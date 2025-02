https://noticiaslatam.lat/20250221/frente-a-la-division-politica-en-bolivia-arce-se-acerca-a-la-postulacion-para-un-segundo-mandato--1161272258.html

Frente a la división política en Bolivia, Arce se acerca a la postulación para un segundo mandato

El expresidente Evo Morales selló una alianza con el partido Frente Para la Victoria (FPV), con el cual intentará postularse nuevamente a la presidencia de Bolivia, a pesar de que la Justicia ya determinó inhabilitarlo para un cuarto mandato. Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por el presidente Luis Arce, realiza un congreso en la ciudad de El Alto, donde podrían proclamarlo para que se postule a un segundo mandato. Mientras tanto, el bloque de unidad de la oposición tradicional luce resquebrajado por pugnas internas entre sus potenciales candidatos.Las elecciones generales se realizarán el próximo 17 de agosto, cuando se elegirá presidente, vicepresidente y 166 integrantes para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los diferentes partidos deberán presentar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a sus candidatos a más tardar en abril. El actual panorama de fragmentación, tanto en el oficialismo como en la oposición, no permite pronosticar qué postulante tendrá los mejores resultados.Oposición y oficialismo, divididosConsultado por Sputnik, el analista Carlos Saavedra evaluó que el bloque popular, antes representado por el MAS, podría llegar a las próximas elecciones fraccionado en tres: una parte de Morales al mando del FPV, otra de Luis Arce al frente del partido oficialista y una tercera liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cercano a Morales, con quien en las últimas semanas tuvieron enfrentamientos públicos.El paisaje también es conflictivo en la oposición tradicional, que hasta el momento no puede consolidar una propuesta única de cara a las elecciones. El empresario Samuel Doria Medina, uno de los integrantes del denominado Bloque de Unidad, dijo en una entrevista que si llegara a la presidencia, designaría a su aliado Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) como canciller y al expresidente Carlos Mesa (2003-2005) como embajador en España.Cuando Quiroga fue interrogado sobre esta posibilidad, respondió que él solamente está para postularse a la presidencia, nada por debajo de ese rango."Los integrantes del Bloque de Unidad, que tampoco está unido, tienen la misma fórmula de los últimos años: manejan un discurso radical antimasista, no entienden lo que ha pasado en este país en términos de cambio del orden simbólico, cultural y político, que se consolidó por la presencia de indígenas en el poder", dijo Saavedra.Y agregó: "Ellos no entienden que un club de señoritos nunca va a volver a gobernar este país, sin entender a las clases populares, indígenas, obreras, campesinas. Creo que siguen encerrados en esta lógica de antimasismo radical".El enfrentamiento entre Quiroga y Doria Medina ya habría dinamitado las bases de este bloque. "No veo a ninguno de estos dos contendientes con intenciones reales de bajarse de la candidatura. Creo que es frágil ese Bloque de Unidad", señaló el experto.Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad de Cochabamba, es también un político avezado como Doria Medina y Quiroga, con quienes comparte presencia en la política boliviana desde la década de los 80.El cochabambino desde un primer momento dejó en claro que no participaría de esta alianza opositora y la actualidad le da la razón. "Manfred ha sido mucho más inteligente que el Bloque de Unidad, porque construye su candidatura en una relación mucho más cercana con sectores populares. Por eso se entiende que en la mayoría de las encuestas esté primero", reflexionó Saavedra.Menos Estado, más FMIPara el analista Gabriel Campero, la campaña de la oposición tradicional no termina de despegar porque trae las mismas propuestas de siempre: "Históricamente han planteado reducir el aparato estatal y prestarse del FMI (Fondo Monetario Internacional). No existe una alternativa innovadora que sea atractiva al electorado", dijo a Sputnik.Y resaltó que el padrón electoral, integrado por 7,5 millones de bolivianos, "está conformado en un 65% por menores de 35 años".Campero definió a la porción del MAS que se lleva Morales: "Representan un nacionalismo conservador extremo, que no ha aportado en nada a garantizar la continuidad del proyecto político del MAS. Solamente le han generado trabas al proceso de cambio".Recordó los obstáculos que los legisladores evistas pusieron (y ponen) a las propuestas de normativas generadas en el Órgano Ejecutivo. Por esta actitud hay trabados en la Asamblea millones de dólares para inversiones, así como proyectos de desarrollo industrial, como las plantas de industrialización de litio que se deberían construir con empresas de China y de Rusia. Pero estos contratos no se ejecutan porque Morales ordenó a sus asambleístas no avalarlos.Campero mencionó los problemas judiciales de Morales, sobre quien pesa una orden de detención para que responda por un caso de trata de personas, ya que en 2015 habría tenido una relación con una menor de edad, con quien habrían tenido una hija que ahora contaría con ocho años.Asimismo, el FPV tiene observaciones del TSE porque habría incurrido en irregularidades para elegir a su actual directiva, en diciembre de 2024. Si hasta finales de marzo el partido no subsana estos aspectos, podría quedar también inhabilitado para la carrera política.Morales tuvo tres mandatos presidenciales continuos entre 2006 y 2019: el primero entre 2006 y 2009, cuando Bolivia todavía era una república, y otros dos periodos de 2009 a 2014 y de 2014 a 2019, ya consagrado el Estado Plurinacional. Según el Tribunal Constitucional Plurinacional, ningún ciudadano boliviano puede tener más de dos gestiones presidenciales, sean seguidas o discontinuas.El expresidente sostuvo que logrará torcer la ley si en abril próximo, antes de que se cierre la inscripción de candidatos, organiza una marcha de 100.000 personas que bajen desde la ciudad de El Alto hasta la sede del TSE, en el barrio paceño de Sopocachi.Arce calienta motoresEn la última semana, el presidente Arce participó de varias reuniones con organizaciones obreras, campesinas e indígenas del país. En cinco ocasiones fue allí mismo proclamado candidato único del MAS para la presidencia. Es posible que este escenario se repita en el congreso orgánico del partido en El Alto.El analista comentó que en el congreso de El Alto se debatirá sobre las modificaciones que necesitaría el estatuto orgánico del MAS, porque "actualmente quien quiera postularse a la presidencia o vicepresidencia debe contar con un mínimo de 10 años de militancia en el MAS. De esta manera se está dejando a un lado a parte de la militancia, sobre todo a los más jóvenes".Campero sostuvo que el MAS "es el único partido que tiene un programa de Gobierno, con continuidad y sobre todo soberano. Es un camino que inició el presidente Arce en 2020, cuando presentó un plan de industrialización que ya se hubiera concluido, si no fuera por el boicot de la Asamblea, los intentos de golpe de Estado, las marchas, bloqueos de caminos y una serie de eventos".

