https://noticiaslatam.lat/20250126/trump-presiona-la-ue-accede-de-buen-gusto-el-militarismo-se-impone-y-espana-apenas-sigue-el-ritmo-1160759153.html

Trump presiona, la UE accede de buen gusto, el militarismo se impone y España apenas sigue el ritmo

Sputnik Mundo

26.01.2025

2025-01-26T12:34+0000

2025-01-26T12:34+0000

2025-01-26T12:34+0000

internacional

🌍 europa

consejo de europa

donald trump

pedro sánchez

otan

ucrania

seguridad

política

gasto social

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/17/1160708423_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_46d89407e685c1b4a6d1d8acf6fd0d54.jpg

Los llamamientos a incrementar el gasto militar de los países de la OTAN y la UE cobran una importancia definitiva luego de que Donald Trump efectuara una llamada de atención al respecto en el Foro Económico Mundial de Davos.Aparte de exigir a la UE y Arabia Saudita una menor carga fiscal y un abaratamiento del precio del petróleo, respectivamente, el nuevo presidente de EEUU volvió a incidir en la necesidad de incrementar la inversión en defensa al 5% del PIB de cada país. La cifra es superior a lo que pide el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Pero también es una exigencia que ha sido bienvenida en el seno de la UE, especialmente por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y por algunos países del este del continente, como Polonia.Durante un discurso en la Agencia Europea de Defensa en el que aventuró una agresión rusa a la UE "en el plazo de tres a cinco años", la estoniana dio la razón a Trump y afirmó que "es hora de invertir". De lo contrario, señaló, el estado del bienestar en la UE "está en riesgo".El primer ministro polaco, Donald Tusk, que además ejerce la presidencia semestral del Consejo de Europa, ha mostrado idéntica buena disposición ante las exigencias del presidente norteamericano, y niega que sean "una extravagancia". Al contrario, las definió como "un reto en positivo".El resultado es que los poderes de la UE abogan por un militarismo creciente. Y esto es producto de tener "toda la política europea supeditada a la relación con EEUU", explica a Sputnik la socióloga Nahia Sanzo, analista de GeopolitikaZ, un grupo de investigación multidisciplinar del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).España, que según los registros validados por la OTAN apenas dedica al presupuesto militar el 1,28% de su PIB, se halla en una posición cada vez más incómoda. Aparte de las alusiones de Trump, que atribuyó la pertenencia del país al grupo de los BRICS para acto seguido expresar una amenaza arancelaria, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue inquirido en Davos sobre su disposición a permitir el envío de tropas españolas a Ucrania en el marco de una fuerza de paz una vez se concrete el fin de las hostilidades.Al respecto, Sánchez se limitó a "reafirmar los compromisos suscritos con los aliados". Y los aliados son la OTAN. ¿Puede ésta arrogarse ahora un papel de pacificación e intermediación? "No podemos hablar de tropas de paz si estas son de la OTAN. España es parte de esa Alianza, parte de un esfuerzo agresivo contra Rusia, así que no puede ejercer como fuerza de paz en Ucrania", explica a Sputnik el sociólogo Daniel Seixo, miembro del grupo de análisis político Tertulias en Cuarentena.A su juicio, tras el fin del conflicto, sobre el terreno debería situarse "la realidad del mundo multipolar", donde otros actores distintos a los occidentales puedan ejercer como garantes de la paz.Para Nahia Sanzo, la respuesta del presidente del Gobierno español expresa un seguidismo respecto al ritmo impuesto por Bruselas y la OTAN "perfectamente coherente" con el comportamiento pretérito de la política exterior española."Si hay acuerdo de envío de tropas a Ucrania en caso de alto el fuego, España contribuirá de la misma forma que contribuye a las misiones en el este de Europa", explica.El presidente español también fue escueto en su valoración tras su encuentro en la ciudad suiza con Volodímir Zelenski, pues apenas trascendió una vaga mención al futuro ingreso de Ucrania en la UE y a la próxima arquitectura de seguridad europea. En este sentido, el criterio de Sánchez ubica a España, por el momento, en el eje menos militarista de la Unión Europea. "Al menos en comparación con los países del este, mucho más beligerantes", añade Sanzo.Una presión insoslayableLa ministra de Defensa española, Margarita Robles, asegura