Trump critica la falta de voluntad de Zelenski para negociar con Rusia: "Estoy decepcionado"

Trump critica la falta de voluntad de Zelenski para negociar con Rusia: "Estoy decepcionado"

El presidente de EEUU, Donald Trump, se dijo "decepcionado" de que Ucrania se queje por haber quedado fuera de las negociaciones sobre Europa del Este. 18.02.2025

Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump reconoció que Rusia tiene la voluntad para acabar con el conflicto ucraniano, que está a punto de cumplir tres años el próximo 24 de febrero. Además, adelantó que su reunión presencial con su homólogo ruso Vladímir Putin sucederá "probablemente" antes de que termine febrero. En algún momento de la conferencia de prensa, el presidente estadounidense fue cuestionado acerca de que las autoridades ucranianas no formen parte de las conversaciones en Arabia Saudita. Ante ello, criticó que el Gobierno de Zelenski no haya tenido antes la voluntad de sentarse a negociar con Putin. En cambio, sobre Moscú dijo que tener "mucha mayor confianza" tras el encuentro entre el canciller ruso Serguéi Lavrov y el secretario de Estado, Marco Rubio. "Rusia quiere hacer algo, ellos quieren detener esta barbarie", comentó. ¿Es hora de elecciones en Ucrania?Durante la rueda de prensa, Donald Trump recordó que no ha habido elecciones en Ucrania debido a la ley marcial que impera en el país desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, hace ya casi tres años. Además, remarcó el bajo nivel de respaldo popular que tiene el líder ucraniano Volodímir Zelenski. También aseguró que "la gente está cansada" de vivir en medio de un conflicto que, insistió, pudo haber terminado hace años si hubiese existido voluntad política. Por constitución, Ucrania tenía que haber realizado sus elecciones presidenciales el pasado 31 de marzo, pero desde febrero de 2022 rige la ley marcial en el país, por lo cual Zelenski sigue en el poder.Trump reivindicó que la necesidad de realizar elecciones en Ucrania es una demanda suya, y negó que dicho reclamo sea una condición proveniente de Rusia. "Eso no es algo de Rusia. Es algo que viene de mí y de muchos otros países también", recalcó el mandatario.Desde hace meses, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuestiona la legitimidad del liderazgo de Zelenski por su renuencia a convocar a elecciones.¿Y el dinero... a dónde va?El presidente de Estados Unidos también dijo a los periodistas que no ha visto ninguna contabilidad financiera sobre la ayuda de los "350.000 millones de dólares o algo menos que eso" proporcionados por Washington a Ucrania.El Kremlin lleva tiempo advirtiendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "está incitando a Ucrania por todos los medios a que siga adelante con esta guerra sin sentido", a través de adiestramiento militar, entregas de armamento e incluso presencia castrense en el campo de batalla. Trump ha dicho que está en contra de que su país sea el mayor aportador de armas y dinero a Ucrania, en comparación con Europa. "Creo que Zelenski dijo la semana pasada que no sabe dónde está la mitad del dinero que le dimos (...) Es bastante. Y tenemos que igualarnos con Europa, porque Europa ha dado un porcentaje mucho menor. Creo que Europa ha dado unos 100.000 millones de dólares. Y nosotros hemos aportado, digamos, unos 300.000 millones más, y [Ucrania] es más importante para ellos que para nosotros", dijo Trump. Las fuerzas de paz en Ucrania, que sean europeasEl presidente Trump declaró que no ve la necesidad de reducir la presencia de tropas estadounidenses en Europa para lograr la paz en Ucrania. "Nadie me ha pedido que lo haga", dijo. De igual modo, aseguró que no se opondría al eventual despliegue de una fuerza de paz de la Unión Europea (UE), en Ucrania, aunque descartó el envío de tropas de EEUU. "Si quieren hacerlo, es genial, estoy totalmente a favor", comentó.Trump externó su idea de que Rusia tiene capacidad para destruir "muy rápidamente" el 100% de las ciudades ucranianas, incluida Kiev, pero reconoció que el país euroasiático no está dispuesto a hacerlo.

