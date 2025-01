https://noticiaslatam.lat/20250127/sheinbaum-celebra-el-acuerdo-entre-eeuu-y-colombia-para-evitar-aranceles-1160787888.html

Sheinbaum celebra el acuerdo entre EEUU y Colombia para evitar aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para evitar imponer aranceles, esto después de tensiones... 27.01.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, la mandataria confirmó su participación en la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que fue propuesta por su par colombiano, Gustavo Petro, y que se llevará a cabo el 30 de enero.Sheinbaum no aclaró si su presencia en el encuentro del bloque será presencial o virtual.Los comentarios de la presidenta mexicana se dan después de que el 26 de enero de 2025, su par estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a Colombia, esto tras el rechazo del país sudamericano en recibir dos vuelos de personas migrantes irregulares.Ante ello, el político republicano anunció gravámenes por 25% a todos los productos colombianos. Estos subirían a 50% en la siguiente semana. Otras medidas fueron:En respuesta, Petro recordó que "hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular" y llamó a estas personas a presentarse a las autoridades migratorias correspondientes para "regularizar su situación". Además, impuso 50% de aranceles a los productos de la nación norteamericana.Las exportaciones de Colombia al mercado estadounidense tuvieron un valor de 15.600 millones de dólares, indican datos de The Observatory of Economic Complexity. En cambio, Estados Unidos exporta a Colombia productos por valor de 19.400 millones de dólares.Finalmente, Washington dio a conocer que no aplicará de momento los aranceles de 25% contra los productos colombianos, luego de que las autoridades colombianas aceptaran la admisión de los vuelos procedentes de EEUU con migrantes indocumentados.

