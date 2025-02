https://noticiaslatam.lat/20250213/eeuu-enfoca-su-politica-antidrogas-en-construir-un-enemigo-al-cual-hay-que-hacerle-frente-1161128446.html

EEUU enfoca su política antidrogas en "construir un enemigo al cual hay que hacerle frente"

EEUU enfoca su política antidrogas en "construir un enemigo al cual hay que hacerle frente"

La presión del Gobierno de Estados Unidos a países como México por no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas es puramente política

El abuso consumo de drogas en los Estados Unidos se relaciona con la historia de conflictos bélicos en los que el país norteamericano ha estado involucrado, con la privatización de su sistema sanitario, así como con el desarrollo y abusos de la industria farmacéutica, dijo Jair Aguilar, profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.De acuerdo con el internacionalista, la amenaza de Trump de imponer aranceles de 25% a México y Canadá y de 10% a China por supuestamente no hacer lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo a Estados Unidos es la última fase de la llamada guerra contra las drogas que comenzó el expresidente Richard Nixon en los años 70.Aguilar sostuvo que esta ha servido a las distintas administraciones norteamericanas tanto para reprimir movimientos sociales como para intervenir en países con gobiernos no afines a los intereses de Washington.La llamada crisis de los opioides ha llevado a que en Estados Unidos se hayan alcanzado niveles nunca vistos de muertes por sobredosis. De acuerdo con estadísticas oficiales, mas de 100.000 personas mueren cada año en esa nación por esta causa, fallecimientos que en buena parte se asocian al consumo de opioides, básicamente fentanilo.La Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) acusa a los cárteles de la droga de México de ser los principales responsables de la introducción de fentanilo a Estados Unidos y, desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha acusado a México de falta de acciones para frenar el tráfico del estupefaciente.El Gobierno de Claudia Sheinbaum, logró que la decisión de Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos se aplazara un mes, hasta principios de marzo, mientras ambos países sostienen negociaciones sobre el narcotráfico, la migración y el comercio. De cualquier manera, la amenaza sigue sobre la mesa y nada garantiza que pueda lograrse un acuerdo.¿Crecimiento cíclico?Para el profesor Aguilar, el alto consumo de drogas en EEUU no tiene que ver con el flujo de estupefacientes que envían los grupos del narcotráfico en Estados Unidos, sino con la propia historia del país, las guerras en las que ha estado involucrado y otra seria de factores ajenos a México.El académico señala que en los últimos años ha crecido el consumo de drogas en la nación norteamericana y además se ha mezclado con otra serie de problemas sociales y económicos en el país norteamericano como el encarecimiento de la vivienda y la crisis económica de 2008, que dejó a miles de personas en la calle.De acuerdo con el especialista, está documentado cómo la falta de accesos a un sistema de seguridad está relacionada con el aumento del consumo de drogas, que se ve reflejado en las poblaciones de los llamados "junkie parks"."Así que de alguna forma no es un crecimiento ni lineal, ni exponencial, es cíclico en realidad", señala el internacionalista sobre el consumo de drogas en Estados Unidos.De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas sobre Abuso de Drogas (NCDAS, por sus siglas en inglés), alrededor de 37,3 millones de estadounidenses —es decir, un 13,5% de la población— son consumidores habituales de una droga ilegal (la habían consumido al menos un mes antes de haber sido consultados).De acuerdo con el NCDAS, el consumo de drogas entre estadounidenses mayores de 12 años aumenta a un ritmo anual de 3,8%. Además, 59,2 millones —o el 21,4% de las personas mayores de 12 años— han consumido drogas ilegales o han abusado de medicamentos con receta en el último año. Asimismo, 138,5 millones —el 50% de las personas mayores de 12 años— han consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida."Esto requiere una reestructuración"Para Aguilar, este problema de salud pública no se resolverá con la imposición de aranceles, con la clasificación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, ni con ataques militares contra las organizaciones criminales, como han planteado políticos republicanos en Estados Unidos.De acuerdo con el académico, la manera de atajar el problema es cambiando el sistema de seguridad social."En tanto no se quiera solucionar ese problema en estos espacios, en esa atención, en brindar los servicios, en proveer un mejor sistema de educación y en políticas que hablen muy claramente de cuáles son los efectos y cuáles son las alternativas posibles al consumo de narcóticos, no se tiene posibilidades de avanzar o de transitar hacia una reinserción social para toda esta población y disminuya más que nada la demanda", ahondó.

