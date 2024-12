https://noticiaslatam.lat/20241231/un-brazo-propagandistico-de-eeuu-el-trasfondo-de-los-reportajes-sobre-el-narco-mexicano-1160151087.html

"Un brazo propagandístico de EEUU": el trasfondo de los reportajes sobre el narco mexicano

"Un brazo propagandístico de EEUU": el trasfondo de los reportajes sobre el narco mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en duda —otra vez— lo que el diario estadounidense 'The New York Times' reporta en el tema del narcotráfico... 31.12.2024

Durante las últimas semana, NYT ha presentado, en el último mes, tres reportajes relacionados con el narcotráfico en México. En el primero de ellos, publicado a inicios de diciembre, el medio acusó que estudiantes mexicanos de química son reclutados por el cártel de Sinaloa para que trabajen en laboratorios de elaboración fentanilo. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó la versión y señaló que "esto que sale en The New York Times de que son jóvenes mexicanos, estudiantes de química, que están desarrollando las drogas, no necesariamente; empezó en otro lado. Que yo sepa, que haya visto, es una serie de televisión de EEUU que, de alguna manera, muestra cómo un profesor de química, y además, como si eso fuera bueno, se involucra en la producción y venta de droga [en referencia a Breaking Bad]". El 26 de diciembre pasado, el periódico señaló que los carteles nacionales estarían usando a mexicanos sin hogar y animales para probar nuevas versiones de fentanilo. En tanto, en el reportaje dado a conocer el 29 de diciembre, el NYT expuso fotografías y entrevistas con personas del Cartel de Sinaloa que se dedicarían a fabricar fentanilo. En las imágenes, se observarían los laboratorios clandestinos empleados por el crimen organizado.De acuerdo con la mandataria, el reportaje "no es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente". Para ello, la mandataria mexicana indicó que, en las siguientes semanas, se presentará el proceso de cómo se produce el opioide en su rueda de prensa."Es muy distinto [el proceso, no como lo muestra el NYT], aunque sea una droga que hay que combatir y se han hecho muchas incautaciones de laboratorios de metanfetaminas también (...). Una cosa es la producción de metanfetaminas, y otra muy distinta es la de fentanilo", refirió."Siempre busca impulsar la agenda de EEUU" De acuerdo con el periodista y analista mexicano Gabriel Infante, la publicación de los reportajes sobre cómo, supuestamente, opera el narcotráfico mexicano, específicamente, en la producción del fentanilo es una muestra más de los intereses políticos que predominan en los medios occidentales. Y es que la publicación de los reportajes se da, justamente, en medio de una serie de amagos por parte del presidente electo de EEUU contra México en materia de seguridad, como la promesa de clasificar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, así como la imposición de aranceles si no se frena el trasiego de droga a EEUU. Asimismo, el periodista mexicano apuntó que las acciones del Gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, quien limitó el margen de maniobra de las Oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), no han gustado a las autoridades estadounidenses. "Esto no les gusta (...) Lo que publica el New York Times, que tiene una proyección más bien internacional, lo retoman otros medios y se hace un un escándalo mediático, pero claramente tiene intención de pintar que no puede México con el narcotráfico, aunque vemos que reportajes son fáciles de refutar", concluyó.

