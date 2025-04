https://noticiaslatam.lat/20250405/china-japon-y-corea-del-sur-dan-senales-de-tener-la-intencion-de-establecer-su-propio-rumbo-1161882962.html

"China, Japón y Corea del Sur dan señales de tener la intención de establecer su propio rumbo"

Las tres naciones asiáticas acordaron acelerar las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio, el cual ha permanecido en suspenso durante años. 05.04.2025

La reactivación del diálogo trilateral se ha hecho discretamente y sin alcanzar acuerdos trascendentales, pero "es profunda y tiene importantes implicaciones para la estabilidad regional y global". De acuerdo con un editorial publicada en el medio chino, el momento en el que resurge este diálogo no es casualidad, pues responde a que el Indo Pacífico se ha vuelto un foco de tensión por la política de rivalidad impulsada desde Washington contra Pekín. Ante esto, Japón, Corea del Sur y China han reconocido que es hora de asumir un papel activo en su destino regional. "El impulso de Estados Unidos para 'eliminar el riesgo' de las cadenas de suministro globales y reducir la dependencia de China ha puesto a aliados como Japón y Corea del Sur ante un dilema: apoyarse más en la seguridad liderada por Estados Unidos o priorizar la integración económica con China, su principal socio comercial. Por lo tanto, el diálogo trilateral es un factor clave en esta compleja dinámica", asegura el texto."Estas decisiones reflejan un enfoque pragmático para una región sometida a una enorme presión. La estabilidad asiática no puede reducirse a opciones binarias; requiere un delicado equilibrio en el que la cooperación regional desempeña un papel central", abunda el editorial. Recuperar la cooperación regional, apunta el medio, no implica necesariamente desvincularse de Washington. Y es que, por ejemplo, Japón y Corea del Sur siguen estando profundamente vinculados a Washington en cuanto a garantías de seguridad. "Sin embargo, existe una creciente percepción de que las estrategias estadounidenses priorizan la lucha contra China sobre la construcción de una estabilidad adecuada en Asia". "La reunión de China, Japón y Corea del Sur nos recuerda que la diplomacia del siglo XXI a menudo se asemeja menos a avances dramáticos y más a un progreso gradual. Como dice el proverbio chino, un viaje de 1.000 millas comienza con un solo paso. Este paso puede iluminar el camino hacia una Asia más autodeterminada", concluye Global Times.

