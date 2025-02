https://noticiaslatam.lat/20250212/no-creo-que-sea-practico-trump-desestima-el-ingreso-de-ucrania-a-la-otan--videos-1161130268.html

"No creo que sea práctico": Trump desestima el ingreso de Ucrania a la OTAN | Video

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no considera práctico que Ucrania se adhiera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como lo... 12.02.2025

internacional

donald trump

ucrania

otan

eeuu

volodímir zelenski

política

vladímir putin

arabia saudita

El líder estadounidense ofreció una breve conferencia a medios de comunicación tras su llamada telefónica con el presidente ruso Vladímir Putin, en la que ambos hablaron sobre la iniciativa de poner fin al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.Trump expresó una propuesta de su hoja de ruta para comenzar las negociaciones de paz, la cual incluye una reunión presencial en Arabia Saudita. ¿Adiós definitivo para Kiev?Un punto por el que fue cuestionado el presidente de EEUU fue la idea de que Ucrania se una a la OTAN, una propuesta que, desde los últimos casi tres años de conflicto entre Kiev y Moscú, había sido muy repetida dentro de la Administración Biden y dentro de varios miembros de la Alianza Atlántica. En ese sentido, el mandatario dijo que confía en lo que previamente había sugerido el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, acerca de que el ingreso de Ucrania a la OTAN "no era realista". Además, expresó que es consciente de la postura de Moscú al respecto: "No hay forma de que Rusia lo permita [la integración de Kiev]".Hegseth había comentado horas antes que, con una eventual solución al conflicto ucraniano, Kiev necesitaría garantías de seguridad, pero aclaró que el ingreso de Ucrania en la OTAN "no es realista", haciendo énfasis en que Washington no enviará fuerzas a territorio ucraniano. "En su lugar, cualquier garantía de seguridad debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas capaces", añadió el jefe del Pentágono. En la cumbre de julio del año pasado, la OTAN informó su plan de asignar cerca de 40.000 millones de euros como ayuda para la seguridad de Ucrania durante el próximo año para cubrir las necesidades del país y defender los acuerdos bilaterales. De hecho, el Kremlin lleva tiempo advirtiendo que la Alianza atlántica "está incitando a Ucrania por todos los medios a que siga adelante con esta guerra sin sentido", a través de adiestramiento militar, entregas de armamento e incluso presencia castrense en el campo de batalla. ¿Una paz que no conviene a Zelenski?Donald Trump también coincidió con Hegseth en que intentar devolver a Ucrania a sus fronteras anteriores a 2014 era improbable, o en palabras del general del Pentágono, un "objetivo ilusorio".El mandatario estadounidense se negó a afirmar que Kiev sea un miembro igualitario en el proceso de diálogo que inició con el presidente Putin. De hecho, solo se limitó a decir: "Tienen que hacer la paz". De igual modo, el republicano expresó su confianza en que un alto al fuego en Ucrania es posible en un futuro no muy lejano: "El presidente Putin quiere la paz y yo quiero la paz". En ese sentido, dijo que no ve ninguna amenaza en mantener un diálogo directo con Moscú sin la participación del líder ucraniano Volodímir Zelenski.Sobre la política interna de Ucrania, Trump fue claro al considerar que ese país debería entrar en un proceso electoral, ya que, desde que empezó el conflicto entre Kiev y Moscú, Zelenski ordenó la prohibición de comicios, bajo el argumento de que Ucrania estaba en un conflicto armado con Rusia. "A veces también hay que celebrar elecciones", comentó el republicano.

