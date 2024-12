https://noticiaslatam.lat/20241218/el-crawling-peg-el-ancla-al-que-milei-se-aferra-a-pesar-de-perder-competitividad-1159878999.html

El 'crawling peg', el ancla al que Milei se aferra a pesar de perder competitividad

A pesar de que se suman voces que hablan de "atraso cambiario", el Gobierno de Javier Milei mantiene su negativa a acelerar el ritmo devaluatorio del peso argentino e, incluso, pronostica desacelerarlo más hacia 2025, centrando sus herramientas en contener la inflación.Durante un encuentro con empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), y según recogió el sitio El Economista, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, adelantó que la intención del Gobierno de Milei es reducir del 2% al 1% la tasa de crawling peg —un término económico que podría traducirse como paridad móvil— definida para el peso argentino. Es decir, que el peso argentino dejaría de devaluarse un 2% mensual, como lo ha hecho durante el 2024, para hacerlo a razón de 1% mensual desde 2025."Probablemente bajos el crawling peg al 1% durante enero o febrero", precisó Caputo ante los empresarios, aclarando que la medida se efectivizaría siempre que la inflación de diciembre de 2024 se mantenga en niveles similares a los registrados en octubre y noviembre, 2,7% y 2,4% respectivamente.Consultado por Sputnik, el economista y director de Epyca Consultores Martín Kalos hizo una salvedad: si bien el Gobierno argentino habla constantemente de crawling peg, en realidad comete un error conceptual. "El crawling peg es, por definición, una tasa de devaluación de la moneda que sigue a la tasa de inflación. En este caso no fue así", apuntó.Kalos apuntó que si bien el Gobierno argentino recurrió a ese "ancla cambiaria" luego de una devaluación "pocas veces vista" de cerca del 120% del tipo de cambio a comienzos de la gestión, la propia inflación "se ha ido comiendo esa competitividad cambiaria". El analista explicó que, a pesar de eso, el Gobierno sigue aferrándose a ese ancla cambiaria "para que siga bajando la inflación", un objetivo que está "en el corazón de la política monetaria, fiscal y cambiaria de Milei".Menos inflación, más atraso cambiarioAhora bien, si la cartera dirigida por Caputo continúa por esa senda e incluso reduce el ritmo de devaluación mensual, se acrecentará el "atraso cambiario" señalado por exportadores y empresarios y que, según Kalos, puede comprobarse fácilmente "cuando veranear en los países limítrofes se vuelve tan barato como hacerlo en Argentina".Leonardo Piazza, contador y director de LP Consulting, comentó a Sputnik que si la inflación argentina continúa la tendencia actual "podría estabilizarse en 1%, igualando al crawling peg, sobre el primer trimestre de 2025". Para el experto, el Gobierno no debería incrementar el ritmo devaluatorio para ganar competitividad sino que "resolver el atraso cambiario con baja de impuestos para el sector privado".¿Qué se necesita para levantar el cepo?Mantener un peso argentino apreciado podría llegar a ser contraproducente para otro de los grandes objetivos del Gobierno de Milei: levantar el "cepo cambiario" que rige en Argentina desde el año 2019 pero que se utiliza como herramienta desde 2011.En su encuentro con empresarios, Caputo afirmó que para salir del cepo cambiario no alcanzaba con que la inflación "converja al nivel del crawling peg" sino que también se requiere aumentar las reservas del Banco Central argentino, algo que podría concretarse con un eventual nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Más que devaluar, levantar el cepo requiere sobre todo tener reservas", explicó Kalos, asegurando que, con el tipo de cambio apreciado actual, habilitar a las empresas a girar sus ganancias al exterior, importar a discreción o comprar dólar ahorro solo "significaría una gran demanda de dólares que el Banco Central no podría cubrir".Una devaluación sí podría ayudar al Gobierno de Milei a "reducir esa demanda de dólares", al hacer que la divisa estadounidense se vuelva más cara, aunque esa posibilidad parece alejarse con la decisión de reducir la tasa de devaluación para 2025.Para Piazza, la solución para levantar el cepo pasa por los "fondos frescos" que un nuevo acuerdo con el FMI pueda reportarle a Argentina, un rubro en el que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede, según el analista, "acelerar tiempos". Más optimista que Kalos, Piazza consideró que el Gobierno de Milei podría levantar el cepo cambiario luego de las elecciones legislativas previstas para octubre de 2025 y hasta confió en que la combinación de "superávit fiscal, no emisión de moneda y baja inflación" podrían significarle una clara victoria electoral al Gobierno.Kalos, en tanto, consideró que una "medida inteligente" del Gobierno sería "levantando gradualmente algunas partes del cepo", ya que se trata de una medida "que desde hace muchos años impide crecer a Argentina".

