México rechaza las medidas de EEUU y Canadá para declarar a cárteles del narco como "terroristas"

04.02.2025

La mandataria mexicana reiteró que su Administración también está interesada en combatir el narcotráfico, pero que también hay otras problemáticas que no corresponden a la nación latinoamericana."¿Qué pasa en EEUU con las [fábricas de] armas [que otorgan sus productos a estos grupos] de manera ilegal (...) y que están pasando armamento a nuestro territorio?", expresó.Sheinbaum reconoció que, en las charlas con sus homólogos, no se habló de esta problemática, pero que su equipo se encargará de llevarlo a las mesas de diálogo."De todas maneras, [si las naciones norteamericanas] determinan el nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas, se puede seguir trabajando en las mesas [entre los países]. No creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación", consideró.El 3 de febrero de 2025, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordó una tregua arancelaria con EEUU, al comprometerse a reforzar la seguridad de su frontera, designar a un equipo especializado para combatir el trasiego ilegal de fentanilo y declarar a los cárteles de la droga como "terroristas".Esto último va en línea con las acciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien firmó recientemente una orden ejecutiva para designar como terroristas a los cárteles mexicanos.Ante ello, la presidenta del país latinoamericano insistió en que esa no era la solución para ese problema."Dentro de EEUU también operan organizaciones criminales que igualmente venden fentanilo y otras drogas. En su territorio, [las autoridades estadounidenses] actúan. Frente a México, [se defenderá] nuestra soberanía y se buscará siempre el diálogo y la cooperación sin subordinación", subrayó la mandataria el pasado 21 de enero.

