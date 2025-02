https://noticiaslatam.lat/20250211/el-senado-de-mexico-aprueba-el-ingreso-de-militares-de-eeuu-para-entrenar-a-la-marina-1161114132.html

El Senado de México aprueba el ingreso de militares de EEUU para entrenar a la Marina

El Senado de México aprueba el ingreso de militares de EEUU para entrenar a la Marina | Video

El Senado de México autorizó por unanimidad la entrada a territorio nacional de 10 integrantes del Ejército de Estados Unidos para que participen en el... 11.02.2025

El entrenamiento de estos grupos especiales se llevará a cabo en el estado de Campeche (sureste) del 17 de febrero al 28 de marzo. Sin embargo, las colaboraciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países son de larga data, particularmente con la Marina mexicana. El anuncio del Senado ocurre en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump firmó hace unos días una orden ejecutiva para declarar a los cárteles de la droga que operan en México como "organizaciones terroristas", lo cual abriría la puerta a que las fuerzas estadounidenses puedan realizar operaciones conjuntas con las fuerzas mexicanas en territorio del país hispanohablante.El Senado de México señaló en un comunicado que "este proceso de modernización y cooperación bilateral no debe traducirse en una dependencia excesiva de tecnología o entrenamientos externos, ni a la subordinación de nuestras decisiones estratégicas a intereses ajenos de México". "La transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para asegurar que esta colaboración se alinee con los intereses nacionales y no comprometa el destino plural, soberano e incluyente de México, además de que se debe invertir en el desarrollo del capital humano mexicano como prioridad", informó. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que está a favor de la cooperación bilateral con Washington, pero no de la subordinación ni de la violación a los principios de soberanía. Incluso ha manifestado su desacuerdo en que Estados Unidos catalogue como "terroristas" a las organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, el 3 de febrero pasado, los Gobiernos de México y de Estados Unidos consignaron que aumentarán su cooperación en materia de seguridad a través de estrategias como el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional mexicana a lo largo de la frontera con Estados Unidos, con el objetivo de evitar el tráfico ilegal de drogas como el fentanilo y los flujos migratorios irregulares. Gracias a ese acuerdo, ambas naciones lograron una "pausa arancelaria" de un mes, porque Trump preveía imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos que ingresaran al mercado estadounidense. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, acusó a México de no aplicar la ley para detener a las organizaciones de tráfico de drogas que, dijo, operan libremente en territorio mexicano."Pobre y triste México. Los cárteles internacionales de la droga operan libremente dentro de sus fronteras y México no puede hacer nada al respecto", escribió Vance en la red social X.

