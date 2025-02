Sheinbaum impulsará dos reformas contra la reelección y el nepotismo en México

https://noticiaslatam.lat/20250206/sheinbaum-impulsara-dos-reformas-contra-la-reeleccion-y-el-nepotismo-en-mexico--1161018698.html

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envió este 5 de febrero al Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma con las que busca prohibir la reelección... 06.02.2025, Sputnik Mundo

Durante la ceremonia del 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 —celebrada en el estado de Querétaro (centro)—, la mandataria compartió que no podía desaprovechar lo simbólico de la efeméride para enviar las propuestas. Añadió que la segunda propuesta es para "la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección. ¡No al nepotismo!", expresó la mandataria mexicana. En la actualidad, la Constitución del país latinoamericano permite la postulación de diputados y presidentes municipales para un segundo mandato. Sin embargo, establece el principio de no reelección para el cargo de presidente.La primera restricción a la reelección se estableció, precisamente, en la Constitución de 1917, cuando se prohibió que los gobernadores de los estados, así como el jefe del Ejecutivo pudieran repetir en el cargo. Más tarde, la prohibición se extendió al poder Legislativo y, en 1933, entró en vigor una reforma constitucional para vetar la reelección inmediata de diputados y senadores. No obstante, quedo vigente la postulación al cargo tras un periodo intermedio. Fue en 2014, tras la reforma político-electoral del entonces presidente Enrique Peña Nieto, que dicha prohibición llegó a su final. Con este proyecto, además, el Instituto Federal Electoral (IFE) pasó a ser el Instituto Nacional Electoral (INE). Entre los principales cambios de la reforma de Peña Nieto destaca la posibilidad para que diputados y senadores federales y locales, así como alcaldes, regidores y síndicos puedan ser electos hasta en cuatro periodos de tres años, o sea, por 12 años consecutivos. Únicamente los gobernadores de los estados no pueden ser reelectos.

