La estructura del Poder Judicial en México "es un caldo de cultivo" para el nepotismo

Recientemente se puso en el debate público en México el nepotismo, luego de que se reconociera que ese fenómeno está ampliamente difundido en el Poder Judicial... 14.09.2024, Sputnik Mundo

En el documento Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas se revela que en 2022, el 49% de las personas servidoras públicas de los órganos jurisdiccionales tenían al menos un familiar trabajando en esas instituciones; sin embargo, en el texto se destaca que ese porcentaje bajó al 37,4% en 2024.Apenas un día después de la revelación de esas cifras, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que dicho documento da muestra de que hoy en día las relaciones familiares son la principal vía para ingresar a los órganos judiciales y no la Carrera Judicial.Nepotismo, una actividad muy denunciada en el PJFEl 10 de septiembre, la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján dio aún más datos del nepotismo que impera en el Poder Judicial y reveló que el 85,4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen parientes en el PJF.Alcalde Luján explicó que esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores, es decir, tienen que señalar, bajo protesta de decir verdad, quiénes son sus familiares. Pero, agregó, hay que considerar que muchas veces se declara aquellos que tienen los mismos apellidos, pero no necesariamente aquellos parientes políticos, es decir, a esto habría que sumar cuñados, nueras, suegros, yernos y muchos otros familiares que también forman parte de esta problemática, por lo que el porcentaje de nepotismo en ese poder podría ser mayor.PJF, un caldo de cultivo propicio para el nepotismoEl Poder Judicial de México puede ser muy propicio para que se presente la figura del nepotismo, pues en él se aplican pocos controles relacionados con este fenómeno y además son realizados por la misma instituciónSegún establece el artículo 97 de la Constitución de México, los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.Esa disposición legal fue concebida en la carta magna mexicana para garantizar la autonomía de los jueces, pero con el pasar de los años ha sido desvirtuada y es usada para el nombramiento discrecional de familiaresGarcía Guzmán insiste que los altos niveles de nepotismo en el PJF se explican por su estructura y sus atribuciones, pues es juez y parte en este tipo de fenómenos, ya que no hay ningún tipo de control interno o autónomo que pueda visibilizar y contener acciones de este tipo.De hecho, en la estructura de este poder los jueces son los que analizan su propio comportamiento y sobre eso deciden si hay algún tipo de sanción o alguna consecuencia, explica doctor en ciencias políticas por la UNAM.Un gran obstáculo para combatir esta práctica es que, aunque es mal vista y condenada por la sociedad, no es considerada como un delito ni es sancionada por alguna ley o institución, por lo que quienes la realizan solo pueden se señalados por la sociedad, pero no castigados."El nepotismo no es un delito como tal, hay faltas administrativas, sanciones, multas e inhabilitación, pero no es un delito que nos pueda llevar a la cárcel. Ha estado en discusión respecto a qué tanto podemos sancionar este tipo de conductas, que desde luego son pues muy peligrosas para las instituciones, pero todavía no hemos llegado al punto de de criminalizarlas", concluye el analista.

