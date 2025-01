https://noticiaslatam.lat/20250128/putin-asegura-que-el-conflicto-ucraniano-terminara-en-un-mes-y-medio-sin-dinero-occidental-1160817696.html

Putin asegura que el conflicto ucraniano "terminará en un mes y medio" sin dinero occidental

Putin asegura que el conflicto ucraniano "terminará en un mes y medio" sin dinero occidental

28.01.2025

Las autoridades ucranianas "no pueden existir, no durarán ni un mes si se acaba el dinero y, en términos generales, la munición; todo terminará en un mes, mes y medio o dos meses. En este sentido, la soberanía de Ucrania es casi nula", comentó Putin en una entrevista con el periodista Pável Zarubin transmitida por el canal Rossiya 1.Asimismo, el líder ruso recordó que Occidente persuadió a Ucrania para continuar el conflicto, mencionando específicamente el rol del ex primer ministro británico Boris Johnson (2019-2022) y la Administración estadounidense de Joe Biden (2021-2025).Según Putin, bajo esta influencia, Kiev rechazó un acuerdo de paz con Rusia en 2022 y decidió proseguir con el conflicto.Además, el mandatario ruso reveló que "envió señales" a Biden, sobre la posibilidad de una solución pacífica del conflicto en Ucrania.Por otro lado, el mandatario ruso expresó su disposición a designar personas que negocien con Volodímir Zelenski, si quiere participar en las conversaciones.

