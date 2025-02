https://noticiaslatam.lat/20250202/por-que-no-es-tan-facil-para-mexico-voltear-a-otros-mercados-tras-los-aranceles-de-trump-1160933799.html

¿Por qué no es tan fácil para México voltear a otros mercados tras los aranceles de Trump?

¿Por qué no es tan fácil para México voltear a otros mercados tras los aranceles de Trump?

Los aranceles del 25% impuestos por EEUU a México podrían tener un impacto de hasta el 8% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país latinoamericano

Aunque el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que impondrá "medidas arancelarias y no arancelarias" contra Estados Unidos —en represalia por los gravámenes ordenados previamente por Donald Trump—, la realidad es que necesita haber una vinculación muy estrecha entre el sector gubernamental y el sector privado de México para verdaderamente plantar cara a esta especie de guerra comercial que ha iniciado Washington, observa el economista. Para el académico, no porque un funcionario lo ordene desde su oficina, México podrá reajustar sus líneas de producción hacia Asia, Europa o América Latina, porque eso, dice, depende básicamente de los empresarios y de los industriales, no del Gobierno como tal. Por ello, el experto cree que, al menos en el corto plazo, las autoridades mexicanas caminarán por veredas económicas complicadas. Como ejemplo, el analista recuerda que, del 100% de lo que México vende al mundo, solo el 1,8% está destinado a América Latina y el 5,3% a países de la Unión Europea (UE).Requisitos que no son sencillos en el corto plazoSegún el analista, es prácticamente imposible que los empresarios mexicanos que actualmente exportan a Estados Unidos cambien de la noche a la mañana etiquetas, envases, empaques, embalajes, rutas comerciales y un sinfín de procesos industriales que ya están bien asentados.Además, señala que los exportadores ya tienen pactados sus pedidos con sus comparadores en Estados Unidos, y es fundamental considerar la demanda de los importadores en el mercado estadounidense. En este caso, dice, la Unión Europea (UE) podría ser un mercado de renta alta, pero sus necesidades son diferentes a las de Estados Unidos, además de la gran cantidad de regulaciones comerciales. Y en el caso de América Latina, señala, las compras serían más en el sector agroindustrial.Más desafíos Según el experto, es importante considerar que gran parte de los productos que México coloca en Estados Unidos son intrafirma, es decir, que los producen las propias compañías estadounidenses."Son productos muy conocidos, reconocidos en el mercado estadounidense, por lo que voltear hacia otros mercados, no es sencillo, pues en otros países el consumo de bienes de capital, bienes intermedios, bienes finales o bienes de consumo inmediato no son los mismos que en Estados Unidos", abunda Martínez Cortés. Asimismo, apunta la importancia de la logística. Del 100% de lo que México exporta al mercado estadounidense, el 77% se realiza vía terrestre, por lo que los costos marítimos de México hacia otros países se incrementarían considerablemente. La Casa Blanca confirmó este 1 de febrero que aplicará aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México. A China, el arancel impuesto lo colocó en 10%. El argumento de Washington es que esos tres países contribuyen al tráfico ilegal de fentanilo y al flujo de migrantes indocumentados en territorion estadounidense. La Administración Trump advirtió que los aranceles se mantendrán hasta que esas tres naciones cooperen lo suficiente para aliviar dichas problemáticas.El posible impacto económico en MéxicoPara el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, el impacto de las medidas arancelarias estadounidenses en México será de alrededor de 116.000 millones de dólares, cifra que representa un 8% del PIB del país latinoamericano.De acuerdo con Martínez Cortés, el sector más afectado será el de la manufactura, ya que este sector abarca la gran mayoría de las exportaciones a Estados Unidos, pero también calcula que habrá impactos en el sector extractivo y en el sector agropecuario.Además, subraya el especialista, a los impactos por lo aranceles habrá que sumarle la reducción en el envío de remesas, al bajar el empleo de los trabajadores mexicanos en situación irregular en Estados Unidos por las nuevas políticas migratorias y la ola de deportaciones ordenada por Trump. Según el académico, los migrantes mexicanos que sí tienen documentos no podrán mantener el ritmo de envíos a México de entre 450 y 500 dólares al mes por cada familia migrante.El analista afirma que sí es posible que la mediada genere un efecto inflacionario en Estados Unidos, pero eso se verá reflejado hasta marzo o al final del primer trimestre del año, lo que dará tiempo a Trump de resistir la presión. En cuanto al empleo, Martínez Cortes estima que, tan solo en el sector manufacturero, habría una pérdida de 100.000 empleos solo en el primer trimestre de este año, pero las pérdidas totales podrían ascender a más de 1.200.000 empleos en todo 2025. Conforme a los cálculos del especialista, si a esta pérdida se suman los más 700.000 que se pierden al año de manera tradicional, la pérdida podría ascender a más de dos millones de puestos de trabajo, por lo que estaría aumentando la tasa de desempleo en un orden de 6%.

