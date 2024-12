https://noticiaslatam.lat/20241212/milei-celebra-baja-de-inflacion-en-argentina-ante-dudas-sobre-la-sostenibilidad-del-tipo-de-cambio-1159705714.html

Milei celebra baja de inflación en Argentina ante dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio

Milei celebra baja de inflación en Argentina ante dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio

En octubre se registró un 2,4%, el más bajo desde el 2020. El presidente festejó en las redes calificando a su equipo económico como "el mejor del mundo".

Los aires triunfalistas con los que Javier Milei llegó a su primer año de Gobierno en Argentina alcanzaron su punto cúlmine con la confirmación de que el país registró su inflación más baja en cuatro años. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que los precios escalaron un 2,4% en noviembre: se trata del mejor registro desde julio del 2020.El dato fue celebrado por todo el Ejecutivo, cuyos funcionarios resaltaron que "el proceso de desinflación continúa". El presidente Milei destacó la labor del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, a quien calificó como "el mejor ministro de Economía del mundo".El gráfico con forma de "escalera" es elocuente. En el último año, el Índice de Precios al Consumidor pasó de registrar un inflamable 25,5% mensual en diciembre de 2023 —al calor de la devaluación impulsada por Milei apenas asumió— a un 20,6% en enero, luego un 13,2% en febrero, inaugurando un sendero descendente que culminó con el mentado 2,4% en noviembre último.El cumplimiento parcial de una de las principales promesas realizadas por el líder libertario apenas asumió el poder no fue en absoluto gratuito. La caída de la inflación se dio al calor de un ajuste draconiano que derivó en una severa licuación de los ingresos, reflejada en el desplome del consumo y de la denominada "economía real", aún por debajo de los valores previos a la asunción de MIlei.En este marco, las predicciones del Ejecutivo lucen por de más optimistas. Según consta en el proyecto de Presupuesto 2025 —aún atorado en el Congreso— el Gobierno estimó que la inflación acumulada del año entrante será de apenas el 18% (a razón de 1,3% mensual): la cifra contrastaría drásticamente con el 211,4% registrado en 2023 y el 112% acumulado en lo que va del 2024 (a falta de un mes para su cierre).La contracara del trofeo libertario"Esto sorprendió incluso a los más optimistas. Ciertos bienes, como los estacionales, incluso registraron caída en sus precios, algo que no se ve desde 2018", dijo a Sputnik el economista Ramiro Tosi, de la consultora Suramericana Visión. El reconocimiento cobra mayor relevancia por quien lo enuncia: Tosi fue nada menos que subsecretario de Financiamiento durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2022), de opuesto signo político.El experto resaltó un dato crucial del informe publicado por el INDEC: el rubro que menos subió fue el de alimentos y bebidas (0,9%), sector clave por su incidencia en los indicadores sociales. De hecho, la línea de pobreza subió en noviembre 1,5%, casi la mitad de la inflación mensual registrada. "El aplacamiento de los precios se siente más entre los más vulnerables y esa es una buena noticia", resaltó el consultor.Según el economista Francisco Cantamutto hay pocas cosas para festejar. En diálogo con Sputnik, el investigador resaltó que "esto es resultado de una recesión brutal producto de un ajuste fiscal muy regresivo socialmente". El experto citó un dato insoslayable: de acuerdo a las últimas cifras oficiales, desde la asunción de Milei, cinco millones de argentinos cayeron en la pobreza, que saltó del 41,7% al 52,9%, el registro más alto en dos décadas.Consultado al respecto, Tosi destacó el costo social del ajuste impulsado, pero remarcó que "siempre los procesos de inflacionarios tienen fuertes efectos sociales y productivos. Desde hace años el país convive con altos niveles de inflación y, simultáneamente, con elevados números de pobreza. La novedad es que la sociedad pareciera estar tolerando el ajuste".La pregunta más incómodaEl control de la inflación resulta inescindible del "dólar barato" impulsado por el Gobierno. Un dato grafica la variable en cuestión: desde la devaluación ejecutada por Milei ni bien asumió en diciembre de 2023, el dólar oficial pasó de valer $800 a $1.037: un alza de poco más del 25%. En el mismo período de tiempo, los precios locales escalaron un 112%.La evolución del tipo de cambio responde al esquema de devaluación administrada —conocido como crawling peg—, fijada en apenas el 2% mensual, cifra mucho menor a la inflación promedio registrada en los últimos meses.El resultado está a la vista: en 2024 el peso argentino fue la moneda que más se apreció a nivel global. La magnitud del fenómeno se advierte en otras cifras oficiales publicadas por el INDEC: en el último año la cantidad de turistas que vacacionaron en el país se derrumbó en 30,3%, mientras que la cifra de argentinos que viajaron al exterior se disparó un 24,7%. Argentina se encareció drásticamente en términos internacionales."La pregunta es cuánto puede durar esta situación de caída de precios, porque el dólar barato es una de las principales razones del control de la inflación. La historia muestra que, cuando el tipo de cambio ya no resiste más a un nivel tan bajo, el salto se da drásticamente con una fuerte devaluación", advirtió Tosi.Cantamutto abonó la tesis de su colega. "El tipo de cambio real está sometido a muchísimas presiones. Brasil está devaluando la moneda y eso le quita competitividad a la Argentina. Hoy el dólar oficial está atrasándose cada vez más, y eso es un problema", señaló el investigador.

