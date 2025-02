https://noticiaslatam.lat/20250222/propuesta-de-sheinbaum-para-fortalecer-la-soberania-abre-una-puerta-importante-a-la-transparencia-1161253655.html

Propuesta de Sheinbaum para fortalecer la soberanía "abre una puerta importante" a la transparencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este 20 de febrero que enviará al Congreso una iniciativa para modificar un par de artículos de la... 22.02.2025

Se trata de los artículos 19 y 40 de la Carta Magna mexicana, los cuales buscarán ser modificados por iniciativa de la mandataria, quien durante su conferencia de prensa diaria insistió que ante Estados Unidos, país que recientemente catalogó como terroristas a cinco cárteles del narcotráfico originarios del país, México tiene una postura de colaboración, mas de no de subordinación. La propuesta contempla adicionar dos párrafos en el artículo 40 para dejar en claro que México no aceptará ninguna intervención extranjera. La propuesta para la redacción del primer párrafo es la siguiente:En el caso del segundo, se buscará que rece así: En el caso del artículo 19, éste se reformaría para establecer que: "Podría implicar que haya una mayor transparencia"La iniciativa enviada por la presidenta mexicana no pone en riesgo las tareas de colaboración entre EEUU y México por medio de agencias como la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés); sin embargo, en caso de ser aprobada, los cambios podrían abonar a la transparencia entre ambas naciones, señaló en entrevista con Sputnik Claudia Serrano, doctora en Relaciones Internacionales y docente de la UNAM. "Como se sabe, desafortunadamente en algunos períodos, no solamente en México sino en varios países, la DEA o la CIA operan de manera unilateral y tienden a veces a obstaculizar ciertos procedimientos de investigación que se llevan a cabo por parte de las autoridades al interior, esto por no notificar que están haciendo y en qué condiciones lo están realizando", sentenció. José Alberto Guerrero Baena, analista mexicano y consultor en materia de seguridad, coincidió con la experta y reiteró que las acciones promovidas desde el Gobierno mexicano no tendrán mayor repercusión en el trabajo binacional en la materia. Guerrero Baena indicó que las contestaciones de la Administración mexicana a las acciones emprendidas por el nuevo Gobierno de Donald Trump, que apenas este 19 de febrero oficializó la catalogación de cinco grupos del crimen organizado mexicano como terroristas, tienen más un trasfondo político y simbólico que empírico. "Las Fuerzas Armadas mexicanas siempre han tenido un gran entendimiento con las fuerzas estadounidenses; es un código no escrito en materia de seguridad", abundó. "Qué bueno que lo hace"También en entrevista con este medio, Miguel Ángel Valenzuela Shelley, experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ponderó que las iniciativas enviadas por Sheinbaum tienen una lógica en medio del contexto político que se vive entre México y EEUU. Recientemente, medios estadounidenses como The New York Times y CNN dieron a conocer que, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los vuelos con drones se han incrementado en el territorio mexicano, en operaciones que son encabezadas por la CIA."Entonces, qué bueno que lo hace [reforzar la soberanía del país], pero también es cierto que Estados Unidos lleva décadas haciendo estos trabajos [de investigación] por la libre y también es cierto que con eso México ha podido hacer muy poco", puntualizó. Con el experto en relaciones internacional coincide el analista David Saucedo, quien ponderó que el vuelo de los polémicos drones fue un acuerdo bilateral el cual fue dado a conocer mediante filtraciones desde la Casa Blanca con la finalidad de debilitar a México en el debate. ¿Y las armas? La segunda medida que tomará el Gobierno mexicano es ampliar la demanda contra los fabricantes de armas en EEUU, como había vaticinado la semana pasada.La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) de EEUU admitió recientemente que el 74% de las armas recuperadas en territorio mexicano provinieron de los estados de Texas, Arizona y California.Esto coincide con los datos proporcionados por una investigación de un académico de la Universidad George Washington en Estados Unidos, la cual evidenció que en tan solo cuatro estados de EEUU (Arizona, California, Texas y Nuevo México, todos ellos fronterizos con México) hay más de 9.000 establecimientos que venden armas, una gran parte de ellas de alto poder de fuego. Al respecto, la doctora Claudia Serrano abundó que la demanda de México contra las armerías podría sentar un precedente a nivel global.

