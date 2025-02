https://noticiaslatam.lat/20250220/musk-sugiere-que-los-carteles-de-la-droga-ya-podrian-ser-atacados-con-drones-de-eeuu-1161237703.html

Musk sugiere que los cárteles de la droga ya podrían ser atacados con drones de EEUU

Musk sugiere que los cárteles de la droga ya podrían ser atacados con drones de EEUU

Sputnik Mundo

El multimillonario estadounidense y ahora integrante del gabinete de Trump, Elon Musk, dijo que la reciente declaratoria de su país contra los cárteles de la... 20.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-20T01:45+0000

2025-02-20T01:45+0000

2025-02-20T01:45+0000

américa latina

elon musk

eeuu

drones

méxico

crimen organizado

narcotráfico

mercado de armas

política

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0e/1159027712_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_732ae6616541fcff092c2b1681d95e10.jpg

El comentario de Elon Musk —vertido en la plataforma X— generó gran revuelo luego de que Estados Unidos declarara a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras", un primer paso para que Washington pueda realizar operaciones especiales de seguridad, en conjunto con otros países, para combatir al crimen organizado. Las organizaciones criminales mencionadas en la "lista negra" del Departamento de Estado de EEUU son: El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de enero —exactamente el primer día de su segunda Administración— para designar a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras", bajo el argumento de que esas células delincuenciales "constituyen una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional". Aunque es un proceso jurídico largo y requiere de una estrecha colaboración con otros países, se prevé que con esta declaratoria Washington amplíe sus capacidades para supuestamente combatir el narcotráfico en México y otros países de América Latina. Desde su llegada a la Casa Blanca e incluso desde su campaña electoral, este paso formaba parte de la narrativa trumpista contra la migración irregular. Según Trump, muchos migrantes sin documentos delinquen en Estados Unidos, muchas veces al amparo de los grupos criminales. Según la orden ejecutiva de Trump, es parte de la política estadounidense "asegurar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en Estados Unidos y su capacidad para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos a través de sus estructuras extraterritoriales de mando y control". El Gobierno de México ha dicho que no permitirá que esta nueva designación de Estados Unidos interfiera con la soberanía del país ni con los asuntos de seguridad internos. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que esta medida, por sí sola, no puede acabar con el narcotráfico, ya que esta problemática, según ella, también es alimentada por la indiscriminada venta de armas, el consumo masivo de drogas ilegales y la corrupción de algunas autoridades en Estados Unidos. A inicios de febrero, Elon Musk aseguró que México no puede solo contra los cárteles del narcotráfico: "En última instancia, dudo que los cárteles puedan ser derrotados sin las operaciones especiales de Estados Unidos".

https://noticiaslatam.lat/20250219/no-solo-son-los-carteles-desde-eeuu-venden-armas-a-mexico-como-si-fueran-dulces-1161195148.html

https://noticiaslatam.lat/20250211/el-senado-de-mexico-aprueba-el-ingreso-de-militares-de-eeuu-para-entrenar-a-la-marina-1161114132.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, eeuu, drones, méxico, crimen organizado, narcotráfico, mercado de armas, política, donald trump, claudia sheinbaum, mara salvatrucha, cartel de sinaloa, cartel de jalisco nueva generación