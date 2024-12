https://noticiaslatam.lat/20241226/las-elecciones-en-el-poder-judicial-mexicano-son-un-reto-para-los-movimientos-progresistas-1159999326.html

Las elecciones en el Poder Judicial mexicano son "un reto para los movimientos progresistas"

El proceso de elección de ministros, magistrados y jueces en México, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, concluyó con la etapa de conformación de las listas de aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y que solicitaron su registro a través de los Poderes de la Unión.En las listas aparecen nombres como el de Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del expresidente Felipe Calderón; Marisela Morales, titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad sentenciado en EEUU, y Bernardo Bátiz, uno de los hombres más cercanos al exmandatario López Obrador. Además de los filtros que serán aplicados por los comités de evaluación, la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente se pronunció por revisar que los aspirantes "no tengan carpetas de investigación o sentencias" y aprovechó para criticar a los opositores a la reforma que ahora buscan un cargo mediante esta elección.'Es un reto para el progresismo'Rashid de la Peña, abogado por la UNAM y analista político, consideró para Sputnik que el proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces en la primera elección del Poder Judicial mexicano garantiza que se presenten los mejores perfiles en la contienda, además de considerar a los aspirantes que actualmente se encuentran en sus cargos.El analista mexicano detalló que los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han hecho un buen trabajo y con transparencia en la etapa de registros de los aspirantes capacitados para los cargos en el Poder Judicial. "Es un primer filtro, por eso podemos ver bastantes números", agregó.El analista agregó que el 4 de febrero del próximo año se llevará a cabo un proceso público de insaculación para “depurar” más las listas de aspirantes, que dará la posibilidad a quienes cumplieron con los criterios de elegibilidad de poder estar en la boleta final, con paridad de género, y descartar cualquier tipo de “favoritismos”.Consideró que la admisión de perfiles que se identifican con la oposición al oficialismo, como Roberto Gil Zuarth y Marisela Morales, son parte de la democratización del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como de los aspirantes con una ideología más cercana a la llamada Cuarta Transformación.Rashid de la Peña recordó que el PJF es uno de los más conservadores del país latinoamericano y que "más se resistió al proceso de transformación", por lo que consideró la reforma como un logro. "Cuando veamos una boleta con candidatos de ideologías diversas, es una forma de legitimación del proceso. Toda unanimidad causa sospecha", afirmó.Los riesgosEl analista político advirtió que, aunque la reforma constitucional es clara, podría haber riesgo de que partidos políticos, empresarios o medios de comunicación puedan buscar influir en el proceso mediante financiamiento a ciertos aspirantes. Destacó que el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) será elemental para esta elección inédita en el país latinoamericano.Indicó que, ante la reducción a su presupuesto para 2025, el organismo electoral mexicano tiene la capacidad y la experiencia para organizar las primeras elecciones judiciales. "Se tiene la capacidad de movilización y organización, la variante es la innovación, que es un proceso nuevo el del Poder Judicial", agregó.La disputa políticaReyes Enrique Vázquez, maestro en Derecho por la UNAM, destacó para Sputnik que la reforma judicial y la elección de ministros, magistrados y jueces es inédita en México y en la región de Latinoamérica. Señaló que cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos puede participar en la contienda, por lo que la diversidad de perfiles "contribuirá al proceso".Remarcó que el tema central de la elección es remodelar al Poder Judicial para que sea 'más cercano al pueblo mexicano'. Detalló que, tras la conformación de las listas con los perfiles que cumplen con los requisitos, los comités de evaluación deberán discutir próximamente la "idoneidad" de los aspirantes, y será tomada en cuenta también la "buena fama pública". El especialista cuestionó también el papel del INE, debido a que este proceso no será igual a los comicios presidenciales o legislativos que se realizan en el país. Expresó su preocupación por la colocación de casillas de votación en el territorio nacional, la impresión de boletas -que podrían llegar a ser hasta 10 por ciudadano- y la capacitación del personal electoral.Los cargos en disputa en el Poder Judicial:

