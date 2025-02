https://noticiaslatam.lat/20250204/dolar-barato-y-baja-de-tasas-la-receta-de-milei-para-el-ano-electoral-en-argentina-1160986601.html

Dólar "barato" y baja de tasas: la receta de Milei para el año electoral en Argentina

Cual corredor que ante una curva decide acelerar en vez de frenar, Javier Milei profundiza su rumbo económico incluso frente al sismo financiero global disparado tras el anuncio de las medidas arancelarias que Donald Trump implementará en Estados Unidos. A contramano de la devaluación que sufrieron las monedas emergentes, el Gobierno argentino decidió apreciar el peso frente a la inflación.El Ejecutivo redujo el ritmo de actualización de la cotización del dólar oficial —crawling peg— del 2% al 1% mensual. La medida supone un mayor fortalecimiento del peso frente a la inflación —que en diciembre fue del 2,7%— incluso ante los crecientes indicadores de atraso cambiario. De este modo, la Casa Rosada busca sedimentar el fenómeno registrado en 2024, cuando su moneda fue la que más se apreció a nivel mundial: mientras la inflación anual fue del 118%, el tipo de cambio apenas subió un 25%.A pesar de la determinación de la Casa Rosada, la incertidumbre mundial golpeó con fuerza a Argentina: las principales acciones nacionales que operan en Wall Street cayeron hasta un 5%, mientras que los bonos soberanos también bajaron un 1% y el riesgo país trepó hasta los 632 puntos. Atento a la zozobra generalizada, el ministro de Economía Luis Caputo emitió un comunicado en sus redes sociales, donde reconocía el impacto de lo que denominó un "shock externo".No obstante, la decisión de disminuir el ritmo devaluatorio luce inescindible del contexto en el cual se inscribe: en octubre el Gobierno enfrentará su primer examen de gestión en las elecciones legislativas, a las cuales pretende llegar con el control sobre la inflación como principal trofeo a relucir. Razones no le faltan: en su primer año de gestión, Milei bajó el ritmo de suba de precios del 211% al 118% anual, registrando sobre el final del 2024 indicadores más bajos de inflación en tres años.De hecho, en paralelo con el control sobre el dólar, el Ejecutivo implementó una reducción de la tasa de interés nominal anual del 32% a 29%. En un comunicado, el Banco Central explicitó que la decisión responde a la "consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación". De este modo, la tasa de interés efectiva mensual caerá al 2,4% mensual, en estricta sintonía con la evolución de precios registrada recientemente.Si bien la apreciación cambiaria resulta efectiva en el corto plazo para terminar de domar la inflación, podría suponer un obstáculo para una de las principales promesas de Milei al asumir la presidencia: la eliminación del "cepo al dólar", en referencia a las restricciones que pesan sobre el mercado cambiario desde 2019 (pero utilizadas desde 2011, bajo el Gobierno de Cristina Fernández).Redoblar la apuesta"Esta política va a contramano de las tendencias regionales pero profundiza el rumbo del Gobierno, que da un mensaje a los mercados: 'me aferro a este plan cueste lo que cueste'", dijo a Sputnik el economista Francisco Cantamutto. El experto remarcó que "Trump está fortaleciendo al dólar, lo cual lleva a muchos países a devaluar: estos países comercian con Argentina, lo cual torna inviable este rumbo en el mediano plazo".Consultada por Sputnik, Florencia Fiorentin —economista jefe de la consultora EPyCA— coincidió con su colega. "El tipo de cambio está en niveles históricos de apreciación. Y se suma que el dólar se está fortaleciendo en el mundo: esto solo es sostenible si se mantienen las restricciones cambiarias", enfatizó.Para la consultora, el objetivo del Gobierno es "reducir la inflación a la par que impacta sobre una mayor apreciación del tipo de cambio porque siguen garantizando una tasa de devaluación menor que la de los precios".La mirada puesta en las urnasMás allá del grado de coherencia intrínseca de las políticas implementadas por el Ejecutivo, para Cantamutto hay una insoslayable razón de fondo. "Esto solo se explica por las elecciones: el control de la inflación es el principal logro a mantener, no importa el costo", apuntó el especialista.Sin embargo, no todo es lineal. Según Fiorentin, el control de precios no es la única variable a observar. "La gran bandera de este Gobierno es la estabilidad. Eso mejoró respecto de 2023 pero sigue habiendo otros problemas: no hay crecimiento económico y sigue cayendo el empleo. Milei necesita mostrar que sigue avanzando sobre el sendero de la estabilidad", apuntó la experta.

