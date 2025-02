https://noticiaslatam.lat/20250213/el-dialogo-entre-putin-y-trump-demuestra-que-zelenski-es-el-gran-perdedor-pero-no-el-unico-1161132544.html

El diálogo entre Putin y Trump demuestra que "Zelenski es el gran perdedor", pero no el único

La crisis ucraniana —iniciada en febrero de 2022— fue el tema principal del diálogo inicial que este día tuvieron ambos mandatarios, quienes fueron muy claros en su visión de establecer la paz en Europa del Este. La postura de Moscú no fue distinta, aunque sí exigió que el conflicto no acabara solo de forma superficial, sino que se atendieran los motivos sustanciales que llevaron a ella, como la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este de Europa o la nuclearización y radicalización de Ucrania, como ha acusado Rusia durante años. "El presidente Putin mencionó la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto y coincidió con Trump en que se puede alcanzar un acuerdo a largo plazo mediante negociaciones pacíficas", detalló el portavoz del Kremlin, Dmitri Péskov. Según Trump, la primera reunión presencial entre ambos líderes sucedería en Arabia Saudita tras varios encuentros vía telefónica y varias reuniones entre enviados especiales de ambas naciones. "Ucrania es un agente de los intereses de EEUU"Aunque Ucrania fue el lugar de desarrollo de los combates, el conflicto ruso-ucraniano es en realidad una "guerra proxy" de Washington contra Moscú, señala en entrevista con Sputnik Luis René Fernández Tabío, experto cubano en economía global y relaciones internacionales.Según el analista, la charla telefónica entre Putin y Trump apunta no solo a un posible fin de la crisis, sino a una aceptación de que Kiev y sus aliados en EEUU y la Unión Europea (UE) han fracaso en el conflicto. Zelenski, además, ya ha dicho que está dispuesto a seguir la línea de Trump, lo cual indica que el líder ucraniano sólo actúa conforme “lo que le imponen las circunstancias y las fuerzas occidentales que lo llevaron a ese atolladero”. "Al reconocer que va perdiendo [el conflicto] y el cambio de perspectiva expresada por el presidente Trump, no le queda otra que negociar reconociendo la sombra de los resultados en la mesa de negociaciones", añade.¿Quién pierde y gana verdaderamente?Después del diálogo inicial entre Putin y Trump, queda claro que el mundo está entrando en un reacomodo geopolítico, en el que Ucrania no pierde solo: también lo hace la Unión Europea (UE), observa en entrevista con Sputnik Gonzalo Fiore, analista internacional argentino. Según el especialista, Bruselas apostó mucho por Ucrania para supuestamente derrotar estratégicamente a Rusia, pero "no le salió bien y hoy en día son los que menos tienen para aportar respecto al nuevo orden que se está construyendo". Con este primer acercamiento entre Putin y Trump, podría decirse que es "el principio del fin del conflicto", afirma el analista.En cambio, este primer acercamiento entre Moscú y Washington podría interpretarse como un triunfo para el Gobierno de Putin no solo en el terreno militar, sino en la arena política y económica, observa en entrevista con Sputnik el doctor en ciencias políticas y sociales mexicano, Jesús Gallegos. El experto en temas internacionales también destaca que, con esta etapa de negociaciones de paz para el conflicto ucraniano, se relanza una relación diplomática distinta y se inicia una nueva era. "Sin embargo, habrá un cuestionamiento al interior de EEUU por parte de los demócratas y otros políticos, que siguen viendo a Rusia como un enemigo que debe ser observado a distancia y no con la cercanía que ofrece la llamada", señala. Por otro lado, dice, la comunidad internacional reflexionará sobre las alianzas que, en el pasado, el exmandatario Joe Biden tuvo con la OTAN y otros actores estratégicos en torno a sus intereses en Europa del Este. Al final, señala, todo ello derivó en un fracaso para Kiev y sus aliados occidentales. "Zelenski ha quedado muy debilitado" La conversación telefónica entre el presidente ruso y su homólogo estadounidense también indica de manera fehaciente que los roles protagónicos para la solución del conflicto en Ucrania pertenecen a Moscú y a Washington, y no al líder ucraniano Volodímir Zelenski, quien "tiene los días contados en el poder", observa Sebastián Schulz, sociólogo y analista internacional argentino, en entrevista con Sputnik. Bruselas, agrega Schulz, también ha quedado en un estado de fragilidad para tomar una posición proactiva que le permita tener protagonismo en la resolución de la crisis ucraniana. ¿En cuánto tiempo terminaría la crisis?El acercamiento entre Putin y Trump es un primer paso para poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú, pero la realidad es que una resolución real que satisfaga a ambas partes podría tardar más tiempo, señala a Sputnik la internacionalista mexicana Ismene Ithaí Bras-Ruiz. Según la analista, la conclusión de la crisis no se dará inmediatamente tal y como lo prometió Donald Trump, quien se jactaba de terminarlo en 24 horas. De hecho, el mismo Kremlin ha advertido que esa idea es una "simplificación excesiva" para un problema demasiado complejo.El 10 de febrero, Trump dijo que toda la ayuda multimillonaria que su país ha entregado a Kiev necesita una garantía de devolución, por lo cual sugirió que Ucrania le garantice recursos de tierras raras por valor de 500.000 millones de dólares. Incluso su Gobierno ha enviado a Kiev al nuevo secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, para que le diera una propuesta económica a Zelenski. Bras-Ruiz también observa que el margen de maniobra de Volodímir Zelenski es "diferente y reducido, porque antes estaba acompañado por Biden, pero ahora está Trump", quien desde su campaña electoral se mostró reacio a que la Casa Blanca siguiera apoyando a Ucrania.Según el mandatario, Washington ha invertido en Kiev "más de 300.000 millones de dólares, probablemente 350.000 millones, y Europa probablemente 100.000 millones".Desde el pasado 4 de febrero, Donald Trump consideró la posibilidad de seguir apoyando a Ucrania militarmente, sólo si ese país le ofrece la certeza de que Washington pueda obtener como garantía sus tierras raras, nombre con el que se conoce un selecto grupo de elementos químicos que son ampliamente codiciados y utilizados en diferentes sectores tecnológicos y de defensa.

