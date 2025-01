https://noticiaslatam.lat/20250109/la-irrupcion-de-elon-musk-en-la-politica-podria-deberse-a-la-crisis-del-establishment-de-eeuu-1160223578.html

La irrupción de Elon Musk en la política podría deberse a la "crisis del establishment de EEUU"

Elon Musk, fundador de las empresas Tesla, SpaceX, Starlink y dueño de la red social X, se convirtió recientemente en la primera persona en acumular un patrimonio superior a los 400.000 millones de dólares. El hombre considerado como el más rico del mundo sigue aumentando su patrimonio y poder en el mundo empresarial, y ahora también en el escenario político.El multimillonario fue recientemente elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental en la nueva Administración, tras mostrar un apoyo incondicional a la campaña republicana y afianzar su influencia en el equipo del republicano. De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el empresario, de nacionalidad sudafricana, canadiense y estadounidense, gastó más de 250 millones de dólares en la campaña del republicano en las pasadas elecciones de noviembre, lo que demuestra la influencia económica de Elon Musk en la contienda por la Casa Blanca.Tras la victoria de Trump, The New York Times aseguró que Elon Musk presionó en diversas ocasiones al republicano para nombramientos clave del nuevo Gobierno. Incluso varios líderes tecnológicos, amigos del multimillonario, están involucrados de lleno en la transición gubernamental. Los colaboradores de Trump están divididos sobre el papel de Musk.Por su parte, Donald Trump afirmó que el dueño de SpaceX y Vivek Ramaswamy —empresario que también participó en la contienda interna del Partido Republicano— tendrán la autoridad para realizar cambios radicales en el gasto público desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental.La influencia de Musk no solamente se limita a la mansión de Trump en Florida o al eventual Gobierno en la Casa Blanca, el multimillonario también está enfrentando acusaciones desde el Reino Unido y Francia. El mismo presidente francés, Emmanuel Macron, lo señaló de apoyar una "nueva internacional de reaccionarios" e intervenir en elecciones de países como Alemania.El primer ministro británico, Keir Starmer, también decidió responder a Musk por retomar el escándalo de los abusos a menores que ocurrieron en el Reino Unido hace más de una década. El laborista lo acusó de "extender mentiras y desinformación" y "amplificar el discurso de la extrema derecha". "Musk vio una oportunidad"Julio Peña Vega, responsable del posgrado de Ciencias Políticas de la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó en entrevista con Sputnik que existen similitudes entre las figuras de Musk y Trump, pues ambos provienen de la clase empresarial, aunque dijo que el ingreso del dueño de Tesla a la política ha sido más acelerado y está vinculado con la concentración del poder.El analista señaló que en Estados Unidos aún no se termina por definir qué tanta influencia pueden tener figuras mediáticas con poder económico importante, como en el caso de Elon Musk. Además, destacó que el dueño de X aprovechó su papel como donador para tener cercanía con Trump y también usó su red social para promocionar la campaña.El analista de la UNAM consideró que, ante esta nueva dinámica, los políticos de la "vieja escuela" están siendo relegados, debido a que no logran tener un alcance que solamente esté limitado a la inmediatez de lo electoral. Afirmó que en el escenario político la figura de Musk se está proyectando como la de un empresario exitoso, innovador y con poder económico, valores que se encuentran muy enraizados en la sociedad estadounidense, lo que explicaría su rápido ascenso.Puntos de quiebreEl experto Julio Peña Vega estimó que la relación política entre el presidente electo de Estados Unidos y el dueño de Starlink podría también estar basada en términos de conveniencia, pues ambos se están aprovechando del apoyo mutuo. Sin embargo, resaltó que se deben tener en cuenta las posibles diferencias cuando inicie el nuevo Gobierno. El analista dijo que, en este tema u otros, muchos de los intereses políticos que promueve el republicano podrían dejar de coincidir con los valores personales o de las empresas del multimillonario. "Aquí es donde vamos a poder ver ese juego político: qué tanto cederá Trump ante Musk", agregó.Crisis en la política estadounidenseAníbal García Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y miembro del Observatorio Lawfare, dijo en entrevista para Sputnik que la irrupción de figuras como Elon Musk son parte de la "crisis del establishment estadounidense", además del visible 'desgaste político' que abarca también al sistema electoral, en el que los ciudadanos 'no suelen participar'.El analista consideró que, debido a que Estados Unidos se encuentra en crisis, ahora debe salir un empresario "que no venía de la clase política histórica" a hacer campaña y convencer al electorado. Detalló que algunos analistas suelen considerar al empresario como "alguien que viene por fuera de la política para renovarla", pero afirmó que esto es una "total mentira". García Fernández indicó que en el país norteamericano es "muy clara la mancuerna" entre la clase política y la económica, que es la que en realidad "manda y está siempre cabildeando y financiando a partidos políticos y candidatos". Destacó que actualmente es muy visible la intromisión de los empresarios en la administración pública estadounidense.

