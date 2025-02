https://noticiaslatam.lat/20250218/la-reducida-cumbre-de-paris-sobre-ucrania-pretendio-salvar-a-europa-de-un-escenario-tan-ruinoso-1161211016.html

La reducida cumbre de París sobre Ucrania pretendió salvar a Europa de un "escenario tan ruinoso"

Sputnik Mundo

18.02.2025

La cumbre informal de la Unión Europea, organizada a toda prisa por el presidente francés, Emmanuel Macron, y celebrada en la tarde del 17 de enero, solo contó con la presencia de siete países miembros: Alemania, España, Italia, Polonia, Países Bajos, Dinamarca y el anfitrión, Francia. A ellos se les unió Reino Unido, un país ya extracomunitario.La reunión contó también con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El debate en torno a la cuestión de la seguridad en Europa protagonizó el encuentro, dominado a su vez por el telón de fondo del inicio de las primeras conversaciones de paz para poner fin al conflicto en Ucrania. La perspectiva de una paz negociada sin el concurso europeo en la mesa de negociación, fue el impulsor real de la minicumbre.Los asistentes acordaron seguir incrementando el gasto militar y no cejar en el apoyo a Ucrania mientras dure el conflicto. El primer ministro británico, Keir Starmer, fue más allá y afirmó su disposición a enviar tropas británicas a Ucrania en tanto que fuerzas europeas de paz o interposición.Tal propuesta, calificada de "prematura", no caló entre el resto de asistentes, especialmente entre el primer ministro polaco, Donald Tusk, solo dispuesto a brindar apoyo "logístico y político" llegado el momento, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Este último, que afrontará elecciones en su país el día 23, la tildó de "altamente inapropiada".La iniciativa británica cabe valorarse dentro de un marco para "intentar evitar" el desfavorable escenario sobrevenido, apunta Gabriel Merino, sociólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, que la califica de "sobreactuación" y la encuadra en la línea de actuación definida por Londres desde el inicio del conflicto en Ucrania.Tan solo Francia y Países Bajos saludaron la iniciativa británica. Pero salta a la vista el protagonismo de las dos potencias nucleares europeas; una como anfitriona, otra como invitada extracomunitaria, ambas partidarias de mandar tropas a Ucrania.Enfado y discrepanciasEl exiguo plantel de los países asistentes ha sido motivo de críticas. "Hemos demostrado al mundo que no todos los países de la UE son tratados con igualdad", comentó Natasa Pirc Musar, presidenta de Eslovenia, al respecto de la exclusión de la mayoría de países miembros.Pero las críticas más fuertes provienen de Eslovaquia y Hungría. El ministro de Exteriores magiar, Peter Szijjarto, afirmó que los asistentes a la cumbre parisina no desean la paz en Ucrania. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, no le fue a la zaga y censuró la presencia de altos funcionarios de la UE en el debate en torno al envío de tropas europeas de paz a Ucrania. "Se trata de una agenda con la que la UE no tiene nada que ver", escribe Fico en sus redes sociales, palabras convenientemente reproducidas por su oficina de Gobierno, en alusión a una facultad que solo posee Naciones Unidas. En su opinión, la participación de Von der Leyen y Costa "no ayuda a la confianza en el seno dela UE".El caso es que el 17 de enero debía haberse celebrado un encuentro entre Ursula von der Leyen y un enviado especial de Donald Trump para Ucrania y Rusia, el general retirado Keith Kellog. La cita fue pospuesta para el día siguiente.¿Una cumbre fruto del nerviosismo?La apresurada inclusión en la agenda de la cumbre revela un factor de impotencia ante la apertura de negociaciones en Arabia Saudí entre estadounidenses y rusos sobre un horizonte de paz en Ucrania."Pero la cumbre también está relacionada con el hecho de que Europa es la gran perdedora de esta crisis. Primero, por su seguidismo a los intereses anglosajones y, segundo, por su apuesta por una estrategia de confrontación con Rusia para desgastarla. Y, al final, queda fuera de las conversaciones de paz, sin ninguna incidencia real", explica Gabriel Merino.A juicio de este investigador, la fractura europea "es evidente" y se ve "de lejos". "No se entiende muy bien cómo va a resolverse esta crisis si no hay un cambio de timón en la UE, un cambio de representantes o de los alineamientos principales", afirma."La UE va a remolque de los acontecimientos", conviene el economista y divulgador económico Fernando Luengo, que señala que la única voz que se abrió paso en Europa desde 2022 "es la del aumento del gasto militar". "Y no solo porque esta era la exigencia de EEUU, sino porque se ha entendido como una de las claves de la consigna Más Europa", argumenta a Sputnik.Más gasto militarAl respecto de este punto capital en la UE, Ursula von der Leyen escribió en su cuenta personal de X horas antes de la reunión lo siguiente: "Necesitamos una mentalidad de urgencia. Necesitamos un aumento de la defensa". Ya metidos en materia, los asistentes constataron la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales en aras de seguir incrementando las inversiones en defensa.Olaf Scholz, reticente a disparar el gasto como pide Trump, propuso que los países con gastos superiores al 2% queden libres de los techos de déficit excesivo. La cifra de Alemania alcanza ya el 2,1%. Su colega polaco, Donald Tusk, pidió un "aumento de la capacidad militar", sin duda en alusión a seguir el ejemplo de su país, el que más gasta (un 4,1%). Pero en la cumbre asistía un país, España, que figura a la cola de la UE en este aspecto (apenas el 1,26%).El Gobierno de Pedro Sánchez espera elevar la cifra en 2025 hasta el 1,32% y llegar al 2% en 2029, duplicando en cinco años el gasto, que será de 36.560 millones de euros para esa fecha. Pero es un propósito ya obsoleto. Sánchez se mostró de acuerdo con la relajación fiscal y pidió, además, activar "mecanismos mancomunados" para financiar las inversiones. Alemania y Países Bajos rechazan la posibilidad de un endeudamiento común, como se encargaron de explicar sus ministros de Finanzas el mismo día 17 en Bruselas en el marco de otra reunión.Cabe resaltar que el concepto de "seguridad" discutido en París se enmarca totalmente en el ámbito militar y no en el social o en el de las economías familiares, a pesar de que la situación económica generalizada en la UE no es nada halagüeña. "Es muy inquietante que la voz que consigue el altavoz más fuerte en Europa es la que aboga por el aumento exagerado del gasto militar", recuerda Fernando Luengo, que lamenta que ese gasto reduzca a "mera retórica" los supuestos objetivos económicos de la UE.A juicio de Luengo, esta situación de militarización de la economía europea podría haberse evitado si Bruselas se hubiera posicionado "claramente en contra" de la entrada de Ucrania en la OTAN y si, en su lugar, se hubieran planteado "posibles alternativas destinadas a pacificar la región", concluye.

