Bogotá responde a Washington con aranceles del 50% a productos estadounidenses

Bogotá responde a Washington con aranceles del 50% a productos estadounidenses

Colombia decidió introducir aranceles del 50% a todos los productos estadounidenses, en respuesta a las restricciones comerciales anunciadas previamente por la... 26.01.2025

"No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia", añadió. Las tensiones comerciales entre Washington y Bogotá comenzaron luego de que el Gobierno de Trump impusiera aranceles del 25% contra Colombia, en respuesta a la negativa de Petro a recibir vuelos con migrantes indocumentados procedentes de territorio estadounidense."La negación de estos vuelos por parte de Gustavo Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos (…) En una semana, los aranceles del 25% se elevarán al 50%", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras enterarse de la decisión de Bogotá. En respuesta, Petro también recordó que "hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular". Por ello, el presidente colombiano llamó a estas personas a presentarse a las autoridades migratorias correspondientes para "regularizar su situación".Desde hace unos días, el Gobierno de Trump había informado sobre el comienzo de las deportaciones masivas de migrantes irregulares, algo que había prometido reiteradamente durante la campaña electoral que lo llevó a obtener el triunfo en los comicios residenciales de noviembre pasado frente a la demócrata Kamala Harris.Y aunque Canadá y México figuraban como las naciones a las que la Administración Trump primeramente impondría aranceles —tal y como lo había advertido el propio republicano—, al final el primer objetivo de las amenazas comerciales de la Casa Blanca fue Colombia, país cuyas exportaciones al mercado estadounidense tuvieron un valor de 15.600 millones de dólares, según datos de The Observatory of Economic Complexity. En cambio, Estados Unidos exporta a Colombia productos por valor de 19.400 millones de dólares. El principal producto que exporta Colombia a territorio estadounidense es el petróleo crudo, seguido de café y flores. Por su parte, el principal producto que exporta Estados Unidos al mercado colombiano es petróleo refinado, seguido de hidrocarburos halogenados y vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos.

colombia

eeuu

