del acero y el aluminio. En ese sentido, el Gobierno mexicano comunicó que "la meta es que en los próximos 40 días se logren mejores condiciones al resto de países". Sobre el tema de los aranceles a la industria automotriz, al acero y al aluminio, puntualizó que la meta es que en los próximos 40 días se logren mejores condiciones al resto de países.Destacó también que Estados Unidos tiene tratados comerciales con 14 países del mundo y el único al que no se le aplicaron tarifas fue al T-MEC. Con ello, señaló, México tuvo arancel de 0% y el tratado se mantiene y se protegen más de 10 millones de empleos. "Nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum] está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados, y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto es hoy una ventaja muy importante porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo", añadió.

