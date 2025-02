https://noticiaslatam.lat/20250218/sheinbaum-desestima-reportes-sobre-supuestas-operaciones-de-la-cia-en-mexico-es-una-campanita-1161214785.html

Sheinbaum desestima reportes sobre supuestas operaciones de la CIA en México: "Es una campañita"

Sheinbaum desestima reportes sobre supuestas operaciones de la CIA en México: "Es una campañita"

Medios estadounidenses han informado sobre el incremento de supuestas operaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos contra los cárteles de la... 18.02.2025, Sputnik Mundo

Y es que las diferentes versiones periodísticas estadounidenses afirman que las autoridades de la nación latinoamericana sí están enteradas sobre las presuntas acciones de la CIA. Según reportó The Washington Post, la CIA asumirá a partir de ahora, por orden de Trump, "un papel más amplio y agresivo en la batalla contra los cárteles de la droga con sede en México", ideando y evaluando planes para compartir más inteligencia con los gobiernos regionales, entrenar unidades antinarcóticos locales y posiblemente llevar a cabo otras acciones encubiertas. La cadena CNN, por su parte, informó sobre recientes vuelos de drones MQ-9 Reaper sobre México para espiar a los cárteles de la droga y detectar posibles laboratorios de fentanilo. Las presuntas operaciones estadounidenses se producen en un momento en que la Administración Trump pretende clasificar a los cárteles transnacionales de la droga como "organizaciones terroristas".¿Ataques directos?"La ampliación de la atención a los cárteles, que introducen de contrabando fentanilo y otros estupefacientes a Estados Unidos, representa una prioridad nueva y potencialmente arriesgada para la agencia de espionaje, que en los últimos años ha hecho del espionaje contra China, las operaciones antiterroristas en Oriente Medio y África y el apoyo a Ucrania sus principales preocupaciones", señaló el periódico norteamericano.Según CNN, los vehículos aéreos no tripulados MQ-9 Reaper que supuestamente han volado sobre México no están armados actualmente, pero podrían estarlo para llevar a cabo ataques en territorio mexicano. Estados Unidos los ha utilizado habitualmente para realizar operaciones en Siria, Irak y Somalia.Algunos funcionarios y ex funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena que la designación de los cárteles como grupos terroristas podría sentar las bases para ataques directos de EEUU contra los cárteles y sus laboratorios de drogas en México.De acuerdo con CNN, los vuelos de drones más recientes fueron comunicados al Congreso de EEUU por la Administración Trump, utilizando una notificación particular reservada para programas encubiertos nuevos o actualizados que la CIA tiene la intención de ocultar o negar, “lo que sugiere que los vuelos representan una escalada distinta”.De acuerdo con The Washington Post, el director de la CIA, John Ratcliffe, pretende trasladar los recursos de la agencia a su misión antinarcóticos y aplicar los conocimientos de sus dos décadas de rastreo, infiltración y desarticulación de redes terroristas a la lucha contra los cárteles.“Las lecciones aprendidas en el ámbito antiterrorista son aplicables a la misión antinarcóticos y a la misión contra los cárteles”, dijo al diario un funcionario que pidió anonimato. “No se ha aplicado todo su peso a este problema”.Un portavoz de la CIA dijo en un comunicado que “contrarrestar a los cárteles de la droga en México y a nivel regional es una prioridad para la CIA como parte de los esfuerzos más amplios de la Administración Trump". El pasado 11 de febrero, el Senado de México autorizó por unanimidad la entrada a territorio del país latinoamericano de 10 integrantes del Ejército de Estados Unidos para que participen en el adiestramiento denominado "Fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales de la Secretaría de Marina".

