México debe responder a posibles aranceles de EEUU con "ejecución prudente de políticas económicas"

México debe responder a posibles aranceles de EEUU con "ejecución prudente de políticas económicas"

El Gobierno de Estados Unidos mantiene sobre la mesa la imposición de aranceles contra los dos países con los que comparte fronteras, por lo que, ante dicho... 30.01.2025, Sputnik Mundo

En este sentido, el experto señala que cada país tiene condiciones particulares, por lo que necesita analizar con cuidado las acciones de respuesta ante las medidas impuestas por la nueva Administración de EEUU."No se puede contestar bajo el principio de 'ojo por ojo, diente por diente', que es lo que se suele hacer con las guerras arancelarias, sino avanzar e identificar las condiciones cambiantes [del momento]", subraya.De acuerdo con el experto, esto va en línea con lo señalado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el conversatorio Perspectivas económicas de México a 100 días de gobierno: retos y oportunidades en el contexto binacional, dentro de la 85º asamblea general anual de la American Society of Mexico.En su mensaje, el funcionario enfatizó la relevancia de mantener el acuerdo comercial entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), así como ponderar el peso de la relación bilateral y promover la apertura al diálogo respecto a cuestiones ríspidas, como la posible imposición de aranceles de 25% a los productos por parte de Washington. Esto podría ocurrir el sábado 1 de febrero de 2025.Más adelante, en un encuentro con periodistas, el titular de la cartera de Economía en México añadió que el Gobierno ha trabajado en un plan para hacer frente a los amagos de Trump."Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. Sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas", aseveró.Miras hacia el futuroAunque el tema urgente son las medidas que el país latinoamericano tomará en caso de que EEUU imponga aranceles a sus productos, Rojas recuerda que cada paso que dé la Administración de Sheinbaum debe ir de la mano del Plan México, debido a su visión a mediano y largo plazo de la ruta económica nacional.A esto se deben sumar dos cuestiones más: el Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030) y la reorganización de la economía mundial, derivada de la pugna comercial entre EEUU y China.Este aspecto también fue abordado por Ebrard durante el evento, donde planteó que, en la actualidad, hay un paradigma al que se enfrenta México, donde confluye un mayor proteccionismo en las regiones y una fuerte competencia entre Washington y Pekín."Lo que tenemos que hacer es maximizar la tasa de comercio en México, participar [como Gobierno] con las empresas que están aquí. El complejo industrial y económico lo tenemos que exponenciar. Vamos a ser muy necesarios para EEUU como lo es para nosotros", ahondó el funcionario.En este sentido, el también docente en la UNAM dice que EEUU debe observar, sobre todo de cara a la revisión del T-MEC, que si desea avanzar en lo económico y comercial, necesita apuntar a crecer como región, no como un ente hegemónico.Asimismo, el especialista en temas económicos añade que esta es la oportunidad para México para no solo insistir en una relación comercial igualitaria con Pekín, sino dinamizar la producción nacional."Se necesitan mejorar las capacidades productivas del país y, por otro lado, contemplar planes que eviten problemas como la piratería, mismos que podrían vulnerar el mercado interno. En la medida que fortaleces tu producción y reequilibras tu balanza, evitas la existencia de [un competidor extranjero] que pueda distorsionar los precios", analiza.¿Qué pasará mañana?El Gobierno mexicano ha sido cauto en las declaraciones sobre la senda que seguirá en el tema económico con EEUU. No obstante, ha dejado claro que está abierto a dialogar con el equipo de Trump.Ante estos primeros vistazos de lo que podría surgir en los próximos años, Rojas vaticina que el presidente estadounidense seguirá utilizando las amenazas arancelarias como un arma para alcanzar sus propios objetivos. Para finalizar, el experto recuerda que esto ya ocurrió con Colombia, cuando horas más tarde de la respuesta de Petro, que fue imponer aranceles del mismo tipo y porcentaje, las naciones llegaron a un entendimiento en común.

