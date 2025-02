https://noticiaslatam.lat/20250214/un-viejo-conocido-la-nominacion-de-terry-cole-para-dirigir-la-dea-puede-presionar-mas-a-mexico-1161145805.html

"Un viejo conocido": la nominación de 'Terry' Cole para dirigir la DEA puede presionar más a México

"Un viejo conocido": la nominación de 'Terry' Cole para dirigir la DEA puede presionar más a México

Sputnik Mundo

Terrance 'Terry' Cole es el nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para encabezar la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus... 14.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-14T23:58+0000

2025-02-14T23:58+0000

2025-02-15T00:47+0000

américa latina

terry cole

dea

💬 opinión y análisis

gobierno de estados unidos

donald trump

christopher landau

política

seguridad

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/0d/1161144715_0:92:663:465_1920x0_80_0_0_fc13ef09e288206a1d262d642046b9bf.jpg

Al respecto, Daniel Muñoz Torres, internacionalista por la UNAM, destaca que la posible llegada del funcionario a la agencia sea una estrategia similar a la que tomó el mandatario estadounidense al nominar al exembajador en México Christopher Landau como subsecretario de Estado. Es decir, presionar aún más al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum."[Landau y Cole] estarían generando que México se convierta en el centro de muchos de los ataques de Trump. Al final, nuestro país está siendo nuevamente objeto de una campaña mediática negativa al interior de EEUU, insistiendo en que México es su principal amenaza en materia de seguridad, no solo por la migración irregular, sino por el tráfico de fentanilo", detalla. El 11 de febrero, Trump postuló a Cole como titular de la DEA. "Juntos salvaremos vidas y haremos que Estados Unidos sea seguro otra vez. ¡Felicidades, Terry!", escribió en la plataforma Truth Social.En el mensaje, destacó la amplia trayectoria del funcionario en temas de seguridad, así como las habilidades que posee en liderazgo.Un perfil controvertidoDe acuerdo con el sitio web del perfilado para ser el próximo director de la agencia estadounidense, tiene una carrera profesional de casi tres décadas y, en su mayoría, la ha desarrollado dentro de la DEA."Terry fue ascendiendo [en la institución], desempeñando labores en Oklahoma, Nueva York, Texas y Washington D. C. También tuvo asignaciones extranjeras en Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio", refiere.Ha tenido cargos como directivo de la DEA en diversas áreas. El último puesto que ostentó fue como titular regional interino en México, Canadá y Centroamérica; lo dejó en 2020."Desde su jubilación, Terry dirigió la División de Matriz de Amenazas Financieras y la División de Soluciones Gubernamentales de Apeira Solutions (Apeira), una empresa de software y servicios con sede en Dallas, Texas, que proporciona procesamiento seguro de transacciones y apoyo al cumplimiento normativo al sector de servicios financieros", se lee en su biografía.A pesar del extenso currículum, Muñoz Torres expone que hay dos teorías acerca de su perfil. Por una parte, hay quienes apoyan su nominación por contar con experiencia en otras naciones.Una situación poco tersaTras la nominación de Cole para ser titular de la DEA, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre el tema y su postura fue clara: no se permitirá la intromisión de la agencia estadounidense en las acciones desplegadas a nivel nacional."Nunca vamos a permitir el injerencismo, ni violaciones a la soberanía. Lo que hay es coordinación y colaboración con las agencias del Gobierno de EEUU, con el Departamento de Estado, con todas las secretarías, la propia Casa Blanca y el presidente Donald Trump, pero no va a ser como antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador", contestó.Aunque el discurso de Sheinbaum sea claro y contundente, Garay Saldaña vaticina que la nación se enfrentará a años complejos, con una política más rígida de parte de EEUU.No solo el tema de seguridad está en la agenda. Muñoz Torres, quien también es director de la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Aragón de la UNAM, recuerda sobre las medidas arancelarias de EEUU contra México."Nos ha costado mucho trabajo tratar de generar una imagen más positiva frente a los estadounidenses y esta clase de discursos no ayudan. Somos una amenaza en el comercio, por eso Trump quiere imponer aranceles; en materia de migración y, ahora, en el tema del narcotráfico. Es una posición muy desfavorable para México", subraya.El actuar de MéxicoAnte un escenario complejo, los especialistas mexicanos insisten en que la Administración de Sheinbaum debe no solo tener una comunicación clara, sino emprender acciones que disminuyan los ataques de EEUU o la posible injerencia de entidades como la DEA en el país, esto de la mano de Cole."Podemos recurrir a estrategias más allá del diálogo y la cooperación, como se observó con el despliegue de efectivos en la frontera norte. Ceder ante algunas presiones puede ser un as bajo la manga para México", analiza Garay Saldaña, docente en la UNAM y en la Universidad Rosario Castellanos.Por otra parte, Muñoz Torres vislumbra que las autoridades mexicanas deben buscar aliados dentro de EEUU con el fin de evitar también que se genere un lazo negativo tanto con la DEA, como con el Gobierno."Se requiere buscar hacer lobby o un acercamiento con otros actos políticos y económicos, tanto en Washington como en todo el país (...). Ayudaría tener acciones precisas para evitar que las tensiones suban, por ejemplo, ir limitando aún más las acciones de los grupos del narcotráfico a lo largo de México", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20241231/un-brazo-propagandistico-de-eeuu-el-trasfondo-de-los-reportajes-sobre-el-narco-mexicano-1160151087.html

https://noticiaslatam.lat/20250213/eeuu-enfoca-su-politica-antidrogas-en-construir-un-enemigo-al-cual-hay-que-hacerle-frente-1161128446.html

https://noticiaslatam.lat/20250213/eeuu-enfoca-su-politica-antidrogas-en-construir-un-enemigo-al-cual-hay-que-hacerle-frente-1161128446.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

terry cole, dea, 💬 opinión y análisis, gobierno de estados unidos, donald trump, christopher landau, política, seguridad, eeuu, méxico