Reforma contra el nepotismo y la reelección en México causa controversia por fecha de implementación

05.03.2025

"Es un tema que debería haberse discutido más dentro y fuera del Senado, por las implicaciones que tiene. Discursivamente, es atractivo que se combata el nepotismo, porque se deja de ver a la política y a la administración pública como botines electorales o de herencia. No obstante, en principios clásicos de la democracia, el hecho de que una persona pueda tener algún parentesco con alguien que ya haya sido autoridad, no tendría por qué invalidarla de manera anticipada para contender en comicios", reflexiona el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García, en entrevista para Sputnik.El experto precisa que existen formas de contrarrestar las prácticas nepotistas sin limitar el ejercicio del poder.El 5 de febrero, en la ceremonia de la promulgación de la Constitución de 1917, Sheinbaum envío dos iniciativas al Congreso de la Unión para prohibir la reelección de los cargos que son electos por voto popular, así como quitar el nepotismo en las instituciones nacionales.Sin embargo, estas reformas se volvieron controversiales cuando fueron discutidas y avaladas en el Senado de la República (Cámara alta). La causa de las tensiones fue la propuesta del coordinador de Morena en el recinto, Adán Augusto López, para que los cambios en materia de nepotismo se apliquen hasta las próximas elecciones presidenciales —es decir hasta 2030 y no en 2027, como planteó la mandataria—.Finalmente, el 25 de febrero, las iniciativas fueron aprobadas de manera unánime con 127 votos y enviadas a la Cámara de Diputados para su revisión y votación, órgano legislativo que aprobó en lo general el proyecto este 4 de marzo considerando la propuesta del legislador López. Este 3 de marzo, Sheinbaum consideró que la reforma debía comenzar en 2027, por lo que hizo un llamado a los integrantes del partido oficialista para que reflexionen sobre el tema.Los detalles de la reformaLa reforma busca modificar los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución mexicana, donde se establecería que la no reelección sería aplicable a las personas que tengan un cargo por elección popular, es decir, que la sociedad haya votado por ellas.En este grupo se encuentran:"En cuanto al nepotismo electoral, se propone como un requisito de idoneidad que las personas que busquen participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de [los comicios] un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja", refiere el Senado en un comunicado.Asimismo, se busca que los contendientes no tengan un parentesco consanguíneo o civil con la persona que ocupa el cargo por el que participarán.En la propuesta original, esto habría sido aplicable en los comicios locales y federales de 2027. Sin embargo, tras la modificación propuesta por Adán Augusto López, el evitar el nepotismo entraría en vigor desde 2030, cuando se elija a quien releve a Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República.Una vieja herida que vuelve a surgirEl tema del nepotismo y la reelección han formado parte de la historia de México, con episodios complejos, que intentaron frenarse con reformas a la Constitución."La reelección, junto con otros temas, son pilares en el sistema político mexicano. Si bien en algún tiempo estas prácticas pudieron dar estabilidad al país, también generaron otros efectos que se han intentado paliar con el tiempo", como el que algunos cargos, salvo el de la Presidencia de la República, aún puedan ser encabezados por la misma persona durante varios períodos, señala García.Frente a este panorama, el experto consultado por este medio considera que los ajustes a las reformas planteadas por Sheinbaum, especialmente los relacionados con la vigencia, no son un detalle menor, ya que denotan que los grupos políticos podría tener algunos perfiles definidos para impulsar en los comicios.No obstante, García menciona que uno de los aspectos positivos de estas propuestas de ley es que se busca abrir la competencia electoral a más personas, no solo a los mismos políticos o grupos de antes."Es una especie de reforma que tiene más un sentido de legitimidad política que de implicaciones más claras sobre cómo se van a realizar los futuros procesos electorales", puntualiza.¿Qué podría funcionar?De acuerdo con el doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, un aspecto que podría mejorar estas reformas es ahondar en los pros y contras de la reelección, así como en las barreras para evitar un mal ejercicio del poder.Sumado a ello, García hace énfasis en la necesidad de plasmar en el documento cuáles son los requisitos y los objetivos a los que el Gobierno, sobre todo los órganos electorales, deben acatar.Mientras tanto, "no pareciera que las iniciativas tengan mayores implicaciones en las instituciones", finaliza.

