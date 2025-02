https://noticiaslatam.lat/20250222/queremos-mas-patria-arce-muestra-musculo-de-cara-a-las-elecciones-presidenciales-en-bolivia-1161275830.html

"Queremos más patria": Arce muestra músculo de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia

"Queremos más patria": Arce muestra músculo de cara a las elecciones presidenciales en Bolivia

Sputnik Mundo

Miles de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunieron en la ciudad de El Alto para delinear su estrategia frente a los próximos comicios... 22.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-22T03:59+0000

2025-02-22T03:59+0000

2025-02-22T03:59+0000

américa latina

política

luis arce

evo morales

carlos mesa

el alto

santa cruz

la paz

movimiento al socialismo (mas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/16/1161276758_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_0a9488b610ea7470bd9410325340002e.jpg

El Movimiento Al Socialismo (MAS) reunió a miles de militantes en el Coliseo Héroes de Octubre, de la ciudad de El Alto, para comenzar los preparativos de cara a las elecciones generales de agosto próximo. La inauguración de este "ampliado extraordinario" contó con la participación del mandatario Luis Arce y estuvo dirigido por Grover García, nuevo presidente del partido oficialista.Desde el MAS indicaron que el próximo 11 de abril anunciarán el nombre de los postulantes a la presidencia y la vicepresidencia. En los últimos días, el presidente Arce fue proclamado candidato por organizaciones sociales e instituciones de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni.Aunque todo parece indicar que Arce se postulará a un segundo mandato, desde el partido oficialista prefirieron tomarlo con cautela. Aseguraron que en los próximos dos meses llevarán adelante encuentros y reuniones con organizaciones sociales de todo el país alineadas al MAS para conocer sus propuestas.En el coliseo de El Alto, el vicepresidente David Choquehuanca propuso que una mujer integre el binomio. Hasta ahora se mencionó el nombre de la lideresa campesina Angélica Ponce, exsecretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, quien podría acompañar al actual mandatario boliviano."Tuvimos que enfrentar una guerra"Cuando tomó la palabra, el presidente advirtió que durante su mandato enfrentó con éxito la pandemia de COVID-19. Además, "tuvimos que enfrentar durante todo este tiempo una guerra económica, política, legislativa, mediática, como no la ha vivido ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país", sostuvo.El mandatario boliviano se refería a la oposición de partidos tradicionales que tuvo el MAS en las últimas décadas. Pero también a las trabas a la gobernabilidad que impusieron el expresidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores.Desde 2022, los legisladores leales a Morales rechazan aprobar las propuestas de ley provenientes del Ejecutivo. Por ello, en la Asamblea Legislativa hay millones de dólares trabados en créditos internacionales y en proyectos de desarrollo.Arce remarcó que en las elecciones de agosto próximo "se van a enfrentar dos visiones contradictorias de país". "Por un lado estaremos quienes queremos profundizar la construcción del Estado Plurinacional. Por el otro, estarán quienes quieren volver a la vieja República", fundada en 1825 y vigente hasta la aprobación de la actual Constitución, en 2009."Los neoliberales que pisotearon al pueblo, que lo masacraron, que vendieron nuestros recursos naturales, hoy quieren volver a gobernar. Pero el pueblo no está indefenso. El pueblo tiene su instrumento político para enfrentar y derrotar en las urnas a la derecha", indicó.En 2024, el Gobierno boliviano tuvo que lidiar con la división al interior del MAS entre un sector afín a Morales y otro que apoya a Arce. Por este motivo, el país enfrentó dos bloqueos nacionales de carreteras (en febrero y en octubre) impulsados por los afines a Evo Morales, que costaron miles de millones de dólares a los sectores público y privado."Sabemos que la mayor causa de estos problemas se debió a la articulación entre la derecha y la nueva derecha", dijo Arce. Por "nueva derecha" se refería a la escisión evista.El MAS busca aliadosArce convocó a buscar aliados por fuera del MAS para asegurar el triunfo en agosto. "Debemos establecer alianzas con quienes defienden al pueblo, como lo hacen parte de la izquierda y los partidos comprometidos con nuestro pensamiento y con el pueblo boliviano. Tenemos que unirnos para enfrentar a esa derecha que quiere volver a gobernar".El presidente afirmó que en su Gobierno "hacemos una mejor patria para los bolivianos. Pero hay gente a la que no le gusta que hagamos eso".En las elecciones generales de 2020, las encuestas privadas daban como ganador al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien supuestamente le sacaría 10 puntos de ventaja a Arce. Pero en el día de la votación, el actual presidente obtuvo 55,1% de votos, mientras Mesa no superó el 30%.Arce apeló a "la sabiduría del pueblo. En 2020 hemos confiado en esa sabiduría y no nos hemos equivocado. El MAS fue elegido porque es la única opción para mantener una economía desarrollada, con industrialización sostenible".El ampliado en El Alto continuará hasta el 22 de febrero, cuando se firmarán las resoluciones, muchas de las cuales apuntarían a modificar el estatuto orgánico del MAS para dar mayor participación a los nuevos militantes.Arce proclamadoEntre los miles de participantes estaba Juan Cayuba, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), quien afirmó que se profundizará la lucha contra el imperialismo en el país latinoamericano.También allí estaba Lidia Cachi, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Juana Azurduy: "Venimos desde Santa Cruz para proclamar a nuestro candidato, el presidente Luis Arce", dijo a Sputnik."Hoy Bolivia está más unida que nunca, pese al boicot de la derecha y de la nueva derecha. Como mujeres venimos a darle nuestro apoyo contundente al presidente", agregó.El expresidente Morales fue también presidente del MAS hasta noviembre de 2024, cuando una sentencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que el partido sería dirigido por Grover García, un dirigente campesino cercano a Arce.Marginado del MAS, Morales firmó un acuerdo con el Frente Para la Victoria para postularse a un cuarto mandato en agosto que viene. Pero según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ningún ciudadano boliviano puede acceder a más de dos gestiones presidenciales, sean continuas o discontinuas.

https://noticiaslatam.lat/20250106/luis-arce-pide-unidad-en-bolivia-y-suramerica-en-un-mundo-con-futuro-multipolar-1160261372.html

https://noticiaslatam.lat/20250220/evo-morales-firma-un-acuerdo-para-ser-candidato-presidencial-fuera-del-oficialismo-1161253434.html

https://noticiaslatam.lat/20250221/frente-a-la-division-politica-en-bolivia-arce-se-acerca-a-la-postulacion-para-un-segundo-mandato--1161272258.html

el alto

santa cruz

la paz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, luis arce, evo morales, carlos mesa, el alto, santa cruz, la paz, movimiento al socialismo (mas)