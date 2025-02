https://noticiaslatam.lat/20250206/rusia-abate-hasta-1090-soldados-ucranianos-y-derriba-106-drones-en-una-jornada-de-combates-1161030957.html

Rusia abate hasta 1.090 soldados ucranianos y derriba 106 drones en una jornada de combates

MOSCÚ (Sputnik) — Las tropas ucranianas perdieron a 1.090 soldados en la zona de la operación militar especial durante la última jornada, comunicaron desde el... 06.02.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el ministerio, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 505 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.Mientras tanto, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este abatió hasta 135 efectivos. Asimismo, el grupo Dniéper causó hasta 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte abatió más de 25 militares.El grupo Oeste mejoró sus posiciones tácticas al asestar golpes contra cinco brigadas ucranianas cerca de las localidades de Peschánoye, Nóvaya Krugliakovka y Zelioni Gai de la región de Járkov, así como de Shandrigólovo, Yampólovka y Kolódezi, de la república popular de Donetsk.El grupo Sur tomó líneas y posiciones más ventajosas y asestó golpes contra seis brigadas ucranianas cerca de Predtéchino, Katerínovka y Chásov Yar de la república popular de Donetsk.Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

