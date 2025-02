Los aranceles de Trump no duraron ni 48 horas: "EEUU como imperio está en su fase terminal"

https://noticiaslatam.lat/20250205/los-aranceles-de-trump-no-duraron-ni-48-horas-eeuu-como-imperio-esta-en-su-fase-terminal-1160986275.html

Luego de semanas de incertidumbre para México y Canadá ante la promesa de Trump de imponerles aranceles a sus mercancías, el pasado 1 de febrero entraron en vigor estas medidas... las cuales no duraron ni 48 horas. Este 3 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que Washington había puesto en pausa durante un mes los aranceles en contra del país latinoamericano, luego de que se acordara realizar mesas de trabajo para abordar el tema de seguridad y comercio entre ambas naciones, además de que México se comprometió a mandar 10.000 elementos de su Guardia Nacional a la zona fronteriza para detener los flujos ilegales de drogas y personas migrantes. El caso canadiense fue similar. Luego de que Washington impusiera aranceles del 25% y del 10% contra una buena parte de productos y bienes canadienses, Ottawa respondió con medidas similares contra las mercancías estadounidenses; sin embargo, todo quedó en un conato de guerra comercial, pues el Gobierno de Trudeau logró un acuerdo con la Administración Trump y, según el líder canadiense, casi 10.000 efectivos de primera línea estarán trabajando para proteger la frontera entre EEUU y Canadá. Además, Canadá designará a "un zar del fentanilo" y dijo que "incluirá a los cárteles [de la droga, muchos de ellos que operan en México] en la lista de terroristas". Con todo ello, Trudeau logró una pausa arancelaria, también por 30 días. Pero el primer conato de guerra arancelaria fue protagonizado por EEUU y Colombia, luego de que Washington impusiera aranceles del 25% a todos los productos colombianos que pretendieran entrar al mercado estadounidense, una medida que tomó Trump como represalia por la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir vuelos con personas migrantes irregulares procedentes de Estados Unidos. En respuesta, Bogotá impuso aranceles del 50% a todos los productos estadounidenses, pero al final ambas naciones llegaron a un acuerdo y Colombia aceptó recibir a sus connacionales deportados desde territorio norteamericano."EEUU está en su fase terminal"En entrevista con Sputnik, Óscar Rojas Silva, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que la imposición de estas medidas por parte de EEUU a otras países y su posterior pausa es un reflejo de que Washington va perdiendo hegemonía en la región. Rojas Silva agregó que a Estados Unidos le está pesando su desindustrialización, pues prefirió llevar el control a través de los canales financieros. Esto, dijo, provocó que el centro del mundo productivo se fuera al bloque asiático. En búsqueda de una reindustrializaciónEl economista señala que la narrativa actual de Washington es que EEUU es una víctima y, con ello, justifica sus acciones, como la imposición de aranceles, con la finalidad de "consolidar su narrativa al interior". Al respecto, Claudia Serrano, doctora en Relaciones Internacionales y docente de la UNAM, aseveró en charla con Sputnik que la imposición de aranceles por parte de Trump a naciones como México, Colombia y los amagos a Brasil y Panamá deja entrever la necesidad de EEUU de "recordar donde está su área de influencia natural". De acuerdo con la analista, los aranceles impuestos por Trump podrían jugarle en contra, al menos con los países del centro y sur de América, pues las naciones han estrechados sus lazos comerciales a otras regiones como Asia. Sin embargo, dice, en el caso de México y Canadá, la búsqueda de nuevas rutas comerciales se ve como un proceso más complicado."¿De qué dependerá que cada país logre concretar una diversificación comercial? Depende del nivel de conectividad de sus cadenas productivas y, en el caso de México, de si ya tiene un nivel de amalgamiento muy alto con EEUU. No les conviene a ninguno de los tres países [México, Canadá y EEUU] romper con esas cadenas productivas, pero sí le permite a México empezar a ampliar su cartera de captación de inversión extranjera", ponderó. ¿A dónde quiere llegar Trump?De acuerdo con el doctor Rojas Silva, la imposición de aranceles contra sus socios y otros países de la región "es una señal de que los tiempos de la narrativa del libre mercado y la globalización noventera ya terminaron". Si un Estado impone aranceles como medida de protección a su economía, señala el experto, es porque desea que madure su base industrial. "Y si no estás impulsando realmente una modificación de tu estructura porque ya te rebasó el competidor, en este caso el bloque asiático, el problema va a persistir y ese será el momento en que habrá una crisis". Por su parte, la doctora Claudia Serrano advierte que EEUU podría estar utilizando el fenómeno migratorio como un primer peldaño para lograr sus objetivos: la militarización de la frontera y la rearticulación de acuerdos de cooperación en temas de defensa.

