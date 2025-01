https://noticiaslatam.lat/20250126/presidente-de-colombia-ordena-presentarse-en-migracion-a-ciudadanos-de-eeuu-irregulares--1160775899.html

Presidente de Colombia ordena presentarse en migración a ciudadanos de EEUU irregulares

Presidente de Colombia ordena presentarse en migración a ciudadanos de EEUU irregulares

Sputnik Mundo

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó presentarse al servicio migratorio a los ciudadanos de Estados Unidos que están de manera... 26.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-26T18:17+0000

2025-01-26T18:17+0000

2025-01-26T18:17+0000

américa latina

gustavo petro

eeuu

colombia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/01/1157896062_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d026d4fc7f73f4b3ba67c4bea589cd2c.jpg

En su mensaje, Petro subrayó su postura frente al respeto por la libertad humana. "Los ciudadanos norteamericanos que lo deseen pueden estar en Colombia. Yo creo en la libertad humana. No me verán jamás quemando una bandera gringa o haciendo una 'ratzia' para devolver a los ilegales esposados a EEUU. Los libertarios de verdad jamás agrediremos la libertad humana. Somos lo contrario de los nazis", sentenció. El mandatario también advirtió sobre las posibles consecuencias de no avanzar en el diálogo sobre el tránsito irregular en la región del tapón del Darién, un punto crítico para los flujos migratorios hacia Norteamérica. Gustavo Petro pidió al Gobierno de Estados Unidos respeto hacia los migrantes colombianos y la implementación de protocolos que garanticen un trato digno, y desautorizó la llegada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos expulsados a territorio nacional.Petro desautorizó la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos al país, si no se hace de manera respetuosa."No puedo hacer que los migrantes se queden en un país que no los quiere. Pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto hacia ellos y hacia nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta", sentenció.El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió detener el trámite de visas en la embajada colombiana, luego de que el presidente Petro decidiera no recibir aviones provenientes de ese país con migrantes. El pronunciamiento surge en el marco de una creciente preocupación internacional por las políticas migratorias de EEUU, que han generado críticas debido al trato que reciben los migrantes de diversos países.De acuerdo con el Migration Policy Institute, en 2021, cerca de 855.000 inmigrantes colombianos residían en Estados Unidos, lo que representa "alrededor del 2% de los 45,3 millones de inmigrantes en EEUU en general". El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una persecución a los migrantes indocumentados e implementado una deportación masiva.

https://noticiaslatam.lat/20250125/presidente-de-colombia-exige-dejar-las-armas-a-jovenes-del-eln--1160762492.html

https://noticiaslatam.lat/20250124/petro-una-red-multinacional-debilita-a-haiti-para-traficar-drogas-y-armas-entre-colombia-y-eeuu-1160736466.html

eeuu

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gustavo petro, eeuu, colombia