Lula defiende la autonomía de los BRICS frente a las amenazas de Trump

"Ningún país, por más importante que sea, puede pelearse con todo el mundo todo el tiempo, él [Trump] tiene que saber lo siguiente: los BRICS equivalen prácticamente a la mitad de la población mundial, casi la mitad del comercio exterior y tienen derecho de debatir una forma de comercialización que no dependa solo del dólar", afirmó durante una entrevista con varias radios del estado de Minas Gerais (sureste de Brasil).Para Lula, el bloque de países no debe preocuparse "con las provocaciones de Trump" y debe centrarse en sus propios intereses: "Debatir lo que es importante para nosotros y para el mundo". Además, Lula prometió reciprocidad si EEUU aumenta las tarifas de importación contra los BRICS, bloque que este año preside Brasil.Trump amenazó a los países miembros del grupo BRICS con imponer aranceles del 100% si crean una nueva moneda en su comercio exterior y afirmó que se despedirán del mercado en "la maravillosa economía estadounidense" si no apoyan al dólar.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, en enero de 2024 y de Indonesia, en enero de 2025, como miembros de pleno derecho.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán son Estados socios de la agrupación.