que la inversión en defensa es "permanente". Aunque ha evitado pronunciarse sobre si España secundará el porcentaje sugerido por Trump, Robles llama la atención al hecho de que el PIB español es el de mayor crecimiento dentro de la eurozona, por lo que la cantidad de dinero invertida en defensa, no obstante, crece.Aun así, la posición de España es ciertamente incómoda. Las exhortaciones para incrementar el gasto militar provienen ya de varios puntos y cada vez es más difícil sustraerse a ellas. Para colmo de problemas, el Ejecutivo de Sánchez no ha podido aprobar los presupuestos generales del Estado para 2025, circunstancia que acontece ya durante dos años consecutivos y que obra que no se pueda aumentar significativamente las partidas dedicadas a defensa, al menos al nivel exigido. ¿Cuánto más podrá seguir el presupuesto de defensa de países como España, Bélgica o Portugal lejos de los porcentajes exigidos?"La OTAN está parasitando la UE y la soberanía de los Estados miembros. Por tanto, es muy difícil que gobiernos como el de Madrid puedan seguirse resistiendo si la presión de Washington aumenta", vaticina Seixo, que estima que la impronta de los gobiernos europeos se volverá cada vez más "autoritaria" en aras de contener el riesgo de protesta social que se pueda suscitar.En su opinión, los aparentes buenos datos macroeconómicos "no reflejan la realidad del país", donde la inflación acumulada, el elevado coste de la electricidad y los precios desbocados de la vivienda complican la vida a muchas familias, que no llegan con solvencia a fin de mes. Es una situación en la que se conmina a los países a reducir el estado del bienestar, como expresan en la UE y la OTAN. Cualquier gobierno en España tendrá difícil convencer a la sociedad de tal necesidad, por lo que se acude a un "trabajo ideológico de alerta contra el enemigo ruso y la influencia china, e incluso se profundiza en la amenaza del yihadismo y en la problemática migratoria", añade Seixo, que subraya la creciente incredulidad de espectros de población cada vez más amplios, si bien admite que los ánimos de la población están aún "en parálisis".El problema para España y los países de la OTAN rezagados en el gasto militar, es que la institucionalización de cifras cercanas al 5% del PIB eliminará cualquier atisbo de disidencia en sus Ejecutivos. La elección política de la UE en materia proteccionista y de oposición a China ha subrayado su sumisión a EEUU y el cumplimiento de sus condiciones. "Esto dificulta la resistencia ante iniciativas como la presión a Dinamarca", recuerda esta analista."Ahora mismo, no es el enemigo ruso el que abiertamente amenaza la integridad territorial de uno de los países de la UE y la OTAN, sino el aliado estadounidense. La reacción de Bruselas y del liderazgo de la OTAN no es la protesta, es el intento de acomodo, lo que demuestra la debilidad política, geopolítica, militar e incluso económica de Europa", constata Sanzo.Sánchez como referente antitrumpistaLa irrupción de la pulsión militarista acontece en un momento en el que Pedro Sánchez no tiene reparos en instituirse como uno de los focos de oposición a las políticas anunciadas por Donald Trump, así como en liderar los reproches a figuras como Elon Musk y las iniciativas de regularizar las redes sociales.Resta por ver si la actitud de Sánchez es pura retórica o un intento de ganar una posición de fuerza en este escenario para hacer frente a su debilidad en el plano doméstico, donde el Partido Popular podría llegar al poder apoyado por Vox. "En todo el Occidente colectivo hay fuerzas de ultraderecha que pueden acceder al poder apoyados por la influencia estadounidense", recuerda Seixo al respecto.Para Sanzo, el cuestionamiento de las redes sociales que hizo Sánchez en Davos se explica como una salida a la relación gregaria con EEUU y al énfasis en el gasto militar "por encima de cualquier prioridad", en el sentido de que "cualquier resistencia tiene que centrarse en otros aspectos". Además, los cambios propuestos por Sánchez sobre el anonimato en redes y la lucha contra la desinformación no reducirían el poder de unas compañías tecnológicas prácticamente integradas en la Administración de Trump y que porfían para ganar aún mayor influencia.

ucrania

unión europea (ue)

2025

Noticias

🌍 europa, consejo de europa, donald trump, pedro sánchez, otan, ucrania, seguridad, política, gasto social, unión europea (ue), 💬 opinión y análisis, militarismo