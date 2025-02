https://noticiaslatam.lat/20250206/las-amenazas-arancelarias-de-trump-a-brasil-deberian-ser-un-tema-de-preocupacion-para-el-mercosur-1161017767.html

Las amenazas arancelarias de Trump a Brasil "deberían ser un tema de preocupación" para el Mercosur

La posibilidad de que Brasil acabe siendo incluido en la lista de los países a los que el Gobierno de Donald Trump sancione con aranceles comerciales podría convertirse en una preocupación para el Mercosur, el bloque comercial que el gigante sudamericano comparte con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.Si bien la amenaza aún no se concretó, las diferencias entre Washington y Brasilia por el envío de vuelos con deportados y la molestia de EEUU por la posibilidad de que los BRICS se aparten del dólar puso al país de Luiz Inácio Lula da Silva en la mira de las amenazas de Trump que, según dichos del estadounidense, podrían alcanzar el 100% para los países de los BRICS. El mandatario estadounidense llegó a decir, además, que EEUU recibe "un trato comercial injusto" por parte de Brasil y que actuará para colocar a "EEUU primero" en la relación.Para el experto, especializado en Comercio Exterior, una medida de este tipo contra Brasil "afecta la estabilidad comercial de todo el bloque" pero también "sienta un precedente" que podría facilitar la aplicación de acciones similares "contra otros países del Mercosur". En ese sentido, señaló que ni siquiera la Argentina de Javier Milei debería "especular con el vínculo personal que hay entre Milei con Elon Musk o el propio Trump".También consultado por Sputnik, el consultor uruguayo especializado en Comercio Internacional Ignacio Bartesaghi coincidió en que, de concretarse, la medida podría ser "la antesala del involucramiento de más miembros del bloque", ya que era "altamente probable" que la "guerra comercial" que ya afecta a las economías de China, Canadá y México también se extendiera hacia otros países de la región.Sin embargo, el analista enfatizó que la medida de Trump apuntaría a arancelar los productos de Brasil, por lo que debe ser considerada una medida bilateral y no una acción contra todo el bloque. Además, precisó, la medida escapa a las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) pero no viola ningún tratado debido a que no existe un acuerdo de libre comercio de EEUU con Brasil ni con el Mercosur como bloque.En ese marco, Bartesaghi consideró que la mejor estrategia para los demás socios del Mercosur, especialmente los más pequeños como Paraguay y Uruguay, sería mantenerse "cautos" y buscar "pasar por debajo del radar" de los embates arancelarios de Trump.Bartesaghi consideró que una "reacción conjunta del Mercosur" podría incluir a otros países del bloque en la lista de barreras arancelarias, algo que puede ser muy dañino para economías pequeñas como, por ejemplo, la de Uruguay. El analista señaló que si bien el país tiene a China como principal socio comercial, los envíos de carne a EEUU son relevantes ante caídas en las ventas al gigante asiático.Para Ponce, en cambio, el Mercosur sí debería tener una postura sobre las amenazas de Trump, aunque su situación interna le impide una reacción conjunta. "Si el Mercosur estuviera fortalecido, si no tuviéramos las diferencias que tenemos, obviamente debería tomar una postura activa ante la guerra arancelaria entre EEUU y China, ya que esto puede tener un impacto significativo en el comercio internacional", alertó el economista, aventurando que la economía mundial puede dirigirse paulatinamente a "una depresión global del estilo de la de 1930".Así las cosas, el experto argentino consideró como una posible respuesta del Mercosur redoblar la apuesta por "fortalecer lazos comerciales con otras regiones como Asia o la Unión Europea", siendo incluso una buena oportunidad de acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-UE que se negocia desde hace años.¿Puede Brasil exportar a EEUU a través del Mercosur?Ambos expertos coincidieron en que, al menos en la teoría, existe la posibilidad de que, si EEUU efectivamente coloca nuevos aranceles a Brasil, empresas brasileñas se vean tentadas a enviar sus productos al mercado estadounidense a través de compañías instaladas en sus vecinos del Mercosur.Para Bartesaghi, este tipo de operaciones podrían hacerse "si EEUU no exige un certificado de origen" a los productos que adquiere al Mercosur, algo que actualmente no ocurre debido a que no hay tratados de libre comercio entre la potencia norteamericana y ninguno de los países del Mercosur.De todos modos, la postura estadounidense podría cambiar en virtud de la andanada de aranceles aplicadas a diferentes países. "Es posible que como EEUU comienza a aplicar aranceles a algunos países y otros no, comience a tener asociada una solicitud de certificado de origen", explicó.Ponce también advirtió que es esperable que EEUU comienza a estar "atento a este tipo de prácticas", pudiendo comenzar a establecer medidas para evitarlas e incluso "sanciones" a los países que participen en este tipo de operaciones.Lo que sí podría suceder, opinó Ponce, es que algunas empresas brasileñas decidan moverse hacia otros países del bloque, en busca de mejores condiciones para exportar a EEUU. "Las empresas podrían irse a Argentina, Paraguay o Uruguay, donde los costos de exportación sean mejores y así esos países podrían beneficiarse, siempre que lograran atraer a las empresas", señaló.Al respecto, puso como ejemplo el caso de Argentina, el más industrializado de la región luego de Brasil. Para que la economía argentina pueda beneficiarse de la situación, deberá tener la "capacidad de ofrecer un entorno empresarial atractivo y competitivo" a las empresas. En ese camino, Ponce consideró que el actual atraso cambiario que afecta a Argentina es el principal escollo.

